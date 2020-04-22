Госрегулированию цен быть

Правительство ввело новый механизм госрегулирования цен на социально значимые товары.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли от 15 апреля приняло постановление № 30 «О регулировании цен на социально значимые товары» ввело ценовое регулирование на 26 товарных позиций. Срок действия решения – 90 дней.

Госрегулирование предусматривает следующее:

Рентабельность производителей социально значимых товаров должна быть не выше, чем была в январе-феврале 2020 г (не более 10%, если уровень рентабельности в январе-феврале составил менее 10%).

Предельная максимальная надбавка для импортеров составляет 10%.

Для торговли предельные максимальные торговые надбавки, с учетом оптовой надбавки, к отпускным ценам производителей на социально значимые товары составляют 15-30% в зависимости от позиции. В частности, на молоко и молочные продукты - 15%, хлеб и хлебобулочные изделия, колбасы, мясные консервы – 20%, овощи – 30%, свежие яблоки – также 30%, куриные яйца – 25%, сливочное масло – 20%.

Госрегулирование принято в отношении 26 позиций товаров, которые, тем не менее, составляют до 70% товарооборота магазинов.

С 22 апреля будут регулироваться цены на следующие позиции:

рыба свежая (семейство карповых), масло сливочное, мука пшеничная, масло подсолнечное и рапсовое, соль поваренная пищевая, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), отрубы и крупно­кусковые полуфабрикаты, изделия колбасные вареные (колбасы вареные, сосиски, сардельки), яйцо куриное свежее, консервы мясные, консервы из рыбы, молоко сухое, молоко коровье пастеризованное, кефир из коровьего молока, сметана, творог, вода питьевая (расфасованная в емкости), мыло туалетное твер­дое, мыло хозяйственное твер­дое, спички, прокладки женские гигиенические, подгузники, туалетная бумага.

Напомним, постановление № 30 было принято взамен отмененному № 184 «О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке», предусматривавшего ограничение роста цен выше 0,5% в месяц. Как считают эксперты, смягчение первоначального решения позволяет надеяться на гибкость правительства в изменяющихся кризисных условиях. С другой – ценовое регулирование само по себе загоняет бизнес в дополнительные рамки на фоне и так непростой ситуации.

Источник: ПраймПресс, Экономическая газета