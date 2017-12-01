Чайная коллекция от «Трёх озёр»

Один из отечественных лидеров в своей отрасли - компания «БелАсептика» - делает особый акцент на производстве продукции из растительного сырья, как рассказал директор ООО «У трёх озёр» Александр Рогач.

Ставка - на экологию

- «БелАсептика» - многопрофильное предприятие, известное на отечественном рынке с 1995 г. Около 10 лет назад мы обратили внимание на Нарочанский край - одно из самых экологичных и живописных мест Беларуси - как на наиболее подходящую площадку для создания органического производства. Поэтому компания выкупила 40 га земли на Мядельщине для выращивания растительного сырья, столь востребованного в фармацевтике, медицине и пищевой промышленности, - отметил Александр РОГАЧ.

В 2010 г. глава государства утвердил госпрограмму развития Нарочанского региона на 2011-2015 гг., предоставив широкие возможности белорусским компаниям. Не осталась в стороне и «БелАсептика­». В 2014 г. она построила современный экскурсионно-туристический комплекс «Аптекарский сад» на территории национального парка «Нарочанский», где запрещено использование любых неорганических удобрений, пестицидов и гербицидов, а через 2 года увеличила свои плантации до 200 га. Сегодня здесь произрастают более 250 видов лекарственных и пряноароматических растений, в том числе неплохо прижился реликтовый представитель палеозойской эры - гинкго двулопастный, привезенный из Японии.

Аромат целебных трав…

С 2015 г. «БелАсептика» начала осваивать новое направление - выпуск фиточаев. Спустя год было организовано промышленное производство травяных чаев под одноименным брендом на новом заводе в Минске. За 2 года компания вложила в его строительство около 2 млн долл. собственных средств, еще 2,5 млн потратила на закупку нового оборудования.

На предприятии установлены самые современные производственные линии: по измельчению и смешиванию растительного сырья - тайваньская, по смешиванию и фасовке рассыпного чая - немецкие, по фасовке в фильтр-пакеты и индивидуальную упаковку саше - итальянская. Они позволяют выпускать высококачественную продукцию, востребованную не только отечественными потребителями. В ближайшей перспективе планируется установить еще одну высокопроизводительную фасовочную линию из Индии.

Два мира - один чудесный вкус!

- Сегодня ширятся ряды сторонников здорового образа жизни. Поэтому столь популярны чаи из трав с добавлением ягод и фруктов. Например, на Западе их доля на полках магазинов достигает 30%, а в Беларуси - всего 3-5%. Изу­чив за полтора года потребности рынка B2B (санатории, гостиницы, организации здравоохранения) и свои возможности, «БелАсептика» решила задействовать перспективный потенциал сегмента. В результате появилась дочерняя компания «У трёх озёр». Ее название указывает на регион, где выращивается натуральное сырье для чайной продукции - озера Мястро, Нарочь и Белое, - пояснил А.Рогач.

За прошедшее время потребители смогли по достоинству оценить ароматные и целебные качества первой линейки чаев «Аптекарский сад» - «Монастырский рецепт», «Мядзельская скарбнiца», «Малиновый рай», «Наслаждение» и др.

Увидев возросший интерес к травяным чаям, в компании решили расширить ассортиментный портфель. С целью изучения и использования в производстве передового опыта объездили все основные страны-производители чая. А для разработки рецептур новой продукции и собственных блендов из черного и зеленого чая пригласили известного ти-тестера господина Госвами из города Кочин, расположенного на юге Индии.

В результате в прошлом году на предприятии создали вторую, флагманскую линейку Kali Laska - черных и зеленых чаев с добавлением белорусских трав с собственных полей в Нарочанском крае.

- Мы взяли лучшее из двух миров - чая и трав, Востока и Беларуси. Сегодня производим 13 сортов чая Kali Laska только из натуральных чайных листьев, выращенных и собранных на плантациях Индии, Шри Ланки, Вьетнама и других стран, без добавления красителей, ароматизаторов, масел и т.п. Только натуральный чай и травы, - рассказал руководитель компании.

Видимо, неслучайно в авиакомпании «Белавиа» теперь заваривают на борту для пассажиров саше-пакеты отечественного бренда Kali Laska вместо импортного черного чая. И выгоднее, и вкуснее.

Освоен также выпуск третьей линейки Gusto Botanico - травяного чая категории «Премиум». Коллекция объединяет яркие и не­обычные травяные и фруктовые сочетания. Это 100%-ный натуральный напиток из белорусских трав, ягод и фруктов, который не содержит кофеина и обладает огромным запасом витаминов, минералов и другими целебными свойствами. Сегодня этот бренд в основном экспортируется в страны ЕАЭС (Россию и Казахстан), но продается и в белорусских магазинах.

Качество - залог успеха

Высокий уровень и стабильность качества продуктов - один из ключевых факторов успеха компании. При производстве фармацевтической и пищевой продукции на предприятии обеспечивается полный производственный цикл: от подготовки семенного материала и выращивания растительного сырья до переработки и изготовления готового продукта.

- В компании действует многоступенчатая система контроля качества, предусматривающая профессиональную экспертную проверку на всех этапах производства и управления: контроль исходного сырья, технологий, рецептур, упаковочных материалов и готового продукта. Например, для фасовки его в фильтр-пакеты и саше используются экологически чистые упаковочные материалы - специальная фильтр-бумага, без клея и металлических скоб, - отметила главный технолог Татьяна Сердюк.

Изготовление фармацевтических препаратов на предприятии соответствует нормам надлежащей производственной практики, что подтверждено сертификатом GMP. На производстве водно-спиртовых экстрактов, ароматических спиртов и чайной продукции внедрена система управления безопасностью продукции НАССР (ХАССП). Система менеджмента качества соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2009.

Сегодня в компании действуют аккредитованные лаборатории: научных исследований, разработки новых технологий и контроля качества, а также конт­рольно-аналитическая, оборудованные по последнему слову техники. Современная аппаратура также позволяет выполнять микробиологические исследования готовой продукции, проверять ее на радиацию и наличие солей тяжелых металлов.

По словам А.Рогача, в ближайших планах - строительство нового производственного и складского комплекса в Минске, дальнейшая автоматизация технологических процессов и получение сертификатов соответствия в Евросоюзе. Ведь компания расширяется, увеличивая выпуск чайной продукции.

К слову, во время знакомства с технологическим процессом представители предприятия помогли избавиться от стереотипа, что для фильтр-пакетов используются самые мелкие фракции (отходы), образующиеся при фасовке листового чая. При производстве листового и пакетированного чая здесь применяется общее сырье (чаи, травы и фрукты), прошедшее строгий контроль и отбор на современном оборудовании. Так что рекомендуем в этом убедиться в дни новогодних и рождественских праздников, насладившись вкусом разнообразных чаев от «Трёх озёр».

Виктор АНИСИМОВ