«Слониммебель»: на новой волне

Веяния мебельной моды особенно беспощадны к элитному сегменту: дизайнерские решения, служившие атрибутами эксклюзивных коллекций, с удвоенной скоростью тиражируются в массовых сериях среднего и экономклассов. Приятный парадокс заключается в том, что на этапе освоения перспективных продуктов предприятия уровня ОАО «Слониммебель» нередко сталкиваются на рынке с зарубежными клонами собственных вчерашних разработок.

Владимир МАРКУШЕВСКИЙ, директор ОАО «Слониммебель»

- В такой ситуации трудно проиграть. Благодаря постоянному мониторингу модных тенденций, участию в самых престижных белорусских и международных мебельных форумах - как с фирменными экспозициями, так и в роли наблюдателей - мы формируем общее понятие о развитии рыночных трендов и прогнозы на перспективу. Но это - не более чем грунт для художественного полотна, на котором наши дизайнеры в атмосфере свободного творческого поиска набрасывают первые абрисы коллекции или целого направления. С этого момента технологические, бухгалтерские, снабженческие и маркетинговые службы, в том числе и руководители предприятия, начинают работать в интересах новой художественной концепции.

- Значит, специалист с художественным образованием диктует требования производственникам?

- Ваш вопрос иллюстрирует главную и, как показало время, непростительную ошибку, которая сформировала общественное мнение в отношении принципов реформирования отечественной деревообработки. К сожалению, именно такой подход порой преобладает и в управленческих решениях: повышение доли отечественного труда, добавленной стоимости, а в конечных изделиях - лиственный лес-кругляк - фанера - изделия из клееной фанеры. Точно так же - по углубленной переработке древесины хвойных пород с выходом на выпуск плитных материалов, включая МДФ, ДСП и ДВП. Все они используются в изделиях ОАО «Слониммебель», однако в конечной стоимости белорусские поставки занимают весьма скромную долю. Фактически до 60% производственных нужд обеспечивается импортом из России и стран дальнего зарубежья (пленка, бумага, фурнитура, ЛКМ и т.п.). Если учесть смолы и другие химические ингредиенты, используемые в производстве отечественных плитных материалов, то конечный продукт предприятия по составу и комплектации является импортным примерно на 80%.

Одновременно с модернизацией деревообработки следовало бы запланировать и программу действий по реформированию химической промышленности, металлообработки - в части производства фурнитуры, и многие другие проекты. Мы, к примеру, проинвестировали создание собственного производства декоративных элементов из ППУ, вдвое сократив их себестоимость по сравнению с зарубежными поставками.

Здесь можно говорить о многих начинаниях, суть которых сводится к одному: мы стремимся к максимальной мобильности производственных линий и схем снабжения для реализации самых смелых дизайнерских идей. Подчинять этот процесс принципам импортозамещения разумно только в той части, где это продиктовано логикой снижения цены и повышения маржинальности конечного продукта, но в ущерб инновационной идее - никогда! Директивный патриотизм - плохой советчик при выборе идеальной комплектации конечного изделия. Видимо, отсюда - и крайне скромный успех белорусских холдингов и аналогичных структур, стремящихся повысить показатели добавленной стоимости, глубины и степени переработки древесины в рамках единых вертикально интегрированных структур: от лесосеки до прилавка мебельного магазина.

Каждое звено производственного процесса должно быть независимым в выборе стратегии развития. Так, в штате нашего предприятия - около 400 человек. Считаем, что это оптимальная численность для мобильного производства мебели в Беларуси - проверено многолетней рыночной практикой.

- Владимир Владимирович, наверное, и к термину «модернизация» у вас особое отношение?

- Мы уже говорили, что промышленная и маркетинговая политика ОАО «Слониммебель» является воплощением предельно космополитичной индустриальной модели, где движущей силой процесса служат энергия и талант белорусов, которые эксплуатируют зарубежные технологии и рынки для удовлетворения потребностей бюджета страны и родного города. Отсюда логично вытекает и суть нашего подхода к обновлению и модернизации основных фондов.

Начиная с 2010 г., этот процесс приобрел перманентный характер: ежегодный бюджет развития достигает 1 млн долл. с поправкой на самые передовые веяния в сфере деревообработки. Фактически в результате таких инвестиций мы вписались в европейский ритм смены технологических поколений - около 7 лет. По этому показателю сегодня опережаем большинство профильных предприятий Беларуси и России.

Безусловно, есть линии, которые превосходят слонимские по производительности, уровню автоматизации, но секрет в том и заключается, что мы стремились не столько к объемным показателям, сколько к повышению мобильности производственных программ. Некоторые станки или окрасочные комплексы могут проходить переналадку несколько раз в смену без ущерба для объемов общего производства.

- Потребитель голосует за мебель из Слонима рублем, евро, тенге и риалами... Но у оптовых покупателей в ходу более универсальные системы учета - норма прибыли по сделкам с продукцией из Беларуси.

- Оптовики знают, что мы реализуем в республике не более 10% продукции - коллекции в сегменте элит и средний+ находят своего потребителя преимущественно в Минске. Сегодня это, пожалуй, самая избалованная категория покупателей, которая напоминает московскую публику докризисного образца. Но, как это ни странно, сегодня крупнейшим зарубежным мебельным рынком является не столица России, а… Махачкала. Уровень и объемы представительства брендов на берегах Каспийского моря - на порядок выше!

Конкурентное поле, сместившись в зону иранского риала и азербайджанского маната, не изменилось - это все те же знакомые по московским выставкам российские фабрики. Но восточный колорит и местное восприятие роскоши накладывают свой отпечаток на производственные программы коллег. Здесь мы чувствуем себя вполне комфортно, хотя хотелось бы также отметить европейский вектор товарной экспансии ОАО «Слониммебель»: в этом году мы открыли шоу-рум в итальянском курортном городе Пезеро - в краю шикарных вилл и отелей на побережье Адриатики.

Такой вариант продаж предполагает самый разнообразный набор интерьерных решений в комплексе, включая текстиль, декоративное стекло и керамику. Так что мы вполне вписываемся или, как минимум, не нарушаем гармонию прекрасного Средиземноморья.

- Встретить рассвет в мягких объятиях «Дженифер», «Виктории» и «Марианны»! Такой слоган сопровождал продвижение на рынок знаменитых спальных гарнитуров из Слонима. Почему коллекции названы женскими именами?

- Женская тема - неисчерпаема. Среди новинок сезона-2016 - спальня «Гарда», созданная по стилистическим мотивам кантри, но с применением одного из самых экологичных и популярных отделочных материалов - экошпона. При этом нельзя не отметить линию элитных гостиных гарнитуров «Витовт», начало выпуска стульев - все это в рамках нашего движения в сторону создания стилистически законченных решений для жилья в самых разных уголках мира.

Глеб ПОКРОВСКИЙ

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