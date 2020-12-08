Эмоции в бизнесе: польза или вред?

Они могут воодушевлять нас на достижение великих целей, а порой, наоборот, противоречат им.

Ежедневно мы испытываем спектр самых разных эмоций: от интереса и радости до гнева и почти депрессивной грусти. Они нас воодушевляют на достижение целей или, наоборот, противоречат им. Кому-то легко удается управлять своими эмоциональными порывами, а у кого-то они выходят из-под контроля. Всю жизнь мы вынуждены ловить эмоциональную волну разной интенсивности, в том числе в сфере бизнеса. Как превратить свои эмоции в союзника, - с читателями журнала «Директор» поделился лайф-коуч, автор книги «Игра на нервах» Евгений ГЕНШАФТ.

- Логика, факты, цифры - это, конечно, прекрасно. И я восхищаюсь теми, кто умеет правильно использовать данные и математические построения как в науке, так и в бизнесе. Вместе с этим, бизнес - это человеческий феномен. Более того, он не только человеческий, он интерперсональный, т.е. может существовать только тогда, когда в нем участвует несколько людей. А когда в процессе участвуют люди, игнорировать влияние эмоций просто неэффективно.

Первая составляющая очевидна - покупатели и пользователи. Уверен, что их эмоции многим помогли зарабатывать деньги. Во многом, маркетинг - это и есть наука об использовании эмоций потенциального покупателя на пользу бизнесу. Любые нужды, ценности, запросы - на 90% эмоциональны, благодаря этому и существует такое большое количество способов их удовлетворения (товаров и услуг). Насколько больше люди готовы заплатить за кружку с фотографией любимого супергероя или с фразой из любимого фильма, чем за обычную, белую?

Теперь к менее очевидной стороне вопроса - самим предпринимателям. Зачем вообще люди занимаются бизнесом? Чтобы заработать деньги? Но с точки зрения рационального мышления - это совсем не самый лучший способ! Он очень рискованный, требует много сил и внимания, а в начале пути дает скорее головную боль, чем деньги. Да и сама по себе мотивация иметь большие деньги - эмоциональна, а не рациональна.

Чтобы строить успешный бизнес, кроме холодного расчета нужны и эмоциональные особенности. Например, легкое презрение к авторитетам, которое делает начинающего предпринимателя плохим наемным работником. Кроме того, помимо «большой мечты» (которая, кстати, по своей сути эмоциональна!), воспеваемой популярной бизнес-литературой, для многих успешных предпринимателей характерен и высокий уровень тревоги. Точнее - страха перед будущим, в котором рост и развитие бизнеса представляется практически единственной возможностью защитить себя и близких от потенциальной опасности.

Принятие решения о выборе бизнеса тоже не всегда основывается на абсолютно рациональном выборе, часто этот выбор связан с собственными эмоционально-значимыми историями. И вообще: для принятия бизнес-решений данные, основанные на субъективности, зачастую имеют не меньшую ценность, чем объективные метрики. И лучшие из лучших предпринимателей - не те, кто сумел отказаться от эмоций, а, скорее, те, кто смог использовать их как топливо для принятия решений и смелых начинаний.

Как интегрировать эмоции в сферу бизнеса так, чтобы избежать классического конфликта «эмоции vs логика»? Мой ответ тут будет несколько противоречивым: отказаться от веры… в существование этого самого конфликта. Его не существует! Наша логика пропитана эмоциями и часто питается ими…

Анастасия ТЕТЕРУК

Полностью эта публикация доступна подписчикам печатной и электронной версий: https://director.by/poluchit-zhurnal/podpisatsya

Ссылки по теме:

Конфликт в компании. Что делать?

Креативность для избранных - это миф!