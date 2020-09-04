Зачем белорусским предприятиям Реестр добросовестных партнеров?

Оказывается, иностранные компании, которые ищут партнеров в Беларуси, предпочитают иметь дело именно с теми, кто включен в такой Реестр.

Подобные реестры давно ведут торгово-промышленные палаты многих стран, в том числе России (в ТПП РФ - это Реестр надежных партнеров), Украины, Казахстана и государств Евросоюза. Более того, во многих в европейских странах, в частности, в Италии, Германии, Австрии и других членство в ТПП является обязательным. При этом многие палаты даже регистрируют предприятия, без чего субъект хозяйствования фактически не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью.

Практика показала, что иностранные компании при выборе компаньонов в нашей стране, как правило, обращаются в Белорусскую торгово-промышленную палату (БелТПП) с запросами о предоставлении более подробной информации о добросовестности конкретного субъекта хозяйствования, статусе его регистрации, характере предпринимательской деятельности и т.д.

При этом зарубежные инвесторы и партнеры белорусских организаций всегда интересовались: есть ли в нашей стране база данных о добросовестных субъектах хозяйствования? Так как такой не было, иностранцам приходилось самим искать информацию о том или ином предприятии по разным источникам, включая госреестры, регистры и т.д., а затем ее самостоятельно анализировать.

«Нужно понимать иностранных партнеров. Часто они, особенно компании из стран «дальней дуги», ничего не знают о белорусских предприятиях. Зато им известно о БелТПП. Поэтому с запросами, с кем можно вести бизнес в Беларуси, они обращаются к нам», - отметил начальник юридического управления БелТПП Виталий Вабищевич.

Это в принципе логично: БелТПП является крупнейшим бизнес-объединением в стране. У нее около 300 соглашений с иностранными партнерами, а также с зарубежными ТПП. Отечественные предприятия также часто обращаются в Палату с просьбой дать рекомендательное письмо либо поручиться перед иностранными партнерами. Поэтому еще на этапе изучения вопроса в Палате оценили востребованность для наших компаний нового для Беларуси инструмента поддержки бизнеса.

БелТПП приступила к реализации данного проекта в 2019 г. после изучения зарубежного опыта. А в начале этого года был создан Реестр добросовестных партнеров, т.е. база данных субъектов хозяйствования Беларуси, официальная информация о которых свидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской деятельности в стране и за рубежом. По словам В.Вабищевича, по сути реестр - это перечень предприятий, которые прошли проверку и получили персональный «знак качества» БелТПП. Создавая его, понимали всю степень возлагаемой ответственности. Ведь Палата фактически поручается за включенные в список предприятия.

Сейчас в Реестр входят уже более 60 отечественных предприятий в сфере промышленности, производства продуктов питания, транспорта, услуг и т.д. Среди них - ОАО «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ЗАО «Атлант», ОАО «Коммунарка», ГПО «Белоруснефть», ОАО «Беларуськалий», «БЕЛАЗ - управляющая компания холдинга БЕЛАЗ-Холдинг», Белкоммунмаш, ОАО «Минский подшипниковый завод» и др.

Татьяна МАНЕНОК

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