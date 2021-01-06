ИС от «ОМП Систем» успешно работает в машиностроении, приборостроении и не только

Система управления производством, созданная белорусской компанией, позволяет предприятиям снизить издержки и повысить эффективность работы.

Компания была основана в 1992 г. как продуктовая и ни разу не свернула с этого пути, занимаясь созданием и внедрением собственной системы управления производством «Omega production». Последние пять лет ею руководит Александр КОРОВКИН. По его наблюдению, именно в это время, примерно с 2014-2015 гг., началось исправление ситуации в белорусской промышленности.

- В 2014 г. ситуация была плачевная, - вспоминает Александр. - Был отток квалифицированных кадров с предприятий, не было заказов, наблюдалось проседание позиций на смежных рынках. Сейчас явно заметна тенденция если не к росту, то к возврату прошлых позиций. Что важно - происходит переосмысление методологии управления предприятиями, отрыв от плановой экономики. Предприятия перестают увлекаться избыточным планированием, становятся более гибкими и адаптируются под внешние требования. Важный положительный тренд - смена поколений руководящего состава. Ярко заметна тенденция к омоложению, средний возраст директора сегодня - около 40-45 лет. Это квалифицированные кадры, которые осознают реальное положение вещей и понимают, что наша экономика оказалась в ситуации догоняющего: мы не задаем трендов, наоборот, нам приходится догонять и подстраиваться под требования рынка. Предприятия трансформируются в лучшую сторону, в том числе и с помощью цифровизации.

Белорусские производственники поставлены перед необходимостью встраиваться в мировую экономику, диверсифицировать экспорт. Приходя на западные рынки, они убеждаются, что там нужна прозрачность, которая достигается за счет правильного понимания своих данных и их точного представления. Например, машиностроители обязаны предоставить сертификат - для европейских стран, а для России - паспорт самоходной машины. Он обязателен для продажи, в нем, в частности, указывается из каких комплектующих собрана машина. Такие данные как раз и может предоставить информационная система. Российским заказчикам это объяснять не нужно, они понимают, для чего интегрируют информационные системы в свои процессы и почему это выгодно. Белорусские производственники пока еще только начинают осознавать ценность цифровых данных, - отмечает А. Коровкин.

Белорусские предприятия становятся более гибкими и постепенно адаптируются под требования мировых рынков.

В России компания имеет представительства в Ижевске, Омске, Саратове, Санкт-Петербурге - городах, славящихся своими машиностроительными производствами. «ОМП Систем» работает в РФ с крупнейшими предприятиями, такими как: ООО «Уральские локомотивы» (производитель знаменитых «Ласточек»); АО «НПК Уралвагонзавод» (число сотрудников - свыше 30 тыс. человек); АО «ОДК» Производственный Комплекс «Салют» (производитель авиационных двигателей). В Беларуси - это МТЗ, МАЗ, «Гефест» и другие крупные производства. В последние несколько лет особый интерес к разработкам компании проявляют также малые и средние предприятия. Большая часть таких клиентов мигрирует из других систем, которые не смогли успешно решить управленческие задачи.

При этом А. Коровкин отмечает разницу в работе с государственными и негосударственными предприятиями:

- Колоссальная разница - в скорости внедрения информационной системы. Частник заинтересован в скорейшем внедрении для получения прибыли. Он инвестирует свою прибыль в развитие и хочет получить результат быстрее. Сейчас в тренде «методология быстрых побед», нет крупных контрактов с огромным количеством задач в стиле «внедрить все». За пару месяцев решаются конкретные задачи. На госпредприятиях мы имеем дело с огромной бюрократической машиной. Но и к этому надо относиться с пониманием, потому что у них большая ответственность, в том числе социальная и юридическая. Таковы правила игры. По моим наблюдениям, в среднем из-за этого сроки внедрения увеличиваются в 2-4 раза. Кроме того, управляемость персонала на госпредприятиях заметно хуже. Мы часто «спотыкаемся» о конкретных функционалов Заказчика, мнение которых о проекте не совпадает с мнением руководства предприятия. На частных предприятиях управляемость лучше: персонал подстраивается под задачи предприятия и понимает их.

