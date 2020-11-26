Как производство, созданное 55 лет назад, успешно «встроилось» в рынок

На вопросы журнала «Директор» ответил руководитель филиала «Новобелицкий КХП» ОАО «Гомельхлебопродукт» Эдуард БАШАК.

- Эдуард Сергеевич, вы не считаете, что в «юбилейной формуле» - более полувека на рынке - содержится небольшая смысловая натяжка? Ведь в середине 60-х гг. прошлого века в ходу были скорее механизмы территориально-экономического планирования, чем современные рыночные схемы...

- Скажу сразу, что ученые отраслевых институтов и сотрудники Госплана знали свое дело и были экспертами как минимум в области транспортной логистики. Поэтому в 1965-м в Новобелицком районе г.Гомеля создали экономически обоснованный производственный комплекс, который до сих пор идеально соответствует плечу доставки исходного сырья от близлежащих сельхозпроизводителей и, соответственно, оперативного снабжения комбикормами молочно-товарных ферм, свиноводческих комплексов и птицефабрик, рыбхозов.

Это до сих пор является определяющим инфраструктурным фактором для развития животноводческой отрасли в Добрушском, Рогачевском и Чечерском регионах - всего в зоне нашей ответственности шесть районов Гомельщины. Разумеется, наличие крупного регионального производителя не исключает создания собственных участков по производству комбикормов в составе, например, масштабных проектов модернизации молочно-товарных комплексов.

Однако локальные инвестиции до сих пор не смогли перестроить структуру массового спроса из-за того, что далеко не все хозяйства способны аккумулировать необходимые для этого финансовые средства. С точки зрения потребителей и партнеров, мы еще не исчерпали экономический потенциал сотрудничества, заложенный с основания предприятия. Загрузка производственных линий комбикормового комплекса мощностью 520 т/сут в настоящий момент составляет порядка 85%.

Второе направление нашей деятельности - крупяное производство - загружено на 98%. Этот комплекс был создан и прошел несколько этапов модернизации на основе технологий швейцарской компании «Бюлер». Здесь организован выпуск овсяной крупы, различных хлопьев, каш быстрого приготовления на основе зерновых хлопьев с фруктовыми, овощными и другими наполнителями.

Загрузка производственных линий комбикормового участка составляет порядка 85%, крупяного производства - 98%.

Производственные комплексы нашего масштаба, конечно, не самые «удобные» объекты для рыночного управления. Они отличаются известной инертностью, в силу больших объемов выпуска товарной продукции крайне неохотно отзываются на быстрые изменения конъюнктуры. С другой стороны, в современной Беларуси это привело к созданию особой отрасли менеджмента, которая занималась адаптацией инфраструктурных проектов советской эпохи к реалиям актуального спроса.

- Не секрет, что пищевая отрасль находится в режиме особого госконтроля и ценового регулирования. Какие резервы для управления себестоимостью готовой продукции остаются в вашем распоряжении?

- Действительно, мы работаем в рамках жестких ценовых регламентов, устанавливаемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли, Минсельхозпродом и Гомельским облисполкомом.

Более того, экспорт продукции осуществляется по биржевым каналам, что практически не оставляет возможностей для получения дополнительных доходов на торговых операциях, игры на курсовых разницах и т.п. Отмечу, что в этом году нам только однажды разрешили поднять цены на крупяную группу - в марте она подорожала на 1 копейку!

Хотя внешнеторговая ситуация, судя по открытым данным Института конъюнктуры аграрного рынка РФ, складывается вполне благоприятная. Так, неурожай и сокращение в России посевных площадей уменьшили запасы крупяной продукции на складах и обеспечили рост ее стоимости в магазинах на 10-20%. Розничная цена в июле и августе превысила 100 росс. руб. за 1 кг.

Филиал «Новобелицкий КХП» ОАО «Гомельхлебопродукт» - не единственный отечественный производитель, в продуктовом сегменте овсяных хлопьев также активно работают Сморгонский комбинат хлебопродуктов изделий и ОАО «Лидапищеконцентраты».

