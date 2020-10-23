11 проверенных способов привлечения клиентов

Управляющий партнер креативного агентства «Молоко» Денис МИСЮЛЯ поделился креативными маркетинговыми решениями, которые помогают увеличивать продажи.

- Креатив - это любое нестандартное решение. Креативно-маркетинговое решение - то, которое приводит к увеличению обращений в компанию. Любому бизнесу нужны такие решения, поскольку они могут значительно увеличить продажи. Причем то, что вы прочтете ниже, - не из серии «мы потратили ничего и получили миллион». Чаще всего, за громкими кейсами скрывается кропотливая работа, которая, как и все маркетинговые действия, стоит времени и денег. Мои примеры - это полностью рабочие механизмы, требующие вложений, которые может позволить себе любой бизнес. Как правило, это суммы от 5 до 10 тыс. долл., в которые включены расходы на создание и продвижение самого решения.

Калькулятор

Один из самых простых способов увеличить продажи - создать на сайте калькулятор. Практически у каждой компании есть запрос: «Сколько это стоит»? Следовательно, есть прайс-листы и различные формулы, которые можно внедрить в калькуляторы на сайте. Чтобы не потерять в конверсиях, нужно не показывать результат сразу, а отправлять на почту. Так у вас будет собираться два типа контактов: потенциальные покупатели и будущие. Потенциальные практически сразу конвертируются в клиентов, а с будущими можно будет поработать различными рассылками.

Один из самых простых способов увеличить продажи - создать на сайте калькулятор.

Чтобы калькулятор заработал, обязательно нужно добавить к разработке рекламную кампанию. Например, для компании «Экохоум» я разрабатывал калькулятор-конструктор, который позволял за 5 мин узнать стоимость деревянного дома. Чтобы им начали пользоваться моментально, мы провели рекламную кампанию на TUT.BY в Facebook, Instagram, а также использовали рассылки и собственный сайт. Благодаря этой активности компания получила заказы на следующие полгода.

Аналитика и эксперимент

Когда нет большого маркетингового бюджета, то каждая ошибка - это дорого. Если вы попали в ситуацию, когда надо потратить 500 долл. и получить результат как при бюджете 5000 долл., то самое время покопаться в аналитике. Там можно найти много способов, как привлечь клиентов. Например, вы заметите, что на какую-то страницу заходят в основном из поисковика, а она совершенно не «заточена» под заявки. Переделывайте страницу и получайте клиентов - это можно сделать за один рабочий день!

Если вам надо потратить 500 долл. и получить результат как при бюджете в 5 000 долл., то нужно разобраться в аналитике.

Как, например, мы поступили при продвижении Cadillac Escalade. Благодаря четкому пониманию, когда аудитория заходит на сайт, какая это возрастная группа и с каких устройств, получилось настроить рекламную кампанию с высокой отдачей. Мы использовали гиперузкую аудиторию + таргетинг на конкурентов. В итоге удалось продать автомобилей практически на миллион долларов, потратив на рекламу чуть менее 500 долл.

Место имеет значение

В 2018 г. агентство «Молоко» стало агентством №2 в Рейтинге креативности и мастерства АКМА. Это позволило нам сформировать интересную рекламную кампанию: до этого времени никто на рынке не говорил, что он №2. В тот год количество обращений от клиентов выросло в 2,5 раза, и мы сохранили за собой второй номер. Поэтому, если вы не №1 на рынке - это счастье! У вас есть возможность стать заметнее, «порвать» традиционный шаблон и запомниться потенциальным клиентам.

Создать УТП, когда нет УТП

Если у вас нет уникального торгового предложения, то вести борьбу на рынке можно только по цене. Чтобы создать УТП, не обязательно иметь уникальные технологии, процессы или материалы. Можно сделать лучший сайт в сегменте - это и будет крутейшим УТП. Например, так поступает divan.by - производитель диванов. Они сделали лучший сайт - удобный, с кучей фильтров, современный и там приятно выбирать диван. В таком месте хочется купить и не уходить ни к каким конкурентам.

До и после

Если ваш продукт что-то преображает, то одна из самых лучших идей для рекламных кампаний - «до и после». Причем лучшая техника подачи - это большой материал с 5-10 примерами, чтобы клиент мог посмотреть различные варианты. Пишем текст, делаем фотки, запускаем в продвижение.

Именно так мы помогли компании, которая занимается фасадной плиткой. Сделали текст и запустили его в новый раздел «Фото и видео» на TUT.BY под заголовком «До и после. 7 домов, которые стали выглядеть дороже после отделки фасадной плиткой». В итоге получили не только более 20 тыс. прочтений, но и обращения в компанию - раз в 6 мин на каждого менеджера в течение дня.

