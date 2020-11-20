ОАО «МПКО»: ставка на традиции и инновации

Как модернизация производства позволила белорусскому предприятию выйти на качественно новый уровень производства.

Ольга ПОЛИТИКО, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»

Справка «Директора»

Построенное в 1988 г. по проекту итальянской фирмы Concerie Cogolo S.p.a. в Гатово (под Минском) предприятие стало одним из наиболее современных и технически оснащенных в кожевенной отрасли не только Беларуси, но и на территории стран постсоветского пространства. Сегодня здесь выпускают широкий спектр натуральных кожевенных товаров из шкур КРС для производства обуви, мебели, галантереи, одежды, протезов и аксессуаров - всего 14 направлений использования, более 100 артикулов (в каждом - до 10 групп толщины), до 300 различных цветов и видов отделки. Производственные мощности - 270 млн кв. дм готовой кожпродукции в год.

- Секрет нашей эффективной работы на внутреннем и внешнем рынках - многолетние традиции качества, технологическое оборудование от ведущих производителей, современные химические материалы, наличие экспериментальной базы и главное - высококвалифицированный персонал. Именно преданные своему делу люди, готовые постоянно учиться и осваивать новое, - наш стратегический ресурс. Мы нацелены на инновационность: если на начало года производили 20 видов инновационной продукции, то сейчас уже 31, - отметила Ольга ПОЛИТИКО, которая возглавила ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» в декабре 2019 г.

Если на начало года на предприятии производили 20 видов инновационной продукции, то сейчас уже 31.

Несмотря на трудности, вызванные общим спадом на рынке и карантинными мерами в странах-партнерах, за 9 месяцев увеличилась чистая прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., реализация кожтоваров в кв. дм составила 106,4%, рентабельность продаж превысила 10%. По объему производства на предприятии немного не дотянули до прошлогоднего уровня (ИПП - 98%). Причина тому - пандемия коронавируса и выросшие с весны складские запасы, что создает дополнительные проблемы с оборотными средствами.

Чтобы увеличить портфель заказов, руководство МПКО предложило потребителям специальную складскую программу, рассчитанную на отгрузку готовой продукции по требованию заказчика в течение квартала.

- Сердце предприятия - экспериментальный участок, где рождаются все наши инновационные разработки. Высококлассные специалисты постоянно генерируют новинки и совершенствуют уже существующие технологии. Как правило, покупатели разрабатывают новую коллекцию своей продукции на следующий сезон и передают нам заказ на необходимую цветовую гамму и фактуру кожи. А уже наши технологи и производственники разрабатывают методики для новых артикулов кожи. Процесс этот творческий и очень трудоемкий, требующий постоянного изучения новинок в кожевенном деле, - говорит Ольга Сергеевна.

Представители ведущих мировых производителей химматериалов приезжают в Гатово для отработки новых артикулов кож, а специалисты объединения выезжают на зарубежные стажировки. К сожалению, в Беларуси не готовят технологов именно для кожевенной отрасли. Поэтому в ОАО «МПКО» приходят выпускники вузов, получившие специальность «инженер-химик-технолог», которые овладевают профессиональными секретами непосредственно на предприятии.

В этом году разработано и поставлено на производство 15 абсолютно новых артикулов кожи, а на экспериментальном участке подобраны химические составы и разработаны методики получения 175 новых расцветок и видов отделки.

И сегодня в организации продолжают наращивать выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. Более половины изготавливаемых в Гатово кожтоваров идет на экспорт. Задача - постоянное увеличение в этих поставках доли готовых кож. Италия, Испания Португалия, Китай, Польша, Россия, Чехия, Литва - далеко не вся география внешних поставок завода.

По словам генерального директора, выйти на качественно новый уровень производства позволила масштабная модернизация предприятия в 2013-2016 гг. Средства на нее выделили по решению главы государства в рамках программы по импортозамещению. В Беларуси есть сырьевая база для кожевенной отрасли, выращивается большое поголовье крупного рогатого скота. Поэтому стоит задача: все сырье должно перерабатываться в стране.

В объединении не прекращают техническое переоснащение. Ориентируясь на требование потребителей в эксклюзивности и небольшом количестве кожтоваров конкретных расцветок, гатовские производители внедряют оборудование для производства малых партий.

Еще одно направление - выпуск белкового сырья для производства желатина. За 9 месяцев отгружено около 2 тыс. т такого сырья, что в 3 раза больше, чем в прошлом году. По инициативе концерна «Беллегпром» специалисты предприятия изучают возможность организации производства белковой оболочки или другой белковосодержащей продукции. Это позволит решить проблему с большим количеством низкосортных шкур КРС и заместить импорт.

В марте 2018 г. объединение успешно прошло процедуру повторного аудита на соответствие кожевенного производства международным экологическим нормам и стандартам, получило бронзовый диплом группы компаний LWG, подтверждающий признание качества белорусских кожтоваров на международном рынке. Сегодня производители из Гатово видят свою миссию в том, чтобы по максимуму закрывать потребности отечественных производителей обуви, мебели, галантереи в качественной и современной коже.

По мнению руководителя ОАО «МПКО», спрос на рабочую и специальную обувь достаточно стабилен и не подвержен сильным колебаниям, а объединение может и умеет делать хорошую тисненую кожу. Поэтому увеличение использования в стране такой продукции отечественного производства и адекватная защита внутреннего рынка рабочей и специальной обуви позволили бы не только повысить переработку кожсырья, загрузить мощности кожевенных предприятий, но и обеспечить работой обувщиков.

- Это даст возможность быстрее окупить вложенные государством в модернизацию денежные средства, снизить затраты, увеличить объемы производства готовой кожи и повысить уровень зарплаты работников, - подытожила Ольга Политико.

Борис АЛЕКСЕЕВ

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