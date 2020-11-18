Организаторы выставок несут гигантские убытки

За время вынужденного локдауна этот бизнес в Беларуси потерял от 70 до 100% выручки.

В вязи с эпидемической обстановкой в апреле 2020 г., сразу вскоре после продления карантина в России, Мингорисполком своим Решением от №1069 наложил запрет на проведение в г. Минске выставок, презентаций и ярмарок. Это было беспрецедентное решение, поскольку речь шла не о частичном ограничении деятельности, как, например, для ресторанного бизнеса, а о полном локдауне целой отрасли! Только в середине августа власти сняли полное ограничение, разрешив проведение выставочных мероприятий «с соблюдением требований социального (физического) дистанцирования и использованием персоналом средств индивидуальной защиты».

О потерях, которые уже понес и еще наверняка понесет этот вид бизнеса, рассказал директор Союза организаторов выставок и ярмарок Беларуси Алексей КОЖЕМЯКИН:

- Решение о запрете на проведение выставок в Минске, на наш взгляд, было парадоксальным и необдуманным. Во-первых, запрет был не общегосударственным, а только по Минску, где проводится более 70% всех выставок... Во-вторых, выставки не относятся к массовым мероприятиям ни по белорусскому законодательству, ни в международной практике. В отличие, кстати, от массовых шествий, общественных празднований, концертов, фестивалей и даже отдельных выставок и ярмарок под открытым небом, проводимых в стране и, в частности в Минске, в период действия запрета.

То есть для бизнеса запрет действовал, а для самих властей - нет. Ни один вид деятельности даже в разгар пандемии не был запрещен кроме выставок и концертов! Но на выставках нет плотного статического скопления людей, это временное динамическое пребывание в большом пространстве, как в метро или торговом центре.

В большинстве стран, вводивших ограничения для выставочного бизнеса, влекущие экономический ущерб, власти предусматривали послабления или выделяли средства на частичную компенсацию этих потерь. В нашем же случае конкретные предложения выставочного бизнеса не вошли в пакет поддерживающих мер, принятых правительством. И эти меры для нас, к сожалению, не имели никакого практического значения. Хотя хотелось бы ожидать от чиновников не простых запретов, а более обоснованных действий.

В результате многие выставочные операторы в течение истекших 9 месяцев 2020 г. не имели возможности проводить запланированные выставки, т.е. осуществлять свой основной вид деятельности. Естественно, это крайне негативно сказалось на их экономике. Персонал многих выставочных компаний вынужден был простаивать, находиться в вынужденных отпусках, существовать за счет личных накоплений, искать другую работу. Сами компании экономили на всем, затратив средства на подготовку выставок, возвращать деньги участникам несостоявшихся мероприятий и одновременно нести расходы на подготовку осенних проектов. Учитывая и без того сложные условия работы при отсутствии в Минске специализированной выставочной инфраструктуры, все эти факторы в совокупности значительно подорвали экономику выставочного бизнеса. Падение выручки за 9 месяцев составило в среднем 70%, а в отдельных случаях - до 100%.

Константин КОРЖЕВИЧ

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