Что ждет белорусский бизнес?

По мнению эксперта, экономические проблемы в Беларуси затронут все сферы бизнеса.

Как считает научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова, в данной политической ситуации пострадал IT-сектор и все другие отрасли бизнеса.

«Нельзя сказать, что IT-сектор сейчас единственный, кто задумывается о релокации. IT-отрасль – одна из источников валютной выручки в стране, – подчеркнула она. – К тому же за счет достаточно устойчивого положения своих сотрудников данный сектор формирует определенный внутренний спрос в других сферах, в первую очередь, в сфере услуг, а это ресторанный бизнес, туризм».

Отсутствие доверия у населения

На взгляд аналитика, первостепенной проблемой, которая тянет за собой другие проблемы, сегодня является отсутствие доверия у населения Беларуси к тому, что сейчас происходит в стране.

«Это очень важно. К примеру, если нет доверия к стабильности национальной валюты, в этой связи вы стараетесь ограничить свое потребление, фокусируетесь на товарах первой необходимости, потому что вы не знаете, что будет с вами через неделю-две. И это сказывается самым прямым образом не различных секторах экономики, следовательно, и на бизнесе, работающем в этих сферах», – пояснила она.

Большой проблемой также является возможный отток кадров из страны, считает эксперт BEROC.

Присутствие страха сказывается на эффективности человека как работника: он становится менее продуктивен и начинает задумываться о том, чтобы уехать в какое-то другое место, где все более стабильно. А с отъездом людей трудоспособного возраста сразу возникает проблема колоссальной нагрузки на пенсионный фонд, добавила эксперт.

Инвестиционный спад неизбежен

Эксперт предупредила об огромных рисках для бизнесов в тех случаях, если компании задумались о долгосрочных инвестициях, о привлечении какого-то внешнего инвестора.

«Об этом можно забыть на какой-то период времени. Сегодня никто не решится заходить в экономику, не понимая, как там функционировать, поскольку есть серьезные вопросы с институтом права», – считает она.

В целом если говорить об инвестициях, еще весной аналитики, оценивая ущерб от пандемии коронавируса, прогнозировали мировой инвестиционный спад.

«Уже тогда это означало, что и в отношении Беларуси интерес со стороны инвесторов был бы значительно ниже, чем в том же 2019 году», – заметила Акулова.

По ее словам, после текущих событий интереса со стороны инвесторов к нам не будет вообще, по крайней мере, до тех пор пока ситуация не стабилизируется и не станет понятно, что может быть дальше.

Источник: Ежедневник