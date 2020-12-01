Поручительство: как избежать проблем?

Что нужно знать, если вы решили выступить поручителем по обязательствам юридического лица.

Очень важным для любого кредитора является вопрос: как на стадии подписания договора, по которому он что-то предоставляет контрагенту, либо в ходе его действия, предусмотреть способы возврата хотя бы основного долга (а может быть, и взыскания штрафных санкций)?

Ответ на данный вопрос содержит Гражданский кодекс - гл. 23 «Обеспечение исполнения обязательств». В ней перечисляются основные способы обеспечения обязательств: неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, гарантия, банковская гарантия, задаток и другие способы, предусмотренные законодательством или договором (ст. 310). Самым распространенным из них является неустойка. Однако хотя она присутствует в подавляющем числе договоров, ею уже никого не удивишь и большим подспорьем для возврата кредитором долга не назовешь. Поэтому поговорим о поручительстве, которое часто встречается, например, в кредитных договорах банков.

По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части (п. 1 ст. 341 ГК). То есть некое третье лицо обязуется исполнить обязательство должника перед кредитором, если должник не исполнит его сам. Как и многие сделки поручительство необходимо оформлять в простой письменной форме. Отсутствие письменной формы договора поручительства означает его недействительность. Кроме того, договор поручительства является недействительным в случае, если основной договор (поставки, займа и др.), который обеспечивает договор поручительства, будет признан недействительным.

Помимо оформления договора поручительства в письменной форме, такой договор должен содержать четкое указание, за исполнение какого конкретно обязательства/договора/сделки «поручается» поручитель. То есть в договоре рекомендуется указывать номер, дату, наименование основных договора/сделки, за исполнение обязательств по которой поручитель поручается. Практика судов такова, что при отсутствии в договоре поручительства условий, позволяющих определить, за исполнение какого именно обязательства дано поручительство, договор поручительства считается не заключенным. Мы также рекомендуем прописывать в договоре поручительства конкретную сумму, в пределах которой поручитель отвечает перед кредитором по основному обязательству.

Можно ли взыскать с поручителя штрафные санкции (пеню и/или проценты по ст. 366 ГК) в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) должником своих обязательств перед кредитором? Можно, так как по общему правилу поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств должником (п. 2 ст. 343 ГК).

Как следствие, если в договоре поручительства есть так называемый «лимит» основного долга должника по основному договору, за который отвечает поручитель, то рассчитывать штрафные санкции и требовать их уплаты от поручителя можно только на эту сумму. А ограничить возможность взыскания с поручителя штрафных санкций, убытков и судебных издержек можно в самом договоре поручительства…

Алексей ЮМАГУЖИН,

помощник адвоката Адвокатского бюро Евгения Малиновского

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