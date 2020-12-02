Минтруда хочет защитить работников. Наниматели недовольны

В Беларуси подготовлен проект указа «О мерах по защите прав работающих», который будет регулировать вопросы задержки выплаты заработной платы.

Документ содержит дополнительные меры социальной поддержки работников в случае задержки выплаты заработной платы в кризисной для предприятия ситуации. Новые инициативы Минтруда наверняка прибавят проблем для нанимателей. Многие руководители предприятий считают, что сейчас важнее удержать от обвала экономику, а не повышать права работников.

Проект указа также предусматривает, что если выплата зарплаты задержана на срок более 15 календарных дней, то работник может приостановить работу до оплаты труда. Но об этом нужно письменно известить нанимателя за 1 день. В это время работник может отсутствовать на рабочем месте и выполнять трудовые обязанности в другой организации по совместительству полный рабочий день. Однако при этом средний заработок на основной работе за ним не сохраняется.

Наниматель в свою очередь должен известить работника о дате выплаты зарплаты письмом с уведомлением не позднее чем за 2 дня до оплаты труда. После полного расчета работник обязан выйти на работу не позднее следующего дня. При этом разработчики проекта указа предлагают составить перечень работ, на которых приостановка выполнения трудовых обязанностей в случае невыплаты зарплаты не допускается. На них в случае задержки оплаты труда на 15 календарных дней, начиная с 16-го дня, работникам положена компенсация в размере 3% тарифной ставки (оклада) за каждый день задержки.

Для тех, кто работает по гражданско-правовым договорам, будет установлен минимальный размер выплаты за каждый день действия гражданско-правового договора - не менее 1/30 минимальной зарплаты в стране. Кроме того, предлагается запретить заключать гражданско-правовые договоры с работниками в тех случаях, если в штатном расписании есть должности, тарифно-квалификационные характеристики которых содержат аналогичные трудовые функции. Также такие контракты нельзя заключать с двумя и более гражданами для выполнения одинаковых работ или оказания одинаковых услуг. За нарушение этих требований нанимателя оштрафуют. При этом Департамент госинспекции труда Минтруда, как предполагается, получит право получать от банков сведения о выплате зарплат.

Напомним: сегодня если наниматель задержал зарплату, то работник может расторгнуть с ним контракт или трудовой договор по причине нарушения нанимателем законодательства о труде (ст. 41 Трудового кодекса). При этом он должен выплатить сотруднику выходное пособие - двухнедельный средний заработок. В случае задержки оплаты труда более чем на один месяц предусмотрена ее индексация, которую также должен выплатить наниматель. Кроме того, в случае возникновения проблем работник в сложившейся ситуации может обратиться с соответствующей жалобой в Департамент госинспекции труда Минтруда.

За нарушение порядка и сроков выплаты зарплаты предусмотрена административная ответственность. Она может налагаться как на организацию, так и на должностных лиц, виновных в ее задержке. Размер штрафов установлен Кодексом об административных правонарушениях: на должностное лицо - в размере от 4 до 20 базовых величин (БВ), на юридическое лицо - до 100 БВ. По данным Департамента госинспекции труда, в Беларуси за январь-июнь 2020 г. в крупных и средних организациях имели место 386 фактов просроченной задолженности по зарплатам.

Татьяна МАНЕНОК

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