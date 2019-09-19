Россия решила поглотить Беларусь?

Стали известны подробности интеграции экономик Беларуси и России. Программа рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем, передает российское издание «Коммерсантъ».

6 сентября премьер-министры Беларуси и России согласовали проект «Программы действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства». Содержание программы не разглашалось, однако, конфиденциальный источник издания «Коммерсантъ» предоставил часть информации.

Предполагается, что с 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс (из текста документа непонятно, когда он вступит в силу). К 2021 г будет также унифицировано хозяйственное законодательство - стороны разработают Основы гражданского законодательства Союзного государства.

Компании обеих стран получат к 2021 году единый доступ с госзакупкам, будет работать единая система учета собственности. Также будут объединены таможенная и энергетическая политики. Предполагается проведение совместных таможенных рейдов и создание общей информационной системы. Что касается энергетики, документ прямо предполагает создание «единого регулятора» рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии.

Центральный банк России и Национальный банк Беларуси также должны с 2021 г работать в рамках межгосударственного договора о единых принципах банковского и финансового надзора. В документе также прописано намерение придерживаться единых принципов «специальных экономических мер» (в РФ этим термином называют вводимые страной санкции против продукции других стран).

К 1 ноября 2019 года запланировано создание «дорожной карты», которая объединит отраслевое регулирование. Помимо ТЭК гармонизировать предлагается промышленную политику, режим госрегулирования агрорынков, торговли, транспорта и связи, антимонопольную политику, режим защиты потребителей. Документ, в частности, предусматривает взаимную отмену роуминга с 1 июня 2020 г.

С января 2022 г два государства в рамках Союзного государства также намерены вести «согласованную политику» на рынке труда и в сфере соцзащиты, однако в последнем случае обещано лишь «сближение уровня» соцгарантий и в будущем — «равные права» граждан двух стран.

«…речь идет о довольно радикальном проекте: это частичная экономическая интеграция на уровне не менее чем в Евросоюзе, а в ряде вопросов - аналогичная конфедеративным или даже федеративным государствам. Учитывая проработку и согласование части плана Минфином РФ и ЦБ, а также удельный вес двух экономик (ВВП Беларуси в 2018 г составлял 3,4% ВВП России – прим. «Коммерстанта»), при реализации плана к 2021 г речь идет о поглощении сильно огосударствленной экономикой России почти полностью государственной экономики Беларуси на уровне управления», - таков вывод российского издания.

ПраймПресс