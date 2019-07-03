Отдыхаем на природе

Пришла долгожданная пора шашлыков на природе, пикников и прочей двигательной активности, в которой мы длительное время были ограничены из-за погодных условий.

В мае многие устремились на дачи, в агроусадьбы и к ближайшим водоемам. Казалось бы, это сплошной «праздник живота», на котором о здоровом и полезном питании все забывают. Еще бы, столько кулинарных искушений, да еще на свежем воздухе! Но, к счастью, не все так драматично для адептов ЗОЖ. И если трудно избежать вреда для здоровья, то минимизировать его вполне по силам. Для этого достаточно придерживаться простых правил.

Выбирая мясо для шашлыка, отдавайте предпочтение нежирной баранине или курице. И ни в коем случае не жарьте на огне сосиски и колбасы, даже если они «куриные».

По возможности сами маринуйте мясо. Так вы избежите лишнего пересаливания. А еще лучше вообще отказаться от соли и полностью сделать выбор в пользу приправ и овощей.

Этот пункт вытекает из предыдущего. Побольше свежих овощей! А вот солений и консервантов, наоборот, поменьше.

Не стоит брать газировку и сладкие соки в пакетах. Лучше всего пить чистую питьевую воду. Поверьте, желудок вам только скажет «спасибо».

Если совсем не обойтись без алкоголя, то не стоит экономить на его качестве. А наименьшим из всех зол будет легкое молодое сухое вино. И никаких сладких ликеров и пива.

Забудьте про майонез и кетчуп. Это самые вредные и «пустые» продукты (если речь идет о магазинных версиях). Лучше использовать домашние аджику и томатный соус.

Ну и на десерт ничего сладкого и мучного. Это не относится к свежим фруктам и ягодам.

Но питание питанием, а как с двигательной активностью? Это вторая составляющая успешного отдыха. Максимально используйте время пребывания на свежем воздухе. И тут развлекайтесь как кому нравится, главное - жгите лишние калории и заряжайтесь позитивом. Если есть возможность самостоятельно нарубить дрова для шашлыка, а не купить заранее, воспользуйтесь ею. Это отличное физическое упражнение во всех смыслах.

Разнообразить досуг на природе помогут нехитрые спортивные снаряды, такие как бадминтонные ракетки и волейбольный мяч. Если позволяют условия, можно погонять в футбол с соседней компанией. А кто проиграл, тот отжимается!

Если отдыхаете с малышами, то можно соорудить полноценную «полосу препятствий». При этом неплохо проявить фантазию и использовать для ее создания все, что подвернется под руку: бревна, пеньки, пустые ведра, поваленные деревья, натянутые стропы палатки или загорающих взрослых. Дети нагуляют аппетит, а вы немного передохнете с секундомером на финише.

Еще одна простая забава - бутылочный боулинг. Разумеется, бутылки должны быть пластмассовыми, а не стеклянными. А в качестве шара можно использовать все, начиная от волейбольного мяча и заканчивая крупным апельсином. Проявите фантазию!

Ну а если с вами на отдыхе дети постарше, то можно вместе поиграть в «ледяного вышибалу». Наполните холодной проточной водой надувной шар и ограничьте игровую зону. Шаров необходимо иметь несколько, про запас, как и комплектов сухой одежды. В любом случае активное кардио в этой игре гарантировано, если не хотите намокнуть.

Также неплохо перед выездом на пикник изучить упрощенные варианты «лапты» или «городков». Существуют специальные простые версии этих игр для подобных случаев. И помимо двигательной активности они еще хорошо тренируют глазомер и развивают чувство баланса и равновесия.

Ну и, конечно, никто не отменял физических занятий на природе. Например, можно отойти в сторону и спокойно сделать несколько сетов отжиманий и приседаний. А если найдете на дереве низко растущую горизонтальную ветку, то можно еще и «лесенку» из подтягиваний с друзьями организовать. Это классический, но полезный вид состязаний.

Начните с версии «пятерочка»: участники по очереди делают по одному подтягиванию. Когда все проходят по кругу, то в следующем выполняют уже по 2 раза, затем - по 3, 4 и, наконец, 5. Это вершина «лесенки».

Далее следуем в обратном направлении: 4, 3, 2, 1. Если кто-то не может сделать упражнение, то вылетает. И таким образом у вас наберется 25 подтягиваний даже в самой легкой, «базовой версии». Ну а если находитесь на продвинутом уровне или служили в мобильных войсках, то сразу начинайте с гроссмейстерской «десяточки». А это - уже 100 подтягиваний!

В заключение особо подчеркну, что «развлечение отдыхающих - дело рук самих отдыхающих». Нет ничего хуже упущенных возможностей, когда вы приедете на место, а там нечем заняться, кроме шашлыков с «подогревом».

И обязательно проверьте перед выездом аптечку. На природе надо быть готовым к возможным синякам и ушибам. А еще на свежем воздухе много пейте… чистой воды.

Наслаждайтесь каждым теплым днем и общением с природой, ну а я традиционно прощаюсь с вами: до встречи на тренировке!

Павел СЫРОЕЖКИН,

телеведущий и управляющий фитнес-клубом