Без особых амбиций

Внеочередное заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в формате видеоконференции. На нем будут рассмотрены вопросы Стратегических направлений развития экономической интеграции до 2025 года.

Премьер-министр Сергей Румас сообщил, что многие амбициозные предложения по развитию ЕАЭС были исключены усилиями отдельных экспертов, даже не дойдя до рассмотрения на высоком уровне.

Он отметил, что на видеоконференции 10 апреля была достигнута договоренность провести Внеочередное заседание Евразийского межправительственного совета. На нем планируется рассмотреть несогласованные вопросы по проекту Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

"Это декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, в целях реализации которой и разработаны Стратегические направления, где отмечено – полная реализация договоренностей, установленных договором о ЕАЭС. Дальнейшее функционирование и раскрытие интеграционного потенциала ЕАЭС требует принятия амбициозных решений по развитию интеграции, расширению областей экономического сотрудничества и совершенствованию институтов ЕАЭС", – напомнил глава белорусского правительства.

При этом Сергей Румас отметил, что не берется судить о том, насколько подготовленный проект Стратегических направлений соответствует этому посылу.

"Многие действительно амбициозные предложения Комиссии сторон были усилиями отдельных экспертов исключены, даже не дойдя до рассмотрения на высоком уровне", – констатировал он.

По его мнению, по целому ряду мер приняты максимально мягкие формулировки, и только практика реализации Стратегических направлений покажет, как далеко мы сможем продвинуться в тех или иных интеграционных сферах.

"Мы все понимаем, что проект Стратегических направлений (развития) – это результат достаточно сложного компромисса сторон. Однако в тех сферах, которые являются краеугольными для создания, функционирования действительного экономического союза, мы должны честно и открыто договариваться", – призвал Сергей Румас.

Источник: Sputnik