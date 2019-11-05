В параметры не уложились

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщил о невыполнении параметров по росту производительности труда, экспорту и темпам роста ВВП.

"Очевидно, что замедление темпов роста ВВП обусловлено отрицательной динамикой в ключевых отраслях экономики. Замедляются темпы роста промышленности. За 9 месяцев объем промышленного производства составил 100,7%, не решается системная проблема - отсутствие оборотных средств", - обратил внимание Сергей Румас.

Снижение промышленного производства закономерно потянуло вниз транспортные услуги и оптовый товарооборот. "В транспортной сфере с начала года мы уже просели на 2,3 процентного пункта, в оптовой торговле - на 3,4 процентного пункта", - заметил премьер-министр.

Были отмечены и положительные тенденции - был обеспечен рост экономики при сохранении макроэкономической сбалансированности. Инфляция удерживается в пределах запланированных значений, сальдо внешней торговли товарами и услугами положительное - более $520 млн, стабильно работает валютный и депозитный рынок.

Сергей Румас напомнил, что до завершения года остается меньше двух месяцев, и поручил руководителям обозначить четкие меры по выходу на обещанные параметры.

Источник: БЕЛТА