Трехбуквенные аббревиатуры

В Беларуси у «ОМП Систем» практически нет конкурентов. Западные системы намного дороже, их используют разве что в нефтепереработке, в непрерывных производствах. Белорусская по происхождению «Галактика» мало представлена на нашем рынке. Популярная «1С» - также не стремится работать в машиностроении и приборостроении. «Мы спокойно себя чувствуем, потому что умеем работать с тяжелыми данными, с многочисленными составами изделий, заменами, сложными моделями планирования - отмечает директор компании. - Конкурентам не так хорошо это удается. Наша заметная отличительная черта - Модуль планирования и управления производством, которым мы гордимся. Мы позиционируем свою систему не как ERP*, MES** или PDM***, а как Систему управления производством».

Специалисты могут сказать, что Omega Production - это не вполне ERP-система, потому что в ней нет бухгалтерского модуля. На это директор отвечает:

- Я не сторонник зарубежных трехбуквенных аббревиатур, потому что они немного исказились сейчас. Изначально эти понятия создавались, чтобы обозначить функционал информационных систем. Мы предлагаем Систему управления производством: от проектирования изделия до выпуска и сопровождения в гарантийный и постгарантийный периоды. Наше решение закрывает все производственные процессы и обеспечивает бухгалтерию всеми необходимыми данными.

Правило Парето

В среде ИТ-специалистов любят обращаться к правилу Парето: «20% усилий дают 80% результата». Александр соглашается: «Да, это правило работает. Есть разные клиенты. Есть такие, с которыми работать легко. Сотрудничество с ними превращается в дружбу даже после завершения проекта. Есть и сложные - их немного, но мы их тоже любим, так как они обращают наше внимание на те процессы, где нам необходимо приложить дополнительные усилия».

Вариант этого эмпирического правила: 80% дохода ИТ-компания получает от сопровождения своего внедренного решения. И вот здесь «ОМП Систем» идет на «нарушение закона». Директор принципиально отмечает:

- Мы прозрачно показываем затраты на протяжении всего жизненного цикла проекта. Когда оговариваем стоимость внедрения, нас все чаще спрашивают, сколько будут стоить поддержка и модернизация. Есть статистика: за год функционал информационной системы изменяется в среднем на 5-7%. За 30 лет система меняется полностью. Одна из наших ценностей - помощь предприятиям в лучшем понимании своих процессов. Мы знаем, что далеко не все наши предприятия пока прибыльные и стремимся внести свой вклад в стабилизацию их работы.

За год функционал информационной системы изменяется в среднем на 5-7%. За 30 лет система меняется полностью.

Удается ли? Среди клиентов «ОМП Систем» нет банкротов - значит, удается. Часто перед началом работ заказчик задает вопрос: «Какую прибыль мы получим после внедрения системы и в какие сроки?» А. Коровкин уточняет:

- Надо понимать, что ИС сама по себе деньги не зарабатывает, она помогает зарабатывать. Один из наших клиентов за три года в 8 раз сократил прямые затраты в производстве за счет внедрения нашей системы учета и диспетчирования. Уменьшилась «незавершенка» в производстве, высвобождаются деньги, снабжение стало работать эффективно под план, перестали закупаться ненужные позиции на склад. Недавно мы произвели обследование одного из заводов и обнаружили, что на складах лежит половина оборота предприятия - это очень много! Эти деньги можно пустить на инвестиции. Мы предлагаем как раз такие пути увеличения прибыльности.

Каждому внедрению предшествует важный этап - предпроектное обследование. Некоторые компании включают его в ТЗ, и на него может приходиться до 20-30% суммы контракта. В западной практике известны случаи, когда такое обследование обходилось даже дороже, чем сама система. «ОМП Систем» нарушает и этот «закон»: «Мы чаще всего не берем денег за предпроектное обследование, цель которого - выявить базовые проблемы. Тем самым мы показываем, что мы надежный партнер и готовы делиться своим опытом».

COVID-19

2020 г. войдет в историю как год повальных локдаунов в связи с пандемией коронавируса и неизбежных потерь. Как оказалось, в цифровизации все иначе:

- Локдаун нас не коснулся. Переход «на удаленку» многих подстегнул внедрять информационные системы. Мы тоже получили интересный опыт дистанционного внедрения, когда обучение, обследование, сбор требований и даже инсталляция и базовые настройки делались дистанционно. Этот год для нас был даже более активным, чем прошлый и предыдущий. Мы начали его с большим портфелем заказов и были полностью загружены.

