В Минске внедряют систему интеллектуального освещения

«Сиять всегда, сиять везде»!.. Как предприятие «Мингорсвет» делает жизнь минчан и гостей столицы ярче.

Славомир ГРИНЕВИЧ, директор УП «Мингорсвет»

- В первую очередь мы занимаемся текущим содержанием сетей наружного и архитектурного освещения (более 163 тыс. светоточек). Производим капитальный и текущий ремонт сетей НО (общая протяженность линий освещения - 4,5 тыс. км). Изготавливаем электромонтажные изделия, выполняем проектные работы и праздничное световое оформление города (к Новому году установлены более 100 км световых инсталляций). Для решения этой непростой задачи у нас есть все необходимое: более 500 настоящих профессионалов и собственный парк спецмашин - около 120 единиц, - говорит Славомир Гриневич, который руководит УП «Мингорсвет» с 2008 г.

К слову, свою жизнь с предприятием он связал в 1982 г. За прошедшее время Славомир Станиславович прошел все основные ступени служебной лестницы - от мастера участка до директора.

Всего на обслуживании столичного предприятия - более 163 тыс. светоточек.

Белорусская столица с каждым годом прирастает за счет строительства жилищного фонда, дорог и т.д. И везде требуется хорошее наружное освещение в темное время суток. В среднем в городе ежегодно устанавливают более 3 тыс. светильников, которые надо смонтировать и обслужить. Поэтому забот у единственной обслуживающей большое электрохозяйство Минска организации прибавляется. Так, только в этом году пришлось увеличить штатную численность на 40 человек.

На предприятии ежегодно разрабатывают мероприятия по энергосбережению, которые обеспечивают достижение положительного эффекта без снижения надежности, долговечности и других показателей качества эксплуатации сетей наружного освещения, без ухудшения условий труда, качества работ. Для сведения, городское наружное освещение сегодня потребляет немногим более 0,6% от общего объема электроэнергии, расходуемой Минском.

По словам руководителя УП «Мингорсвет», дальнейшая модернизация сетей НО, замена светильников с натриевыми и люминесцентными лампами на светодиодные светильники, внедрение современных систем управления и снижения потребления - одно из перспективных направлений экономии электроэнергии без отключения освещения.

Отдельная тема - более широкое распространение в общегородских масштабах систем современного интеллектуального освещения, которые в этом году успешно реализовали в центральной части Минска.

- Современные технологии заставляют нас идти в ногу со временем. Сегодня на смену крылатой фразе В.Маяковского «Светить всегда, светить везде» пришло новое требование: дайте больше красивого света, - подытожил С.Гриневич.

Леонид МАЛИНОВСКИЙ

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