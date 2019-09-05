Количество ИП растет

По данным Белстата, на 1 августа 2019 года в стране действовало 142,5 тыс. юрлиц и 253,4 тыс. ИП.

Количество юрлиц относительно аналогичного периода прошлого года выросло на 0,1 %, индивидуальных предпринимателей стало больше на 4,7 %.

Как сообщают в ведомстве, наибольшее количество юрлиц находилось в белорусской столице — 51 481 чел. За год число юридических лиц в Минске увеличилось на 1,3 %.

В Минской области их было 26 016 чел., в Брестской — 14 615, прирост числа ЮЛ составил 0,2 %, Гомельской — 13 883 чел, годом ранее ЮЛ было больше на 0,7 %, Витебской — 13 084, Могилевской — 11 999, Гродненской — 11 421, число ЮЛ уменьшилось на 1,1 % относительно аналогичного периода годом ранее.

Наибольшее количество индивидуальных предпринимателей также находилось в Минске и составило 77 788 чел., увеличившись за год на 3,9 %.

В Минской области число ИП за год выросло на 6,8 % и составило 41 211 чел. В Брестской области число ИП составляет 33 987 чел., за год увеличилось на 4,4 %, Гомельской — 28 137 (+4,3 %), Гродненской — 25 571 (+5,6 %), Могилевской области число ИП составляет 24 373, увеличившись за год на 5,4 %, Витебской — 22 325 (+3,5 %).

В Белстате отмечают, что удельный вес организаций государственной и с долей госформ собственности снизился на 0,1 % относительно 1 июля прошлого года и составил 12,3 % от общего количества действующих организаций.

В прошлом году было зарегистрировано 11 214 юрлиц и 35 153 индивидуальных предпринимателей.

Прекратили деятельность 11 239 юридических лиц и 32 091 индивидуальный предприниматель.

Источник: Белновости

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