Участие Всемирного банка в модернизации белорусской «вышки»

Всемирным банком утвержден заем в размере 100 млн евро для поддержки проекта модернизации системы высшего образования в стране.

Проект предусматривает оснащение современным оборудованием учебно-лабораторной базы в 18 учреждениях высшего образования Беларуси, а также проведение капитального ремонта и реконструкций зданий в ряде учреждений.

По словам руководителя проектов Всемирного банка в области высшего образования Нины Арнхолд, в рамках проекта будет поддержана проводимая в Беларуси работа по созданию системы профессиональной подготовки кадров в вузах, соответствующей требованиям рынка труда XXI века. Также будет оказана поддержка в создании независимой системы обеспечения качества образования и проведении модернизации учебно-образовательной среды.

Также проект окажет содействие в повышении качества белорусского высшего образования путем создания Национального агентства по обеспечению качества образования, которое будет полностью отвечать требованиям Болонского процесса.

«В рамках реализации проекта с 2020 по 2025 гг для около 300 тыс студентов и преподавателей ежегодно будут создаваться более качественные условия обучения. Это интеллектуальный капитал, который может обеспечить трансформацию ресурсной экономики страны в экономику знаний», – подчеркнул глава представительства Всемирного банка в Республике Беларусь Александр Кремер.

Источник: ПраймПресс