Окна возможностей

Белорусским инвесторам стоит обратить внимание на транспортные проекты в Москве и Грузии, а также на строительный рынок Польши.

БЕЛАРУСЬ

В машиностроительную отрасль до 2020 г. будет инвестировано 2,5 млрд руб.

Об этом сообщил заместитель министра промышленности Сергей Гунько на заседании Белорусского промышленного форума. В качестве основных рычагов развития промышленности он назвал строительство новых и модернизацию действующих производств и бизнес-процессов, выпуск инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Как известно, после совещания у главы государства Минэкономики было поручено разработать план по индустриализации. По словам министра экономики Владимира Зиновского, он будет предусматривать реализацию более 1,7 тыс. инвестиционных проектов, которые планируется осуществить за счет инвестиций и собственных средств предприятий. Не исключено, что проекты, вошедшие в программу, смогут привлекать кредитные ресурсы по ставкам ниже рыночных. Планируется, что этот документ будет рассмотрен в июле на Президиуме Совета Министров.

ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) определила основные инструменты поддержки экспорта в рамках ЕАЭС.

Как заявила на Петербургском международном экономическом форуме представитель Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина, Комиссия планирует развивать несколько направлений работы в рамках поддержки экспорта стран - членов Союза.

В первую очередь она отметила создание системных условий по упрощению входа на внешние рынки за счет установления благоприятных торговых режимов с другими странами. Так, после начала действия соглашения о свободной торговле с Вьетнамом товарооборот между этой страной и ЕАЭС вырос почти на 40%. При этом показатели экспорта и импорта увеличились одинаково, развенчав опасения экспертов о возможной разбалансировке торговли. Кроме того, планируется продолжить работу по снижению издержек производителей Союза, в том числе путем снижения пошлин на импорт производственного оборудования, новых технологий и сырья, а также упрощения таможенных формальностей. ЕЭК намерена активизировать работу Совета банков развития ЕАЭС по поддержке кооперационных проектов, ориентированных на экспорт.

Коллегия ЕЭК приняла решение ввести антидемпинговые пошлины на гербициды из Европейского союза.

Пошлины вводятся сроком на 5 лет. Решение стало результатом расследования, инициированного представителями бизнеса, которое показало, что в 2013-2016 гг. гербициды из ЕС поставлялись в государства Союза по демпинговым ценам. Демпинговая маржа различных производителей составила от 27,47 до 52,23%. При этом объем импорта гербицидов из ЕС ежегодно увеличивался нарастающими темпами. В 2014-2016 гг. рост импорта составил соответственно 4,3; 7,5 и 9%. А цены европейских производителей оказались ниже «внутренних» в среднем на 9,3%.

ЕЭК также одобрила решение отдельных европейских производителей гербицидов, которые приняли на себя добровольные обязательства по ценовой политике на рынке Союза. В отношении поставок таких производителей антидемпинговая пошлина применяться не будет.

РОССИЯ

Московские власти планируют до 2019 г. реализовать на торгах право на строительство и обслуживание 9 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

Потенциально это довольно выгодные для инвесторов проекты. Сегодня в российской столице проектируется и строится 100 ТПУ, которые должны связать в единую систему все виды общественного транспорта, сделав пересадку с одного вида транспорта на другой более комфортной, сократив пассажирам время в пути. Такие объекты кроме чисто транспортной инфраструктуры - пересадочных станций, остановочных пунктов, путепроводов, билетных касс и пр. - подразумевают право на открытие торговых объектов, плоскостных и многоуровневых парковок, ресторанов и кафе, а также предприятий сферы услуг.

То есть фактически ТПУ являются многофункциональными торговыми центрами. И довольно доходными, учитывая большой трафик, превышающий 100 тыс. человек в сутки!

ГРУЗИЯ

На строительство глубоководного порта Анаклия потратят 2,5 млрд долл.

О старте этого масштабного проекта было объявлено в декабре 2017 г. Как сообщает Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, на первом этапе в него будет инвестировано 540 млн долл., а в общей сложности - приблизительно 2,5 млрд.

Порт займет территорию общей площадью около 400 га. Генподрядчик - Консорциум развития Анаклия, который основали грузинская TBC Holding и известная американская девелоперская компания Conti International LLC. Оператором и инвестором является американская компания SSA Marine - оператор 250 терминалов портов по всему миру. В год она обслуживает 27,2 млн контейнеров.

По завершении строительства, которое будет длиться около 50 лет, порт сможет принимать свыше 100 млн т грузов. Кроме того, рядом с портом планируется построить город, провести автомагистраль и железную дорогу, реконструировать аэропорт Кутаиси.

ПОЛЬША

Польский рынок недвижимости становится все более привлекательным для инвесторов.

Согласно данным Главного статистического управления Польши, строительно-монтажное производство в апреле 2018 г., по сравнению с аналогичным периодом 2017-го выросло на 20%. Как отметил Бартош Турек, аналитик компании Open Finance, большая часть прироста в отрасли приходится на строительство дорог, мостов и инфраструктуры, а строительство жилищной недвижимости составляет 20%.

- Тем не менее, мы имеем дело с рекордами, - говорит эксперт. - За последние 12 месяцев девелоперы получили разрешение на строительство 140 тыс. квартир. В нашей практике такого еще не было.

По данным Нацбанка Польши, в IV квартале 2017 г. только в семи самых больших городах страны на покупку жилья было потрачено свыше 5 млрд злотых наличными (более 1 млрд евро). Можно добавить, что за год с апреля 2017 г. стоимость недвижимости в Польше увеличилась на 7,5%. А для ряда проектов динамика роста составляет почти 17%.