Отрицательный сценарий для компаний

О необходимости всесторонней проработки инвестиционных бизнес-проектов рассказал представитель Нацбанка Андрей Котегов.

«Парадокс, но макроэкономическая стабильность сегодня создает ощущение у ряда предприятий, что стало хуже. Здесь я имею в виду тех, кто брал большие кредиты. Условно, если кто-то брал 100 рублей в 2010-2011 году, и за пять лет основная часть кредита была бы съедена, то сейчас оно съедается намного меньше», – заметил Андрей Котегов, заместитель начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка.

«Нужно понимать, что белорусская экономика открытая, маленькая, развивающая, и если вы берете кредит в иностранной валюте в стране с открытой экономикой, с большой долей импорта, трудно ожидать, что этот кредит будет обесцениваться. И это надо понимать, когда вы разрабатываете свой инвестиционный план», – сказал он.

По мнению представителя Нацбанка, компании закладывают в свои бизнес-планы только оптимистичные сценарии и не учитывают возможность негативного поворота событий.

Котегов отметил высокую закредитованность предприятий. «Нужно понимать, что эту проблему банки решить не могу, ее могут решить только сами предприятия. Если бизнес-проекты будут успешными, если в него будут закладываться риски, то никаких проблем с обслуживанием не будет», – сказал он.

И подчеркнул, что верит в белорусский менеджмент. «Правда, у нас директора больше производственники, чем финансисты, наверное, это наша такая специфика. Но все они нацелены на хороший результат», – заключил Котегов.

Источник: Ежедневник