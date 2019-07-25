Бюджет Минска в I полугодии 2019

По состоянию на 1 июля 2019 г. 72,8% бюджета Минска обеспечено негосударственным сектором экономики.

«В структуре поступлений по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 72,8%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 67,8%. На организации государственного сектора приходится 27,2% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 1,7%, на физических лиц – 3,3%», — сообщил пресс-центр городской инспекции МНС.

Как уточнили в налоговой инспекции, в Минске насчитывается 131,9 тысячи субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тысячи субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 4,48 млрд. бел. руб. и 1,75 млрд. бел. руб. соответственно.

Источник: ПраймПресс