В соседних странах - масштабное строительство дорог

Можно ли это использовать?

РОССИЯ

10 белорусских предприятий получили право участвовать в госзакупках в России наравне с местными компаниями.

Это стало возможным после того, как Министерство промышленности и торговли России включило их в реестр промышленной продукции, производимой в государстве - члене ЕАЭС.

Как известно, государственные (муниципальные) закупки в России проводятся в соответствии с порядком, установленным постановлением правительства РФ от 30 апреля 2020 г. №616. Оно установило фактически полный запрет доступа иностранной промышленной продукции к участию в госзакупках. Исключение сделано только для товаров, произведенных в Евразийском экономическом союзе, при условии их включения в соответствующий реестр, который ведет Минпромторг России.

В числе белорусских производителей, чья продукция теперь включена в этот реестр - МАЗ, «Амкодор», МЗКТ, «Камволь», «Витебские ковры», «Сукно» и др. Соответственно, они получили возможность участвовать в госзакупках в России наравне с местными компаниями. Работу по включению продукции белорусских производителей в евразийский реестр координирует Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

На развитие дорожной сети в регионах России направят дополнительно 5 млрд руб.

Такое решение было принято 27 августа 2020 г. на заседании правительства Российской Федерации, основной темой которого стало увеличение межбюджетных трансфертов.

Большая часть этих средств - около 3,5 млрд - пойдет на улучшение дорожной сети в городах и населенных пунктах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это позволит завершить уже начатые проекты в разных городах страны, а также запустить новые - в Магнитогорске и Тюмени. Остальные средства будут выделены в рамках реализации ведомственной целевой программы софинансирования реконструкции автомобильного тоннеля в Республике Северная Осетия-Алания, а также на строительство автодорожного обхода Хабаровска.

Кроме того, на том же заседании правительства Забайкальскому краю на строительство быстровозводимых модульных зданий пожарных депо и приобретение пожарных автомобилей выделено 200 млн руб.

Осенью начнется масштабное строительство путепровода в обход Лобни (Подмосковье) стоимостью свыше 2 млрд росс. рублей.

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, конкурс по выбору подрядчика на строительство путепровода в рамках первого этапа будущей автодороги А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» уже открыт на федеральном портале госзакупок. Начальная цена контракта на строительство составляет почти 2,1 млрд руб.

Построить путепровод в рамках 1-го этапа реализации Северного обхода Лобни планируется до 2022 г. Строительство будет осуществляться в три этапа. Проектная документация на два этапа в настоящий момент находится на рассмотрении в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Общая протяженность Северного обхода составит порядка 7 км. Трасса разгрузит улично-дорожную сеть Лобни, напрямую свяжет Рогачевское и Дмитровское шоссе.

«Учитывая социальную значимость данного путепровода, и как его ждут жители округа, мы рассчитываем приступить к строительству объекта после определения подрядчика и заключения госконтракта, но не позднее октября 2020 г.», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

УКРАИНА

В стране выделена рекордная сумма на строительство дорог.

Общая сумма финансирования составит более 100 млрд гривен (свыше 3,6 млрд долл.). За эти деньги должно быть восстановлено более 4 000 км дорог государственного значения и более 2 000 км местных дорог. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Несмотря на пандемию и кризис, большое дорожное строительство не останавливалось ни на минуту. Сейчас продолжаются ремонтные работы сразу на более чем 4 000 км автодорог по всей стране, 1 500 км уже имеют верхний слой. Однако даже этих сдвигов недостаточно для полноценной реконструкции всей дорожной сети. Поэтому совместно с международными партнерами мы работаем над привлечением частных инвестиций в масштабные дорожные объекты», - отметил министр.

По его словам, уже 6 участков дорог общей протяженностью 1 500 км отобраны для потенциальных пилотных проектов ГЧП. Их планируется реализовать в течение 2020-2022 гг. Размер инвестиций - около 2 млрд долл.

ЛАТВИЯ

С 1 октября 2021 г. обслуживание государственных дорог в стране могут передать частным компаниям.

Министерство сообщения Латвии, которое сейчас является монополистом в этой области, планирует со следующего года организовывать конкурс на право обслуживать государственные дороги, что может позволить сэкономить до 2 млн евро в год.

Сейчас обслуживанием государственных дорог в стране занимается компания Latvijas autoceļu uzturētājs. Она отвечает за более чем 900 мостов и 20 тыс. км дорог, половина из которых асфальтированные, а вторая половина - грунтовые. На их содержание страна ежегодно тратит более 60 млн евро.

Если изменения будут окончательно утверждены, сеть государственных дорог поделят на несколько частей. На обслуживание каждой из них сроком на 5 лет будет объявлен конкурс. Вероятно, эти части будут неравными - чтобы и небольшие предприятия, не обладающие большим количеством техники и ресурсов, смогли предложить свои услуги.

«Такие же принципы применяются и в Эстонии, и в Финляндии, где все дороги обслуживаются частными компаниями. И это дает возможность для государства определить - чья цена лучше», - говорит министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.

В Латвии потратят 57 млн евро на модернизацию 48 железнодорожных станций.

Как сообщил председатель правления ГАО «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз) Марис Клейнбергс, чтобы в стране можно было использовать новые электропоезда, нужны подходящие перроны. Их реконструкция будет проходить до 2023 г. на четырех железнодорожных линиях - Тукумс II, Скулте, Озолниеки и Скривери. Также появится новая ветка - в Болдераю.

Сегодня перроны, способные принимать новые поезда, реконструированы только на 28 станциях. Дизайн новых железнодорожных станций согласован с проектом Rail Baltica, т.е. все они будут сделаны в едином стиле. Станции будут модернизированы на государственные и европейские средства. Деньги частично выделены самой госкомпанией, а частично - несколькими еврофондами.

По словам руководителя «ЛДз», в ближайшее время объявят конкурс. Очевидно, закупка будет одна, но разделена на шесть лотов. «Мы достигли стадии, когда на финишную прямую вышли все документы по закупкам», - отметил Клейнбергс.

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