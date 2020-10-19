Житковичский лесхоз экспортирует более 40% товарной продукции

Слагаемые успеха: создание новых производств, внедрение современных технологий, а также грамотная работа с кадрами.

Житковичский лесхоз по праву считается одним из самых динамично развивающихся коллективов района, демонстрируя стабильную работу вместе с другими аналогичными предприятиями Гомельщины. Накануне профессионального праздника его руководитель Михаил ЛЕВКОВИЧ рассказал о сегодняшнем дне лесоводов и поделился дальнейшими планами.

- Наша главная задача - охрана, защита и выращивание леса. Отрасль должна развиваться сбалансированно: если вырубаются насаждения, то и создать надо не меньше - так гласит неписаный закон лесоводов. Поэтому у нас хватает забот круглый год, ведь лесоведение - непрерывный процесс. Пройдет не одно десятилетие, пока молодые сеянцы достигнут возраста технической спелости. При этом на нашу работу влияют самые различные факторы (например, засушливое лето, короткие сроки посадки леса, лесные пожары, борьба с короедом и т.д.), - отметил Михаил Левкович, который возглавил лесхоз в 2004 г.

К слову, сам он из династии потомственных лесоводов, проработал в отрасли почти 30 лет. Окончил Полоцкий лесной техникум, БГТУ и Академию управления при Президенте Республики Беларусь. За 16 лет руководства Михаила Владимировича в Житковичском лесхозе немало сделано: вложены солидные средства в техническое перевооружение производства, приобретено и отремонтировано 3-этажное административное здание, преобразились все здания лесничеств и производственные помещения, деревообрабатывающий цех, построено жилье для молодых семей лесоводов.

Справка «Директора»

Житковичский лесхоз создан в 1936 г. Сегодня в его состав входят 11 лесничеств, цех переработки древесины, лесопункт и 2 цеха по выпуску топливных гранул (пеллет). Общая площадь - более 117,8 тыс. га, лесоохотничьего хозяйства - свыше 52 тыс. га.

Сегодня производственный комплекс состоит из линий по переработке мелкотоварной древесины, оцилиндровки, по производству кольев окоренных, топливной щепы, пеллет и строгания продукции. Есть сушильное хозяйство на 300 куб. м разовой загрузки, новые навесы для хранения готовых изделий.

Коллектив лесхоза по традиции с хорошими результатами завершает III квартал 2020 г. За 8 месяцев выполнены лесовосстановительные работы и лесоразведение на площади 545 га (на закрепленной территории преобладают хвойные породы). Выручка от реализации продукции, услуг и работ за 8 месяцев составила почти 10 млн руб. Выпуск пиломатериалов превысил 18 тыс. куб. м, заготовлено 131,5 тыс. куб м древесины на всех видах рубок. Рентабельность реализованной продукции - 23,2%.

Объем экспорта достиг 1,675 млн долл. (более 40% от всей товарной продукции). Среди постоянных клиентов белорусских лесоводов - компании из Дании, Польши, Румынии, Италии, Великобритании, Чехии, Нидерландов, Германии, Латвии и Литвы.

Объем экспорта за 8 месяцев достиг 1,675 млн долл. (более 40% от всей товарной продукции).

Лесхоз постоянно развивается, осваивая новые направления и совершенствуя уже имеющиеся, активно внедряет новые технологии. Например, в 2008 г. здесь стали первопроходцами в отрасли, организовав производство пеллет, а затем и брикетов из отходов лесопиления. Сегодня цех производит 500 т топливных гранул в месяц. В конце июня ввели в строй второй цех по производству пеллет из отходов лесопиления, который после завершения тестового периода позволит выпускать до 20 тыс. т востребованной продукции в год. Сумма вовлеченных в проект инвестиций - более 5 млн евро.

По мнению руководителя лесхоза, главное богатство предприятия - люди. Сегодня здесь трудятся около 500 человек. Умелая работа с кадрами приносит свои плоды: сформирован костяк коллектива, успешно решающий сложные производственные задачи.

Инвестиции в проект по созданию второго цеха по производству пеллет превысили 5 млн евро.

Средняя зарплата на предприятии в этом году превысила 1,1 тыс. руб., поэтому количество желающих устроиться на работу в лесхоз превышает штатное расписание. Сотрудникам обеспечен достойный соцпакет, при этом здесь не забывают о молодых работниках и ветеранах. В коллективе умеют ударно работать и активно отдыхать, организовали интересную программу в День работников леса, наградив лучших работников и тружеников со стажем. Так, высокими трудовыми достижениями встречают профессиональный праздник лесничий Ю. Талянин, помощник лесничего С. Басаранович, лесники Ю. Литвинович и В. Радченя, вальщик леса А. Мартиновский, экономист Н. Волынчиц и др. Сегодня в Житковичском лесхозе трудится немало семейных династий - Атаманчуки, Савостьяновы, Прилуцкие, Журавлевичи и Некрашевичи, которые подают достойный пример коллегам.

- Пользуясь случаем, хочу поздравить работников и ветеранов предприятия, всех представителей отрасли с Днем работников леса! Примите слова благодарности за самоотверженный труд, высокий профессионализм, любовь и преданность своему делу. Желаю всем крепкого здоровья, мира и спокойствия, благополучия и процветания, человеческого счастья! - подытожил директор Житковичского лесхоза Михаил Левкович.

Борис АЛЕКСЕЕВ

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