Как писать «продающие» тексты

10 советов для размещения коммерческой информации на сайте компании.

Тексты на сайтах и в соцсетях во многом выступают визитной карточкой компаний. Зачастую именно они помогают потенциальному клиенту принять решение о покупке. Бывает и наоборот - после прочтения первых же абзацев хочется не иметь с этой компанией никаких дел. Как научиться писать грамотно, чтобы ваши тексты привлекали? Об этом рассказал Евгений КОТЯК - редактор, спикер Академии Webcom.

Пишите проще

Забудьте про длинные вступления и неспешную «раскатку». Доносите важную информацию сразу, как вы бы сделали это при разговоре с реальным клиентом. Помните - вас читают живые люди! Пишите «человеческим языком».

Посмотрите на ваш текст и оцените каждую фразу по двум критериям:

Содержит ли она какую-то полезную информацию?

Можете ли вы эту фразу дословно озвучить в живом разговоре с клиентом?

Если текст не несет информации или на практике никогда не прозвучит - смело удаляйте. Получится лаконичнее, проще и понятнее. Многие боятся писать простыми словами: «Вдруг подумают, что у меня мало экспертизы»? Поэтому начинают с длинной преамбулы: «Краски использовали еще в Древнем Египте...», а описания товара может и не быть, как и кнопки «Заказать».

Говорите с реальными людьми

Найдите пару-тройку ваших лучших клиентов в социальных сетях и представьте, что вы не просто пишете текст, а общаетесь с этими людьми вживую. Почувствуйте, насколько неестественно выглядят длинные «зачины», «водянистые» описания и перегруженный штампами язык.

Писать плохо для абстрактной аудитории легко. А вот смотреть в лицо живому человеку, пусть и на фотографии, и понимать, что ты не просто пишешь, а общаешься с ним - гораздо сложнее. Представьте, что вам позвонил клиент и спросил, делаете ли вы колеровку. И вы ему начинаете рассказывать: «Как всем известно, цвет стен напрямую влияет на настроение человека...». Скорее всего, он бросит трубку.

Читайте вслух

Чтобы избегать канцеляризмов, «воды» и заумных фраз, читайте написанное вслух. Если вы запнулись в середине предложения, скорее всего это сделает и клиент (и уйдет с сайта). Не всегда это удобно, особенно если вы работаете в офисе. Но зато текст получается более ориентированным на клиента, живым и человечным.

Чтобы избегать канцеляризмов, «воды» и заумных фраз, читайте написанное вслух.



Больше конкретики

Цифры дают конкретику и не позволяют растекаться пространными пустыми описаниями. Сравните:

«Большой опыт работы с клиентами из различных отраслей» и «15 лет на рынке, более 150 клиентов в тяжелой промышленности, строительстве и нефтепереработке».

«Гарантируем работу оборудования...» и «Гарантия работы - 2 года».

«Опытная команда профессионалов» и «В компании работают инженеры с опытом от 10 лет».

Посмотрите на ваш текст. Если вместо названия компании можно вставить название любого из конкурентов - переделывайте! И навсегда забудьте фразу: «Мы - молодая, динамично развивающаяся компания…». Собирайте факты о компании, продуктах и услугах и используйте их в текстах. Только так вы сможете донести до клиента ваши конкурентные преимущества.



Объясняйте выгоды

Постоянно задавайте себе вопросы: «Почему это важно для клиента?», «Какую пользу это дает?». Отвечайте на них, объясняйте, расшифровывайте, чтобы клиенту все было очевидно и понятно.

Например: «15 лет на рынке, более 150 клиентов в тяжелой промышленности, строительстве и нефтепереработке». Почему это важно для клиента? Потому что вы накопили опыт, который дает возможность на 20% сократить сроки запуска оборудования, на 30% - стоимость технического обслуживания и на 15% увеличить срок безремонтной эксплуатации!

Многие факты понятны и хороши сами по себе, а остальные нужно объяснять. Это делает ваши конкурентные преимущества понятными, а текст - продающим. Правило не работает только в астрологии и «нечетких» науках - там обилие красивых фраз как раз привлекает.

Определитесь, чего хотите от клиента

Говорите прямо: «позвоните», «заполните форму», «оформите заказ», вместо того, чтобы витиеватыми дорогами подводить человека к пониманию, что же ему нужно сделать, чтобы поработать с вами. Чем четче и проще вы сформулируете призыв к действию, тем выше вероятность, что клиент поймет вас правильно и сделает то, что вам нужно. Выделите этот призыв, чтобы клиент сразу видел его, а не искал на странице среди другого контента.

Практикуйте «Вы - подход»

Говорите не о том, что можете сделать вы, а о том, что получит ваш клиент. Сравните, какой вариант понравится клиенту больше?

«Мы сделаем комплексный аудит вашей контекстной рекламы…” или «Вы получите полный аудит вашей контекстной рекламы в течение 2 дней после заполнения заявки…».

«Мы занимаемся грузоперевозками…» или «Ваши грузы будут доставлены в любую часть страны за 1 день».

Структурируйте текст, выделяйте важное

Используйте визуальную иерархию, чтобы клиент с первого взгляда зацепился за ваши преимущества и продолжил изучать текст уже более внимательно, а не закрыл вкладку. Продумайте подзаголовки, выделения, маркированные и нумерованные списки. Используйте изображения, фотографии, инфографику. Выделяйте основное, чтобы важное сразу бросалось в глаза. Пройдитесь по сайтам коллег из России, Украины, США, Германии, Великобритании. Посмотрите, какие приемы используют они. Смело заимствуйте удачные приемы и решения, чтобы применить их на своем сайте!

Убирайте лишнее

Не бойтесь переписывать и редактировать - своими руками или руками сотрудников. Это касается и новых текстов, и тех, которые написаны давно и висят на сайте годами. Улучшайте, «очеловечивайте», структурируйте! Анализируйте уровень конверсии, оценивайте, как изменяется коммуникация с клиентами после обновления текстов, изучайте, какие вопросы они задают, что для них важно, что их волнует.

Трансформируйте контент

Хороший текст легко использовать повторно. Если вы соберете полезную информацию (факты, выгоды) о вашей компании, то она пригодится не только для сайта. Креатив плюс оформительская работа - и ваши тексты превратятся во что-то другое. Такой универсальный «контент-хаб» способен сильно сэкономить вам и время, и оплату специалистам за работу.

Добавите к информации инфографику и фото - получите продающую презентацию, коммерческое предложение, буклет, посты для социальных сетей, описания для каталогов, баннеров для медийной рекламы. Озвученная презентация - это видеоролик о вашей компании. Расскажете это же голосом - вебинар, доклад для конференции. Разделите на полезные советы - создадите e-mail-рассылку. Упакуете в «лидмагнит» - получите новые контакты потенциальных клиентов. Это работает как на «укрупнение», так и на упрощение формата.

Не останавливайтесь и становитесь лучше каждый день. Инвестиции окупаются!

Диана КАЛЕНИК

Ссылки по теме:

«Какая реклама, когда в стране ТАКОЕ»?.. ...

17 типичных ошибок владельцев белорусских сайтов