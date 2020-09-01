Россия «уронила» белорусский экспорт

Почему диверсификация рынков сбыта, источников энергоносителей и сырья - вопрос выживания для экономики Беларуси.

С учетом экспортно ориентированного характера отечественной экономики итоги внешнеторговой деятельности народно-хозяйственного комплекса в январе-мае 2020 г. (как, впрочем, и ряда предыдущих месяцев) по любым критериям следует признать неудовлетворительными. Так, объем внешнеторгового оборота товаров и услуг по итогам 5 месяцев сократился на 19,2% - до 26,6 млрд долл. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Экспорт товаров и услуг снизился на 17,42% - до 13,63 млрд, импорт - на 210% - до 12,95 млрд.

Тем не менее сальдо внешней торговли товарами и услугами в январе-мае 2020 г. сложилось положительным в размере 682,6 млн долл. Более того, оно даже увеличилось относительно показателя аналогичного периода прошлого года (114,4 млн) почти в 6 раз! Этого было трудно ожидать, так как объем внешней торговли товарами за 5 месяцев упал на 21,86% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., до отметки в 21,3 млрд долл.

В январе-апреле стоимостной объем экспорта наиболее существенно сократился по следующим группам товаров (в долл.): нефтепродукты - 1 136,3 млн, удобрения калийные - 283,9 млн, нефть сырая - 217,3 млн, автомобили грузовые - 180,9 млн, части и принадлежности для автомобилей и тракторов - 47,5 млн, полиамиды - 30 млн, шины - 29,2 млн, уголь каменный - 28,5 млн, сжиженный газ - 24 млн, продукты перегонки каменноугольной смолы - 22,1 млн, полуфабрикаты из нелегированной стали - 18,4 млн, экстракт солодовый, готовые пищевые продукты из муки, крупы или крахмала - 15,3 млн.

Перечень товаров, по которым произошло наибольшее сокращение стоимостного объема импорта в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (в долл.), выглядит следующим образом: нефть сырая, включая газовый конденсат - 1 746,8 млн, природный газ - 100 млн, арматура трубопроводная - 41 млн, автомобили легковые - 39,3 млн, двигатели внутреннего сгорания поршневые - 36,1 млн, диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы - 35,8 млн, уголь каменный - 35,3 млн, пульты, панели, столы для электрической аппаратуры - 33,4 млн, части и принадлежности для автомобилей и тракторов - 30,4 млн, металлоконструкции из черных металлов - 27,8 млн, пшеница - 27,7 млн, отходы и лом черных металлов - 23,6 млн.

Расчеты на основании данных Росстата показывают, что доля РФ во внешнеторговом обороте Беларуси составляет 41,42%, в экспорте - 36,82, в импорте - 46,81%. Причем, как это ни парадоксально, гораздо большее негативное влияние на внешнюю торговлю Беларуси, чем сокращение экспорта в Россию на 272,3 млн долл. (почти на 5%), оказало падение импорта из соседней страны на 2,64 млн, или около 30%.

Дело в том, что одним из основных источников экспортной выручки на протяжении всей независимой истории Беларуси являлась торговля нефтепродуктами, выработанными из российской сырья. Поэтому значительное сокращение поставок «черного золота» из РФ в первые месяцы этого года повлекло за собой практически адекватное падение объемов товарного экспорта из Беларуси.

Конечно, критическая зависимость отечественной экономики от российских углеводородов не является открытием сегодняшнего дня. Но в связи с обострением разногласий между двумя государствами по целому ряду вопросов (и прежде всего относительно глубины и характера интеграции) становится все более реальной угроза использования Москвой нефтегазового рычага для давления на Минск с целью вынудить к выгодным для себя уступкам в политической сфере.

Александр АЛЕСИН

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