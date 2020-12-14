Философия лидерства БИП-Институт правоведения

Крупнейший в Беларуси негосударственный вуз отмечает 30-летие.

Первые во всем

Три десятилетия назад, еще до распада СССР, при Союзе юристов БССР по инициативе его тогдашнего руководителя Степана Федоровича Сокола была создана «Высшая юридическая школа». Вскоре после принятия в Беларуси Закона «Об образовании» она была переименована в Белорусский институт правоведения (БИП) и стала первым отечественным частным высшим учебным заведением.

К своему 30-летию Институт не утерял первенства на рынке частных образовательных услуг в сфере высшего образования, а значительно укрепил свой потенциал. БИП имеет серьезную материальную базу: учебные корпуса в столице, филиалы в Гродно и Могилеве. Здесь обучается около 4,5 тыс. студентов. Институт предлагает достаточно большой спектр специальностей юридического, экономического и психолого-педагогического профилей как на первой ступени высшего образования, так и на второй - магистратуре. Сегодня БИП готовит специалистов не только в области юриспруденции («Правоведение», «Экономическое право», «Международное право» и др.), но и по другим востребованным специальностям: «Электронный маркетинг», «Управление информационными ресурсами», «Психология», «Международные отношения», «Политология»… Это позволяет обеспечить комплексную подготовку специалистов различных профессиональных направлений и дает учебному заведению дополнительные конкурентные преимущества.

Еще одну сильную сторону института несколько лет в интервью нашему журналу назвал его основатель С.Ф. Сокол. «Наш вуз, - сказал он, - располагает штатом высококвалифицированных преподавателей. А докторов и кандидатов юридических наук у нас работает больше, чем в некоторых государственных университетах». И действительно: подготовку юридических кадров здесь осуществляют 6 докторов и 38 кандидатов юридических наук. Среди них академик Е.М. Бабосов, доктора юридических наук М.И. Пастухов, В.Ф. Ермолович, В.П. Шиенок, доктор экономических наук Ю.В. Криворотько, доктора философских наук В.П. Оргиш и Т.М. Тузова, доктор исторических наук С.М. Токть и др.

В рамках проекта «Приглашенный профессор» в БИП читают лекции и проводят научно-практические семинары преподаватели из-за рубежа, руководящие работники юридических организаций и фирм, специалисты по различным направлениям профессиональной деятельности. Так, для студентов 3-го курса специальности «Международное право» было организовано чтение лекций по курсу «Международное инвестиционное право» преподавателем университета г. Ницца (Франция) Бенжаменом Террадом.

На научной основе

Любой уважающий себя вуз исходит из того, что образовательный процесс должен строиться на основе проводимых научных исследований. Такие исследования в институте правоведения ведутся по многим направлениям в области права, экономики, психологии, философии, истории, языкознания, информационных технологий. В Беларуси подобным могут похвастаться немногие учебные заведения.

В вузе есть своя аспирантура и магистратура, научно-исследовательская часть, отдел науки и международных связей, факультет повышения квалификации и переподготовки специалистов, а также редакционно-издательское бюро. Можно с уверенностью сказать, что в институте сформированы своя научная школа и академическое сообщество. За последнее время его сотрудниками защищено 5 кандидатских и одна докторская диссертация. В аспирантуре БИП учится 16 аспирантов и соискателей.

Высокий профессиональный уровень академического сообщества в вузе подтверждается наличием многочисленных профессиональных коммуникативных площадок. Это - и собственный научно-практический и информационно-методический журнал «Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні», включенный в перечень изданий ВАК Республики Беларусь, и разнообразные конференции, семинары, круглые столы. А созданный в 2018 г. Местный фонд поддержки юридического образования и науки имени С.Ф. Сокола ставит фактически сверхзадачу - передачу новому поколению юристов всего того багажа знаний и профессиональной культуры, который успел накопить лично основатель института и весь педагогический коллектив.

Академическое сообщество - это не только преподаватели и ученые, но и студенты. Студент, переступая порог института, становится частью академического сообщества, принимая порядок и образ жизни научной корпорации. В БИП существует множество форматов включения студентов в новые реалии получения высшего образования: студенческие научно-исследовательские лаборатории, научные кружки и дискуссионные клубы, конкурсы, волонтерское движение и т.д.

К новым вершинам

Как говорит ректор института, кандидат технических наук, доцент Сергей Иванович Романюк, «внедрение цифровых технологий, формирование современной цифровой образовательной среды, цифрового инструментария, образовательных технологий удаленного обучения - это те задачи, которые ставит перед собой институт. Нами создана современная система дистанционного обучения (СДО), функционирующая на базе информационно-коммуникационного ресурса LMS Moodle. Она обеспечивает не только доступ к учебным планам и программам, изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, но и фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения образовательных программ, взаимодействие между участниками образовательного процесса. Эта система, дополненная платформой Zoom, позволяет надежно обеспечить образовательный процесс в периоды ограничений, связанных с пандемией COVID-19».

С точки зрения научного потенциала, уровня преподавания и материальной базы, БИП уже давно «перерос» институтский уровень. Хотя руководство вуза не считает приобретение статуса университета самодовлеющим, гораздо важнее - качество подготовки специалистов. Однако имидж вуза в профессиональной и студенческой среде имеет существенное значение для учреждения высшего образования. И накануне 30-тилетнего юбилея, как подтверждение значимых достижений БИП, статус «университет» был согласован министром образования Республики Беларусь. Как говорится, в добрый путь и к новым вершинам!

Константин ШИШКИН

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