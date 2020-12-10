Институт Белгоспроект: сплав опыта и инноваций

Как старейшая отечественная проектная организация работает в рыночных условиях.

Артем ЮШКЕВИЧ, генеральный директор ОАО «Институт Белгоспроект»

Справка «Директора»

Институт Белгоспроект ведет свою историю с 1933 г. За прошедшее время организация несколько раз меняла организационно-правовую форму. В 2018 г. РУП «Ордена Трудового Красного Знамени «Институт Белгоспроект» было преобразовано в открытое акционерное общество и стало резидентом Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». Численность сотрудников - 370 человек.

«Белгоспроект» - известный бренд

Современный архитектурный облик Минска трудно представить без Национальной Академии наук, Национального академического театра оперы и балета, Дворца Республики, театра имени Янки Купалы, зданий Главпочтамта, Белгосцирка, Белгосфилармонии и Национального банка, оранжереи Центрального ботанического сада, кинотеатров «Октябрь», «Москва» и «Беларусь», Дворца спорта, «Минск-Арены» и т.д. Эти и еще свыше 4 тыс. зданий - спортивных объектов, учреждений здравоохранения и культуры, гостиниц, санаториев, жилых комплексов в столице и Беларуси - построены и реконструированы с участием коллектива Белгоспроекта.

- Продолжая почти 90-летние традиции проектирования, Институт играет важную роль в реализации архитектурной и градостроительной политики Беларуси. Его проекты всегда нацелены на конечный результат - архитекторы, инженеры и конструкторы умеют не только рождать смелые и неординарные идеи, но и качественно претворять их в жизнь. Несмотря на смену поколений, у нас сохранилась особая атмосфера, для которой характерны следование традициям, преемственность и сплоченность белгоспроектовцев. Поэтому свою задачу как руководителя вижу, в том числе в сохранении командного духа и микроклимата коллектива, - сказал Артем ЮШКЕВИЧ, который весной прошлого года возглавил старейшую отечественную проектную организацию.

Он окончил инженерно-строительный факультет, а затем магистратуру и аспирантуру БНТУ, магистр технических наук, исследователь в области технических наук. Сейчас работает над кандидатской диссертацией. В 2016-2019 гг. руководил главным управлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, которое курирует проектную политику. Во время работы в профильном ведомстве принимал активное участие в разработке важных документов для строительной отрасли, приобрел немалый руководящий опыт, который использует на новой должности. Артем Владимирович считает, что руководителю необходимо постоянно повышать профессиональный уровень, поэтому в 2020-м решил продолжить обучение в МВА.

ОАО «Институт Белгоспроект» разрабатывает «под ключ» проектную документацию для объектов строительства любой сложности административного, общественного, промышленного и жилого назначения, а также объекты благоустройства. Для этого у организации есть все: богатый прак­тический опыт, аттестаты и лицензии, а самое главное - высококлассные специалисты, давно известные за пределами республики и обладающие необходимыми компетенциями.

- За последнее время мы сделали немало. По итогам года планируем существенно улучшить финансовые показатели предприятия по сравнению с прошлыми периодами. Также приросли по кадровому составу за счет присоединения организации «Медбиофармпроект», что позволило еще активнее использовать творческий потенциал новых сотрудников в проектировании объектов здравоохранения, - отметил руководитель Института.

К слову, в активе у Белгоспроекта - Республиканский клинический медицинский центр в пос. Ждановичи, 2 корпуса Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, 9-я городская клиническая больница и др. В настоящее время ведется работа над современными объектами здравоохранения в Заславле, Орше, Смолевичах и Боровлянах.

Ставка на новые технологии

В последнее время Институт сконцентрировался на проектировании административных зданий, объектов здравоохранения и фармацевтического производства. В этом плане знаковыми объектами можно считать Китайско-Белорусский центр сотрудничества в индустриальном парке «Великий камень» и здание Национального центра электронных услуг, созданные с использованием BIM-технологий и новых подходов в части архитектуры, дизайна интерьеров.

