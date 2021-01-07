Что почитать руководителю

В «золотой» коллекции бизнес-литературы - бестселлеры, новинки, пособия для топ-менеджеров, бизнесменов и консультантов.

Брайан Трейси, Достижение максимума. 12 принципов. - М.: Попурри, 2019. - 352 с.

Своеобразное пособие для амбициозных людей, желающих ускорить продвижение вперед. Автор вывел 12 общих законов, которые необходимо помнить каждому, кто хочет взобраться на вершину успеха. Вы узнаете, как притягивать к себе нужных людей, ценные идеи и благоприятные возможности, которые помогут вам всегда достигать поставленных целей.

Андрей Беловешкин. Воля к жизни. Как использовать ресурсы здоровья по максимуму. - М.: Эксмо, 2020. - 592 с.

Автор, по профессии врач, предлагает читателю первую в своем роде энциклопедию здоровья, которая расскажет о том, какие человеческие ресурсы существуют, как их восполнять и, главное, как подчинить своему ритму жизни, а не стать их заложником. Эта книга научит более осознанно относиться к собственной жизни, создавать и восполнять резервы организма и поможет в полной мере раскрыть жизненный потенциал, подаренной природой.

Татьяна Белоусова. Этикет. Полный свод правил. Как вести себя в привычных и нестандартных ситуациях. - М.: АСТ, 2020. - 288 с.

Как одеться на торжественный ужин? Как правильно пользоваться столовыми приборами? На какое место в автомобиле посадить важного гостя? Как рассадить партнеров для успешных деловых переговоров? Ответы на эти и многие другие вопросы, связанные с исключительными событиями и повседневным общением, найдете в этом справочнике.

«Сложные» и «трудновыполнимые» правила этикета окажутся простыми и понятными, а следование им сделает вашу жизнь легче и приятнее.

Александр Ширвиндт. Опережая некролог. - М.: КоЛибри, 2020. - 232 с.

Разделенная на две части - это книга воспоминаний: с раннего детства и до наших дней - о семье и о близких, о службе в театре, съемках в кино. И, конечно, о любимых друзьях. Александр Ширвиндт с непревзойденным чувством юмора делится своими мыслями и с нежностью и теплотой вспоминает Евгения Евтушенко и Эльдара Рязанова, Аркадия Арканова и Булата Окуджаву, Андрея Миронова и Александра Абдулова, Валентина Гафта, Олега Табакова, Марка Захарова, Евгения Примакова и др.

Бет Кемптон. Волшебный Новый год. - М.: Эксмо, 2020. - 304 с.

Для кого-то новогодние праздники - это радость предвкушения, для других - огромный стресс, нервотрепка, суета и траты, вышедшие из-под контроля. Книга поможет снять градус новогоднего напряжения, чуточку расслабиться, впустить в свою жизнь будничное волшебство и научиться получать удовольствие от праздничного сезона. Вместо того чтобы войти в Новый год уставшим, с пустым кошельком и сожалеющим о невыполненных обещаниях, вы начнете январь с драгоценных воспоминаний, чувствуя себя отдохнувшим и вдохновленным.

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