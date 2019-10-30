Борьба с зарплатными долгами

С 1 ноября будет установлен новый размер удержания средств с нанимателя для выплаты зарплаты.

Белорусские наниматели, при расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди на погашение задолженности по заработной плате, должны бронировать 386,79 бел руб в расчете на одного работника. Данный норматив будет применяться с 1 ноября 2019 г.

Согласно указу №483 «Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы» от 27 ноября 1995 г, с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Как сообщалось ранее, бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленный в ценах сентября 2019 г, с 1 ноября 2019 г утвержден в размере 257,86 бел руб, соответственно 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 386,79 бел руб.