Весенний локдаун в России указал руководству предприятий на их уязвимость и подсказал пути выхода из кризисной ситуации с помощью информационных систем. Вроде бы это на руку айтишникам. Однако во многих ИТ-компаниях Беларуси и России ситуация была катастрофическая, снизились зарплаты. «Мы же весь год набираем людей, появляются интересные специалисты, которые готовы трудиться у нас», - отмечает А. Коровкин. Секрет прост: то, что большинством ИТ-компаний только декларируется - переход на продуктовую модель - в «ОМП Систем» реализуется изначально.

- Чтобы успешно внедряться на многих предприятиях, нужен один продукт и его развитие, - утверждает директор компании. - Сейчас мы убеждаемся в правильности этой бизнес-модели. Были периоды, когда у нас было много заказчиков и происходил отрыв от продуктовой модели. Но мы смогли вернуться в правильное русло, выстроить процессы продуктовой разработки. Считаю, что это большая заслуга наших сотрудников.

Индустрия 4.0

Популярная тема промышленной революции, или Индустрии 4.0, сейчас у всех на слуху. Ее продвигает и руководство Минпрома. Но далеко не все понимают, в чем суть четвертой промышленной революции. С тремя предыдущими все было понятно. Первая индустриальная революция связана с механизацией, использованием энергии воды и пара. Вторая - это массовое производство, использование электричества. Третья - появление информационных систем.

А. Коровкин замечает:

- Четвертая промышленная революция состоит в другом. Ведь практически ничего нового не появилось - идет симбиоз прошлых решений и изменение мышления. Главное в Индустрии 4.0 - минимизация человеческого фактора в производстве. Человеку остается только принимать решения на основе информации, далее работает искусственный интеллект, обрабатывающий большие данные. Он в состоянии по заданным критериям оптимальности определять производственный путь: настройку оборудования, кратность партий, переналадки, какие партии деталей должны проходить по каждому участку. Но сейчас стало ясно, что нельзя пропустить важный шаг эволюции - автоматизацию. Нельзя без внедрения базовых систем управления оборудованием, управления конструкторскими, технологическими данными перейти сразу к большой информационной модели без участия человека.

Переход может, конечно, быть инновационным, с использованием элементов Индустрии 4.0. Например, в составе Omega Production реализован OLAP-модуль**** для расчета сложных финансовых показателей работы предприятия. Он может использоваться и для других целей. Это яркое инновационное решение. В мире вообще не так много OLAP-разработок, и тем более в Беларуси. Уже есть первые активные пользователи этого модуля, которые готовы делиться опытом по внедрению. Директор признается: «Это наш главный рекламный подход, когда заказчики рекомендуют нас смежникам и коллегам».

Система управления производством полностью закрывает производственные процессы и обеспечивает бухгалтерию всеми необходимыми данными.

«ОМП Систем» легко идет на кооперацию и сотрудничество. В настоящее время установились партнерские отношения с ЦНИИТУ (Центральный научно-исследовательский и проектно-технологический институт организации и техники управления).

А. Коровкин считает, что у такого рода государственно-частного партнерства большой потенциал:

- Мы совместно делаем интеграционные системы с западными продуктами, с поставщиками которых которыми у ЦНИИТУ также налажено партнерство. Вариантов несколько: иногда возникает потребность в интеграции там, где уже работает Omega Production, в других случаях строятся совместные концепции заводского управления. Наше партнерство может распространиться на всю ближайшую пятилетку.

Компания «ОМП Систем» работает на стыке ИТ и машиностроительного производства, на рынках России и Беларуси. Это дает возможность накапливать и использовать разнообразный опыт и делать обоснованные заключения.

Александр Коровкин отмечает:

- Россия более выгодна с финансовой точки зрения, но не стоит списывать со счетов и белорусский рынок. Сейчас, на мой взгляд, пора его пробуждения. Многие белорусские предприятия рассматривают партнерство с зарубежными компаниями. И здесь без инвестиций в цифровизацию не обойтись. Все в руках самих предприятий, сейчас у них есть реальная возможность продвигаться по пути развития.

Игорь КЛОКОВ

Сноски

*ERP (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) - название интегрированных ИС для управления ресурсами предприятия.

**MES (Manufacturing Execution System, система управления производством) - специализированная ИС для решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска продукции.

***PDM (Product Data Management, управление данными об изделии) - ИС для управления данными об изделии.

****OLAP (Online Analytical Processing, интерактивная аналитическая обработка) - технология обработки информации на основе больших массивов данных.

Ссылки по теме:

Вниманию ИТ-компаний и специалистов по автоматизации бизнеса!

Там, за облаками