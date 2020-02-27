Куда двигаться ЕАЭС?

Политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш о проблемах ЕАЭС и путях их устранения.

"В ЕАЭС в дополнение к общим рынкам, в дополнение к свободе перемещения капиталов, людей, товаров и услуг должны быть и какие-то проекты разделения труда, совместного производства", - сказал Кирилл Коктыш.

Он отметил, что процесс создания ЕАЭС начался в то время, когда не было конфронтации между Россией и Западом, между Китаем и США, когда евразийский проект вписывался как удобное транзитное пространство между Азией и Европой.

"И понятно, что даже получение части этого транзита позволяло перейти на качественно другой уровень жизни, - считает российский эксперт. - А в сегодняшней реальности эти принципы должны быть наполнены и другими смыслами: наряду с тем, что евразийское пространство будет транзитным, оно должно еще стать и пространством производства, разделения труда, способности создавать свои уникальные товары. Превращение ЕАЭС в полноценный экономический субъект будет отвечать интересам всех его участников. И Беларусь, используя свое председательство в союзе и опираясь на собственную индустриальную идентичность, как раз может возглавить коррективы в этом направлении. Эти коррективы носят вполне назревший характер, так как в чистом виде как пространство транзита Евразийский союз вряд ли будет всем интересен и вряд ли сможет реализовать свой потенциал".

Говоря о необходимости соблюдения равноправия стран - участниц в ЕАЭС, Кирилл Коктыш констатировал, что в союзе заложен принцип консенсуса, который, насколько он может судить, все пять государств устраивает. "В качестве недостатка можно отметить, что ЕАЭС имеет ограниченный ресурс имплементации своих решений, - подчеркнул он. - То есть решения Евразийской экономической комиссии могут не реализовываться национальными правительствами. Конечно, эту проблему тоже нужно как-то утрясать".

"В ЕАЭС нужно избегать таких ошибок, формулировать общие цели, общие повестки, формировать разделение труда и взаимовыгодную отраслевую кооперацию, тогда не будет угрозы сползания в чистую бухгалтерию", - резюмировал эксперт.

Источник: БЕЛТА