Экономисты обсудили вызовы и угрозы, связанные с COVID-19

По мнению специалистов НАН Беларуси, основные проблемы - стагнация международных сырьевых рынков и сокращение экономик наших торговых партнеров.

Известный постулат о том, что экономический прогноз можно сделать не более чем на 2 недели, похоже, воплощается в реальность. Пандемия стала своеобразным триггером, спусковым механизмом, для обострения накопившихся противоречий. Карантинные меры нарушают сложившиеся цепочки поставок и наносят значительный ущерб национальным экономикам. Сегодня сохраняется неопределенность относительно продолжительности распространения короновирусной пандемии в мире, закрытия границ. Что делать в такой ситуации?

Ответ на этот вопрос попытались дать ученые во время «круглого стола» на тему: «Обеспечение экономического роста Республики Беларусь в условиях новых вызовов и угроз». Такие мероприятия традиционно проводятся в Национальной академии наук Беларуси в профессиональный праздник - День экономиста, который отмечался 30 июня.

В приветственном слове Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков обратил внимание на то, что к традиционным угрозам, связанным с конъюнктурой рынков, волатильностью котировок на сырьевые ресурсы и готовые товары, усилением давления транснациональных компаний и корпораций добавились новые. Прежде всего, это закрытие границ, административный запрет на торговлю в связи с пандемией COVID-19, коренное изменение международных цепочек создания стоимости под прикрытием антикоронавирусных мер, обострение противостояния между крупнейшими мировыми экономиками и резкое усиление одностороннего протекционизма в международной торговле.

Дело в том, что динамика экономического развития Беларуси традиционно во многом зависит от изменений международной конъюнктуры и состояния экономик стран-партнеров. Между тем, в январе-мае 2020 г. падение мировых цен на нефть, недостаточная загрузка производственных мощностей в нефтеперерабатывающем комплексе, сокращение спроса на калийные удобрения и снижение деловой активности в мире способствовали уменьшению национального ВВП на 1,8% к аналогичному периоду прошлого года. Спад наблюдается в промышленности, транспортных перевозках, туристическом и гостиничном бизнесе, общественном питании.

По словам директора Института экономики НАН Беларуси Василия Гурского, замедление экономического роста в странах - основных торговых партнерах Беларуси на фоне эпидемиологической ситуации обусловливает определенные риски для отечественной экономики. К ним можно отнести возможность потери традиционных рынков сбыта, сокращения экспорта, ухудшения финансового состояния организаций и рота количества предприятий, требующих господдержки, сокращения поступлений в бюджет, рабочих мест и доходов населения.

Заведующий кафедрой инновационного менеджмента БГУ, доктор экономических наук, профессор Валерий Байнев обратил внимание на индустриализацию как технико-технологический и политико-экономический феномен. Потому что новое производство не раз спасало мировую экономику от различных перипетий. Так, индустриализация СССР в 1925-1941 гг. содействовала всестороннему укреплению государства, а значит заложила фундамент победы в Великой Отечественной войне. Еще один, уже более современный пример - опыт Китая, ВВП которого почти за 60 лет увеличился более чем в 400 раз, а объем промышленного производства - в 700 раз. Как следствие - рост средней зарплаты и покупательской способности населения.

Эксперт подчеркнул: важно не «проедать» кредиты, а вкладывать их в сектор высокотехнологичного производства и услуги, которые если не прямо сейчас, то в скором времени принесут ощутимую отдачу. Ученые в кулуарах не раз говорили: нашей стране нужны 2-3 успешные инновации мирового уровня. Беларусь, как и ее конкуренты на рынке, стремится модернизировать производства, в том числе используя при выпуске продукции так называемые безлюдные технологии. В связи с этим открытым остается вопрос о потенциальной занятости населения, не задействованного в новых производственных цепочках.

Владимир БУРАНОВ

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