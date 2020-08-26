Как кризис сказался на рынке офисной и торговой недвижимости

Сергей СЕНКЕВИЧ, старший аналитик Colliers International, рассказал - что будет с ценами и новыми проектами.

Офисы: рынок меняется

В период коронакризиса этот рынок вошел, имея накопленный отложенный неудовлетворенный спрос, что позволило избежать образования большой вакантности площадей. В марте-апреле большинство компаний взяли паузу: у кого в планах было расширение площадей - решили подождать, сократилось число выездов на просмотры возможных вариантов для аренды. Но уже с мая началось движение: потенциальные арендаторы не только просматривали варианты, но и возобновился на привычном уровне процесс заключения сделок.

При этом отказов или реальных освобождений площадей было не так и много. Скорее некоторые компании, снимавшие площади «про запас», не спешили избавляться от них, а рассматривали варианты сдачи «излишков» в субаренду. А некоторый объем освободившихся офисов пошел только на пользу рынку, так как до этого выбирать вообще не из чего было. Ведь сток увеличился только на 17,3 тыс. кв. м, и 10 тыс. из них были заняты уже на стадии ввода объектов. Сейчас же у потенциальных арендаторов есть неплохая альтернатива.

Ставки аренды просели не сильно: наблюдается снижение на 10-15%, но в отдельных сегментах, а не по рынку в целом. Уместней говорить о том, что отношение контрагентов стало более персонализированным. До пандемии рынок офисов был очень жестким рынком арендодателя. Сейчас обе стороны стали более склонны к компромиссам.

Торговля постепенно восстанавливается

В ритейле однозначно пострадал сегмент фэшн-торговли. Продовольственная розница, сети формата дрогери (бытовая химия и иные товары для дома), а также те сети, которые имели или создали службы доставки как раз в период пандемии, чувствовали себя вполне неплохо. Пострадал общепит, а кинотеатры и вовсе прекратили работу. Соответственно, в этих сегментах наблюдались факты закрытия отдельных магазинов и предприятий общественного питания как в торговых центрах, так и в стрит-ритейле. В стрит-ритейле сейчас даже можно увидеть растяжки, информирующие, что помещение сдается в аренду, чего давно не было. А вот в продовольственной рознице помещения под магазины по-прежнему найти трудно, и сети продолжают открывать новые магазины.

Сейчас рынок постепенно восстанавливается. Надо отметить, что за редким исключением собственники торговых центров с пониманием подошли к проблемам арендаторов и предоставили скидки по аренде или индивидуально оговоренные условия. Например, снижение арендной платы кратно падению выручки у арендаторов. В целом в сегменте торговой недвижимости рынок стал даже более доверительным, чем в офисном.

Скорее всего, в арендных отношениях будет нарастать практика отхода от фиксированных платежей в пользу привязки к проценту от оборота. Мы это наблюдали в период кризиса 2014-2016 гг. Потом на рынке снова начал доминировать «фикс», но текущая ситуация показала, что выдержать фиксированные ставки, особенно по договорам, заключенным на пике роста, арендаторы сейчас не могут.

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