Руководство Белгоспроекта внимательно следит за тенденциями в развитии проектного дела. В частности, в числе первых среди белорусских профильных организаций здесь начали проводить работы по внедрению BIM-технологий на базе современного программного обеспечения, а также специализированных программных комплексов.

По словам А.Юшкевича, применение технологий информационного моделирования (BIM) обеспечивает высокое качество выполняемых работ, повышает скорость и минимизирует ошибки при проектировании, позволяет достичь существенного снижения затрат и времени при строительстве, сэкономить средства заказчика.

Примерно половина сотрудников Института уже использует на практике технологии информационного моделирования.

- В течение прошлого года на своей площадке организовали учебные курсы, на которых провели обучение персонала. В результате примерно половина наших сотрудников уже используют на практике технологии информационного моделирования, - поделился генеральный директор ОАО «Институт Белгоспроект».

К кадрам - с заботой

Институт имеет богатую историю и школу белгоспроектовцев, среди которых немало легендарных личностей, широко известных в профессиональных кругах в стране и за рубежом. Поэтому заказчики нередко обращаются в Институт с просьбой, чтобы их проекты выполнили конкретные специалисты. Это свидетельствует о высоком авторитете и доверии коллективу.

В Белгоспроекте считают, что личный и профессиональный рост сотрудников должны идти параллельно. С этой целью организовано непрерывное обучение специалистов, участие в семинарах, конференциях и т.д.

- Известно, что хороший проектировщик - «штучный товар», который непросто отыскать и сохранить. Основной костяк коллектива - сотрудники от 30 до 39 лет. У нас созданы все условия для профессионального развития, активного отдыха и досуга. Обеспечиваем хороший соцпакет и гибкую систему оплаты труда, позволяющую достойно зарабатывать, - подчеркнул А.Юшкевич.

Основной костяк коллектива Белгоспроекта - сотрудники от 30 до 39 лет.

С особым вниманием руководство относится к молодым специалистам. Так, Институт активно сотрудничает с профильными вузами: здесь открыты филиалы 3 кафедр строительного факультета и кафедры архитектурного факультета БНТУ. Ежегодно приглашают 10-15 студентов старших курсов, чтобы поработали вместе с действующими проектировщиками и поняли специфику будущей профессии, а в Белгоспроекте могли присмотреть наиболее перспективных и креативных.

Недавно сотрудники Института стали призерами Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2020, заняв 3-е место в компетенции «Технологии проектирования зданий (BIM)». В этом году Белгоспроект совместно с БНТУ провел конкурс среди студентов-архитекторов, которым предложили проверить силы на реальном объекте «Строительство средней общеобразовательной школы в Минске». В результате компетентное жюри отобрало три лучшие из 19 представленных работ. По словам руководителя Института, целенаправленная работа по подготовке кадров приносит хорошие результаты и позволяет растить достойную смену.

Найти золотую середину

За последние годы рынок кардинально изменился: если раньше у дверей проектных организаций буквально стояла очередь из заказчиков, то сейчас все наоборот - приходится бороться за каждого клиента, предлагая лучшие условия.

- Сегодня очень важно найти ту самую золотую середину, т.е. совместить подход государственной организации с ее фундаментальной надежностью, гарантией качества и традициями и частного предприятия, отличающегося высокой динамикой и скоростью работы, гибкостью коммуникаций с заказчиками. Только создав действительно клиентоориентированную компанию, можно рассчитывать на успех, - подытожил Артем Юшкевич.

Справка «Директора»

ОАО «Институт Белгоспроект» выполняет:

полный спектр услуг по проектированию и дизайну - от технически простых до самых сложных и уникальных зданий и сооружений, начиная с первых консультаций и разработки архитектурной концепции до выполнения всей необходимой документации в полном объеме;

комплексное сопровождение проектов: выполнение функций генерального проектировщика, инженерные услуги, получение необходимых согласований, авторский надзор за строительством.

Алексей ВЛАДИМИРОВ

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