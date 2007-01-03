На острие трансферного квадрата

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Родительская категория: Журнал "Директор" - Архив номеров за 2017

Одна из проблем развития отечественной промышленности - низкая инновационная восприимчивость. Инертность руководителя порой приводит к застою, в то время как требуется масштабная конкурентная модернизация. С другой стороны, есть ученый, готовый генерировать идею, но из-за занятости наукой объективно не может заниматься еще и внедрением разработки на предприятии. 

Александр Успенский

Как рассказал директор Республиканского центра трансфера технологий, кандидат технических наук Александр УСПЕНСКИЙ, в этой цепочке существует важное связующее звено, на которое в последнее время возлагаются особые надежды - трансфер технологий.

- Александр Алексеевич, что собой представляет трансфер технологий?

- Прежде всего, это одно из ведущих направлений научно-технической политики всех развитых государств мира, влияющее на их ускоренное развитие. Это процесс преобразования новых знаний и технологий в источник дохода, прибыли и повышения благосостояния общества. Подобная деятельность в странах, придерживающихся инновационного пути развития, осуществляется при содействии центров и сетей трансфера технологий.

В Указе от 3.01.2007 г. №1 «Об утверждении Положения о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры» дано определение трансфера технологий – это процесс передачи технологий из сферы разработки в сферу практического использования.

- Каков путь от идеи до готового успешного продукта?

- Это сложный и многоэтапный процесс: зарождение идеи, теоретическое обоснование, разработка основ технологии, поиск партнеров для ее освоения, выпуск конкурентоспособной продукции и доставка потребителю. Результаты 1-2-го этапов - отчеты о НИОК(Т)Р и патенты, 3-го - прототип нового вида продукции, 4-го - команда для коммерциализации технологии, 5-го - новая продукция и 6-го - довольный потребитель.

В итоге для успеха необходимо участие, по крайней мере, четырех сторон: разработчика (автора), центра трансфера технологий, инвестора и предпринимателя, что образно можно представить как «трансферный квадрат». Причем разработчик должен понимать, что работа напрямую с предпринимателем или инвестором, как правило, обречена на провал (по некоторым данным, вероятность успешного прямого сотрудничества в данном случае не превышает 0,02%).

Хочу подчеркнуть, что при трансфере технологий не обязательно извлечение прибыли. Например, в случае освоения экологических или социально-значимых технологий результат - это улучшение условий жизнедеятельности человека и повышение национального благополучия.

- Тогда за счет чего предполагаются доходы?

- Сегодня знания действительно стали успешно продаваемым продуктом. При коммерциализации технологий возможна прибыль от продажи лицензий на их использование; разработки методик получения новых веществ (материалов) и их образцов; продажи приборов, установок и изделий различного назначения; передачи прав на интеллектуальную собственность, в частности, путем продажи на специальных аукционах и т.п., т.е. от всего, что в той или иной степени может вернуть вложенные в знания инвестиции и принести доход автору.

При коммерциализации технологий важно помнить о необходимости защиты прав на интеллектуальную собственность с помощью патентов, авторских прав, ноу-хау, товарных знаков и промышленных образцов как гарантии получения вознаграждения за результаты использования вашего интеллектуального труда.

Между тем, в силу различных причин, только 3 изобретения из 100 находят практическое применение, и только одно из них ожидает успех на рынке. Именно поэтому в нашем центре развивается такое направление как технологическое предвидение. Ведь жизненный цикл разработок относительно невелик, что можно проследить на примере мобильных телефонов. Поэтому менеджер должен очень четко предугадывать спрос на инновации.

Трансфер технологий

- Видимо, расширение партнерских связей обусловливает и результат?

- За годы существования РЦТТ стал сертифицированным членом 11 международных и национальных сетей трансфера технологий. Кроме того, продолжается работа по созданию на территории Беларуси региональных отделений и филиалов нашего центра, повышению уровня инновационной грамотности среди должностных лиц органов госуправления, научных работников, производственников, представителей бизнеса, студентов и магистрантов вузов. Это организация различных семинаров, направленных на повышение квалификации и подготовку специалистов в сфере трансфера технологий, инновационной деятельности, научно-инновационного предпринимательства и т.д.

- Поэтому сотрудники РЦТТ делают большой упор на ликвидацию пробелов в информированности о специфике трансфера технологий.

- Вы правы, соответствующие спецкурсы с участием наших специалистов читаются в различных вузах страны. В частности, в Институте подготовки научных кадров НАН Беларуси сотрудники центра регулярно проводят семинары на темы «Процесс трансфера технологий и научная карьера» и «Трансфер технологий как элемент национальной инновационной деятельности». Дисциплина «Трансфер технологий» преподается в Институте парламентаризма и предпринимательства. В апреле 2015 г. в РЦТТ открыт филиал кафедры экономической информатики экономического факультета БГУ, прошли практику первые студенты, защищены первые курсовые работы, связанные с трансфером технологий.

Активную информационную работу РЦТТ ведет через сайт ictt.by, где размещаются ссылки на бесплатные сервисы. Например, интернет-портал China IPR SME Helpdesk, который предоставляет субъектам малого и среднего бизнеса стран ЕС информацию об эффективном управлении объектами интеллектуальной собственности при выходе на китайский рынок. В этом плане он может быть интересен и белорусским предприятиям.

Для организаций, которые создают или обладают объектами интеллектуальной собственности (ОИС) и хотят их продать или застраховать, на сайте РЦТТ открыты 2 новых раздела: «Аукционы ОИС» и «Страхование ОИС».

- Насколько эффективна деятельность вашего центра?

- В финансовом выражении однозначно определить ее отдачу для белорусской науки сложно, так как с нашей помощью заключается немало контрактов. В 2003-2016 гг. при поддержке РЦТТ квалификацию в области трансфера технологий на 346 национальных и международных мероприятиях (семинарах, конференциях, выставках и брокерских мероприятиях) повысили более 4,5 тыс. человек, включая клиентов и сотрудников, региональных отделений и филиалов центра. На эти цели в рамках 26 международных проектов мы привлекли гранты на сумму около 2 млн долл.

- Какие задачи РЦТТ предстоит решить в ближайшей перспективе?

- Продвижение научно-технической продукции и услуг на зарубежные рынки, диверсификация поставок на новые рынки, увеличение доли высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта, выявление наиболее перспективных новых технологий для освоения и развития в Беларуси - задачи, которые постоянно стоят перед ней как страной, не обладающей большими природными ресурсами. Важную роль в их решении играет поиск и освоение новых инструментов, способствующих информационной поддержке международного научно-технического и инновационного сотрудничества республики.

В июне 2015 г. в результате конкурсного отбора РЦТТ стал контактной точкой Европейской сети трансфера технологий, развития предпринимательства и установления партнерств в области научных исследований и координатором Белорусского бизнес-инновационного центра EEN Belarus.

Мы продолжим инициировать разработку соответствующих законодательных актов, направленных на совершенствование отношений в сфере трансфера технологий в Беларуси. Надеемся, что со временем во всех отечественных вузах введут преподавание спецкурсы по теме трансфера технологий.

Усиление внимания к развитию научно-технической сферы как на государственном, так и на частном уровне, говорит о том, что в силу уникальности работа РЦТТ будет востребована и в дальнейшем.

Сергей ДУБОВИК 

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