От маленького к большому

В один из белорусских кризисов, когда я работал в компании по строительству деревянных домов, мы, как и многие, почувствовали уменьшение спроса на дорогую загородную недвижимость. Новое решение позволило, несмотря на кризис, нарастить базу клиентов и не потерять в продажах. Мы создали микро-продукты: лавочки, беседки, бани, гостевые дома, которые можно было купить по фиксированной цене. Это был бум - предложение, которое привлекло в компанию много новых контактов и повторных обращений уже после кризиса.

Поэтому, если у вас сложности с основным дорогим продуктом, можно подумать, как создать бюджетные варианты, чтобы компания оставалась на виду у потенциальных клиентов.

Если у вас сложности с основным дорогим продуктом, можно подумать как создать его бюджетные аналоги.

Целевой запрос = целевой лендинг

Несколько лет назад для завода по техническим жидкостям я создавал лендинг (веб-страница, основной задачей которой является сбор контактных данных целевой аудитории. - Ред.), задачей которого было привлечение новых дилеров. Для рекламной кампании мы использовали всего одну поисковую фразу - «антифриз оптом». И больше никаких расширений! Это дало небольшой трафик, но зато буквально за копейки и максимально целевой. Так с помощью одного лендинга и небольшой рекламной кампании удалось расширить список дилеров на большинство постсоветских стран.

Внимательно посмотрите на свой продукт. Вполне возможно, вам подойдет такая «партизанская тактика», и вы сможете при минимальном бюджете получить максимальную выгоду.

Подписи в письмах

Один из самых недооцененных каналов для рекламы - автоматические подписи в письмах. Как-то нам нужно было увеличить долю по продаже типовых проектов. Для компании это быстро - привязать проект к участку и распечатать его, а для клиента - возможность закрыть вопрос с конфискацией участка или быстрым и бюджетным строительством. И мы начали сообщать всем в подписи писем, что у нас типовой проект стоит 199 долл.

Обычно общение происходило только с целевой аудиторией, и отдача не заставила себя долго ждать: принтер и архитекторы были загружены. Позже мы решили выстроить на этом отдельную рекламную кампанию, что создало бешеный спрос на типовые проекты. Если обычно архитектор выпускает около двух проектов в месяц, то у нас было более тридцати. А многие клиенты, которые купили типовой проект, затем заказали у нас и строительство дома.

Так что посмотрите на вашу подпись и подумайте, как из нее можно сделать рабочий креативно-маркетинговый инструмент.

Черная пятница для первой покупки

Когда я работал с брендом элитной бытовой химии, было сложно привлечь людей на первую покупку. А она была нужна для того, чтобы человек понял: если купить средство в три раза дороже, то им можно пользоваться в разы дольше, а эффект будет невероятным. Поэтому, чтобы расширить клиентскую базу, мы вписались в общебелорусскую «Черную пятницу». Нам дали трафик, а наше дело было - только предоставить скидки. Мы создали на сайте специальный раздел с товарами, которые для нас были важны именно в качестве первой покупки. В результате получили буквально шквал заказов в интернет-магазине и загрузили работой доставку на неделю вперед. Это решение позволило быстро расширить клиентскую базу и работать над их возвращением.

Не делать новое, а расширять зону охвата

Постоянно создавать новую рекламу дорого и сложно. Поэтому после создания хита «Дом по цене квартиры», еще в 2009 г. я на протяжении последующих семи лет постоянно работал с этим текстом. Запускал еще раз, находил все новые и новые ресурсы, где можно опубликовать материал, продвигал через соцсети, раз в полгода делал рассылку, создавал баннеры, подпитывающие этот текст на сайте. «Выхлоп» оказался феноменальным! Каждый раз после выхода материала закрывалась потребность в клиентах на несколько месяцев вперед. Я уверен, что если сейчас эту идею еще раз обновить и опубликовать, она вновь решит свою задачу.

Показать остатки

Как агентство мы сотрудничали с компанией «Белгазавтосервис». Получили запрос на создание баннеров и билбордов, которые смогли бы продать оставшиеся на складе автомобили. После анализа ситуации поняли, что никто не говорит о реальных остатках. Обычно на рекламе изображена конкретная машина и написано: «ликвидация склада» или «распродажа авто 2019 года» и т.д. Решение было таким - показать настоящие автомобили, которые остались на складе, и открыто сказать: «Это последние»! Мы разместили на баннерах и билбордах сразу несколько автомобилей и никто даже не мог представить, что это будет так хорошо работать. Люди звонили и просили оставить конкретную модель в конкретном цвете, которую они видели на баннере.

Беседовала: Диана КАЛЕНИК

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