Но для российских поставщиков в ближайшие месяцы наш внутренний рынок, скорее всего, утратит коммерческую привлекательность. Все дело в действующем ограничении МАРТ на размер торговых надбавок, для овсяных хлопьев - 30%. Это в сложившихся реалиях не покрывает издержки импортеров на логистику и хранение продукции. Сейчас оптовые цены на овсяные хлопья нашего комбината находятся в переделах 0,52-0,7 руб. за упаковку весом 500 г.

Сводки Белстата также подтверждают аналитическую информацию независимых маркетинговых агентств. В частности, сообщается, что в I полугодии Беларусь импортировала всего 1,4 тыс. т овса на 211 тыс. долл. Для сравнения: годом ранее закупки составили 14,6 тыс. т за аналогичный период.

На этом фоне зададимся резонным вопросом: насколько Новобелицкий КХП оказался готовым к столь благоприятному развитию событий, к периоду пикового спроса? В 2020 г. мы провели очередную модернизацию линий крупяного производства на основе фирменных технологий традиционного партнера компании «Бюлер», что позволило повысить производительность участка сразу на 10%.

- Это хороший результат. И, наверное, получен не в ущерб производственному процессу?

- Все работы по замене и наладке оборудования осуществили в период сезонной остановки производства, поэтому к началу возросшего спроса предприятие подошло с новыми техническими возможностями.

Для реализации проекта зарезервировали финансовые средства в объеме порядка 400 тыс. руб. И особо отмечу тот факт, что эти инвестиции окупили себя в течение всего четырех месяцев работы. Хотя сама программа технического обновления планировалась и обсчитывалась на протяжении достаточно долгого периода, изучались предложения конкурирующих поставщиков оборудования на профильных выставках и в ходе личных контактов на уровне инженерных служб предприятия.

В итоге по результатам 9 месяцев текущего года экспорт крупяной группы удвоился. Причем география поставок сегодня включает не только Российскую Федерацию, но и Украину, Казахстан, Грузию. Просматриваются перспективы заключения крупных контрактов с Китаем.

Наша отрасль достаточно консервативна в технологическом плане, революционных прорывов ожидать не приходится. Определенные подвижки отслеживаются и ставятся на вооружение в сфере пневматики и автоматизации, применения инновационных методов обработки рабочих поверхностей и т.п.

Из числа заметных проектов модернизации последних лет упомяну важный шаг в направлении энергетической независимости предприятия, который сделали после ввода в строй в нашей котельной котла на отходах производства (овсяной лузги). В 2013 г. мы создали генерирующие мощности, позволяющие полностью закрыть потребности комбината в горячем водоснабжении, отоплении и выработке технологического пара.

- Эдуард Сергеевич, полагаем, что финансовое положение комбината не в последнюю очередь зависит от платежеспособности хозяйств, находящихся в зоне экономической ответственности предприятия?

- Вы правы, дисциплина расчетов и кассовые разрывы продолжают оказывать негативное влияние на наше финансовое положение. С одной стороны, удается строить работу без привлечения избыточных кредитных ресурсов, как в других отраслях сельхозпереработки. Но с другой - из года в год не удается нарастить собственные оборотные средства до объемов, обеспечивающих устойчивость предприятия в долгосрочной перспективе.

Выручка от реализации продукции по итогам 8 месяцев текущего года росла с темпом 103,4%, прибыль составила 2,9 млн руб. при рентабельности продаж на уровне 5%. С позиций стороннего наблюдателя картина выглядит достаточно благополучно, однако темпы роста выручки, согласно действующей нормативно-правовой базе, не позволяют повысить размер ставки 1-го разряда. Фактически она не менялась с 2012-го! А это создает дополнительные проблемы в области трудовой мотивации, закрепления кадров…

Выручка от реализации продукции по итогам 8 месяцев текущего года росла с темпом 103,4%, прибыль - 2,9 млн. руб.

Несмотря на все трудности, мы сохранили коллектив, который благодаря своей высокой квалификации, профессиональной ответственности и чисто человеческой порядочности способен решать любые, самые сложные задачи. И думаю, что это главный ресурс развития, которым сегодня располагает Новобелицкий КХП.

Владислав ПЛАТУН

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