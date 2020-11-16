Что такое нетворкинг и как его использовать

Алена ШИПОШ, коуч и консультант по достижению целей - о том, как социальные связи помогают в бизнесе и личной жизни.

Слово «нетворкинг» является англицизмом и происходит от «net» - сеть и «work» - работать, или другими словами - полезные связи. Если взять полное определение термина и выделить в нем ключевые факторы, то нетворкинг сводится к тому, чтобы с помощью круга своих друзей и знакомых максимально быстро и эффективно решать сложные жизненные задачи. Они могут касаться как бизнеса, например, поиска клиентов и партнеров, так и личных вопросов. В основе нетворкинга лежат создание доверительных и долгосрочных отношений с людьми и взаимопомощь.

По сути, каждый человек постоянно занимается нетворкингом. Но если у одних отношения сводятся только к кругу семьи, а у других - охватывают еще школьных друзей и коллег, то у третьих социальные связи есть по всему миру. Каждый из нас своими поступками ежедневно расширяет или уменьшает свою «личную социальную сеть».

Самым распространенным мифом о нетворкинге является ошибочное понимание самого этого определения. Что в свою очередь порождает такие ошибки как: «Нетворкинг меня не касается», «Мне не нужно заниматься нетворкингом», «Пусть другие строят за меня сеть контактов», «Мне не нужен нетворкинг, я ничего не продаю и не люблю продавать», «Я интроверт и я не получаю удовольствия от такой деятельности»…

Миф 1. Интроверты не способны к нетворкингу. Это заблуждение. Интроверты - это часто внимательные слушатели, эмпатичные собеседники, которые умеют подмечать детали разговора. Возможно, им не всегда легко первыми начать общение с другим человеком, но они могут хорошо поддерживать отношения и не будут навязчивыми. Это плюс для долгосрочного нетворкинга. Даже если у интроверта круг знакомств небольшой, он чаще всего отличается более продуктивными и долгосрочными отношениями.

Миф 2. Нетворкинг нужен тем, кто занимается продажами. Для других сфер он не работает. Хотя многие используют нетворкинг для того, чтобы найти себе новых клиентов и партнеров, считать этот пункт ключевым - ошибка. У меня был опыт участия в профессиональных нетворкинг-встречах, где мужчины и женщины хотели найти себе пару или где бизнесмены желали найти себе сотрудников или инвесторов для своего проекта. Цели могут быть абсолютно разными - все зависит от потребностей, но нетворкинг уместен абсолютно в любой сфере!

Миф 3. Нетворкинг онлайн невозможен. Это тоже заблуждение! Информационные технологии и COVID-19 сильно повлияли на нашу жизнь и привычки. И те, кто до этого не особенно жаловал интернет-коммуникацию, были вынуждены научиться работать, находить контакты и решать свои задачи онлайн. Если кто-то до сих пор считает, что помощь можно получить только при личном знакомстве, то это уже в прошлом. Можно просто зайти в Facebook, ввести в строке поиска нужную группу по интересам, опубликовать свой запрос или вопрос - и вы получите комментарии и советы множества людей. Аналогично можно продвигать свои услуги или регулярно самому откликаться на чью-то помощь. Таким образом и строится социальная сеть контактов онлайн, завязываются коммуникации, знакомства и профессиональные коллаборации.

Анастасия ТЕТЕРУК

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