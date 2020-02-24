Как применять ЭЦП при создании электронных накладных

Министерство по налогам и сборам разъяснило порядок применения электронной цифровой подписи при создании электронных накладных.

В связи со вступлением в силу постановления №940 «О функционировании механизма электронных накладных» в функционирование механизма электронных накладных введен ряд новаций.

В соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 постановления № 940 устанавливается, что электронные накладные считаются созданными и приобретают юридическую силу если они подписаны ЭЦП ответственных лиц участников электронного документооборота, выработанной с использованием личных ключей, сертификаты открытых ключей которых изданы республиканским удостоверяющим центром Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь (РУЦ ГосСУОК). Подтверждение полномочий ответственных лиц участников электронного документооборота на подписание электронных накладных осуществляется с использованием атрибутных сертификатов.

В отношении подтверждения полномочий ответственных лиц участников электронного документооборота на подписание электронных накладных с использованием атрибутных сертификатов следует иметь в виду, что форматы сертификатов открытых ключей, издаваемых РУЦ ГосСУОК, определены политиками применения сертификатов. Так, в настоящее время для ответственных лиц могут издаваться как сертификаты физических лиц, так и сертификаты юридических лиц, которые издаются для индивидуальных предпринимателей и представителей организаций.

«Учитывая изложенное, электронные накладные, подписанные ЭЦП ответственных лиц участников электронного документооборота, выработанной с использованием личных ключей, сертификаты открытых ключей которых изданы РУЦ ГосСУОК и получены до даты вступления в силу требований к электронным накладным, соответствуют требованиям постановления №940 и приобретают юридическую силу при условии соблюдения иных требований, предусмотренных постановлением №940», — отмечается в письме МНС.

Для подтверждения полномочий ответственных лиц участников электронного документооборота при получении (продлении) сертификатов открытых ключей ответственных лиц в РУЦ ГосСУОК начиная с даты вступления в силу требований к электронным накладным в РУЦ ГосСУОК необходимо получать атрибутные сертификаты.

Источник: ПраймПресс