На острие трансферного квадрата

Одна из проблем развития отечественной промышленности - низкая инновационная восприимчивость. Инертность руководителя порой приводит к застою, в то время как требуется масштабная конкурентная модернизация. С другой стороны, есть ученый, готовый генерировать идею, но из-за занятости наукой объективно не может заниматься еще и внедрением разработки на предприятии.

Как рассказал директор Республиканского центра трансфера технологий, кандидат технических наук Александр УСПЕНСКИЙ, в этой цепочке существует важное связующее звено, на которое в последнее время возлагаются особые надежды - трансфер технологий.

- Александр Алексеевич, что собой представляет трансфер технологий?

- Прежде всего, это одно из ведущих направлений научно-технической политики всех развитых государств мира, влияющее на их ускоренное развитие. Это процесс преобразования новых знаний и технологий в источник дохода, прибыли и повышения благосостояния общества. Подобная деятельность в странах, придерживающихся инновационного пути развития, осуществляется при содействии центров и сетей трансфера технологий.

В Указе от 3.01.2007 г. №1 «Об утверждении Положения о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры» дано определение трансфера технологий – это процесс передачи технологий из сферы разработки в сферу практического использования.

- Каков путь от идеи до готового успешного продукта?

- Это сложный и многоэтапный процесс: зарождение идеи, теоретическое обоснование, разработка основ технологии, поиск партнеров для ее освоения, выпуск конкурентоспособной продукции и доставка потребителю. Результаты 1-2-го этапов - отчеты о НИОК(Т)Р и патенты, 3-го - прототип нового вида продукции, 4-го - команда для коммерциализации технологии, 5-го - новая продукция и 6-го - довольный потребитель.

В итоге для успеха необходимо участие, по крайней мере, четырех сторон: разработчика (автора), центра трансфера технологий, инвестора и предпринимателя, что образно можно представить как «трансферный квадрат». Причем разработчик должен понимать, что работа напрямую с предпринимателем или инвестором, как правило, обречена на провал (по некоторым данным, вероятность успешного прямого сотрудничества в данном случае не превышает 0,02%).

Хочу подчеркнуть, что при трансфере технологий не обязательно извлечение прибыли. Например, в случае освоения экологических или социально-значимых технологий результат - это улучшение условий жизнедеятельности человека и повышение национального благополучия.

- Тогда за счет чего предполагаются доходы?

- Сегодня знания действительно стали успешно продаваемым продуктом. При коммерциализации технологий возможна прибыль от продажи лицензий на их использование; разработки методик получения новых веществ (материалов) и их образцов; продажи приборов, установок и изделий различного назначения; передачи прав на интеллектуальную собственность, в частности, путем продажи на специальных аукционах и т.п., т.е. от всего, что в той или иной степени может вернуть вложенные в знания инвестиции и принести доход автору.

При коммерциализации технологий важно помнить о необходимости защиты прав на интеллектуальную собственность с помощью патентов, авторских прав, ноу-хау, товарных знаков и промышленных образцов как гарантии получения вознаграждения за результаты использования вашего интеллектуального труда.

Между тем, в силу различных причин, только 3 изобретения из 100 находят практическое применение, и только одно из них ожидает успех на рынке. Именно поэтому в нашем центре развивается такое направление как технологическое предвидение. Ведь жизненный цикл разработок относительно невелик, что можно проследить на примере мобильных телефонов. Поэтому менеджер должен очень четко предугадывать спрос на инновации.

- Видимо, расширение партнерских связей обусловливает и результат?

- За годы существования РЦТТ стал сертифицированным членом 11 международных и национальных сетей трансфера технологий. Кроме того, продолжается работа по созданию на территории Беларуси региональных отделений и филиалов нашего центра, повышению уровня инновационной грамотности среди должностных лиц органов госуправления, научных работников, производственников, представителей бизнеса, студентов и магистрантов вузов. Это организация различных семинаров, направленных на повышение квалификации и подготовку специалистов в сфере трансфера технологий, инновационной деятельности, научно-инновационного предпринимательства и т.д.

- Поэтому сотрудники РЦТТ делают большой упор на ликвидацию пробелов в информированности о специфике трансфера технологий.

- Вы правы, соответствующие спецкурсы с участием наших специалистов читаются в различных вузах страны. В частности, в Институте подготовки научных кадров НАН Беларуси сотрудники центра регулярно проводят семинары на темы «Процесс трансфера технологий и научная карьера» и «Трансфер технологий как элемент национальной инновационной деятельности». Дисциплина «Трансфер технологий» преподается в Институте парламентаризма и предпринимательства. В апреле 2015 г. в РЦТТ открыт филиал кафедры экономической информатики экономического факультета БГУ, прошли практику первые студенты, защищены первые курсовые работы, связанные с трансфером технологий.

Активную информационную работу РЦТТ ведет через сайт ictt.by, где размещаются ссылки на бесплатные сервисы. Например, интернет-портал China IPR SME Helpdesk, который предоставляет субъектам малого и среднего бизнеса стран ЕС информацию об эффективном управлении объектами интеллектуальной собственности при выходе на китайский рынок. В этом плане он может быть интересен и белорусским предприятиям.

Для организаций, которые создают или обладают объектами интеллектуальной собственности (ОИС) и хотят их продать или застраховать, на сайте РЦТТ открыты 2 новых раздела: «Аукционы ОИС» и «Страхование ОИС».

- Насколько эффективна деятельность вашего центра?

- В финансовом выражении однозначно определить ее отдачу для белорусской науки сложно, так как с нашей помощью заключается немало контрактов. В 2003-2016 гг. при поддержке РЦТТ квалификацию в области трансфера технологий на 346 национальных и международных мероприятиях (семинарах, конференциях, выставках и брокерских мероприятиях) повысили более 4,5 тыс. человек, включая клиентов и сотрудников, региональных отделений и филиалов центра. На эти цели в рамках 26 международных проектов мы привлекли гранты на сумму около 2 млн долл.

- Какие задачи РЦТТ предстоит решить в ближайшей перспективе?

- Продвижение научно-технической продукции и услуг на зарубежные рынки, диверсификация поставок на новые рынки, увеличение доли высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта, выявление наиболее перспективных новых технологий для освоения и развития в Беларуси - задачи, которые постоянно стоят перед ней как страной, не обладающей большими природными ресурсами. Важную роль в их решении играет поиск и освоение новых инструментов, способствующих информационной поддержке международного научно-технического и инновационного сотрудничества республики.

В июне 2015 г. в результате конкурсного отбора РЦТТ стал контактной точкой Европейской сети трансфера технологий, развития предпринимательства и установления партнерств в области научных исследований и координатором Белорусского бизнес-инновационного центра EEN Belarus.

Мы продолжим инициировать разработку соответствующих законодательных актов, направленных на совершенствование отношений в сфере трансфера технологий в Беларуси. Надеемся, что со временем во всех отечественных вузах введут преподавание спецкурсы по теме трансфера технологий.

Усиление внимания к развитию научно-технической сферы как на государственном, так и на частном уровне, говорит о том, что в силу уникальности работа РЦТТ будет востребована и в дальнейшем.

Сергей ДУБОВИК

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