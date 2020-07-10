«Топтышка»: стандарт качества

Модернизация позволит Малоритскому консервноовощесушильному комбинату увеличить объемы выпуска продукции и выйти на новые рынки.

Можно сказать, что ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат» является не только градообразующим предприятием, но и визитной карточкой самого южного района страны. Его доля в общем объеме промышленного производства Малоритского района в 2019 г. составила 41,3%, а в экспорте - 28,6%. На протяжении ряда последних лет комбинат контролирует свыше половины белорусского рынка консервов для детского питания. Недавно здесь завершили реализацию очередного инвестиционного проекта, что позволит значительно увеличить объемы производства.

Комбинат является не только градообразующим предприятием, но и визитной карточкой самого южного района страны.

В 2020 г. ОАО «Малоритский КСОК» отмечает юбилей: 65 лет назад с конвейера сошла первая партия продукции. Мы попросили директора предприятия Юрия ВИТРЮКА рассказать о том, с какими результатами трудовой коллектив подошел к этому событию.

- Юрий Иванович, поделитесь результатами работы предприятия в прошлом году? Какие достижения вы считаете наиболее значимыми?

- К очередному юбилею мы подходим с хорошими результатами. На данный момент предприятие производит более 100 наименований консервов. Это соки и соусы под торговыми марками Samberry и «Соуситто», а также свыше 70 наименований детского питания под ТМ «Топтышка». Наша продукция ежегодно побеждает в многочисленных престижных конкурсах и профессиональных дегустациях.

За 2015-2019 гг. предприятие достигло значительных успехов в выполнении показателей социально-экономического развития. Так, производство продукции увеличилось на 127,9% (с 10,4 до 13,3 млн условных банок); выручка от реализации - на 215,7% (с 10,2 до 22 млн руб.); экспорт вырос в 3,9 раза (с 1,4 до 5,5 млн долл.); а чистая прибыль - в 10,8 раза (со 110 до 1 183 тыс. руб.). Можно добавить, что загрузка производственных мощностей на комбинате достигла 100%! Мы считаем, что это очень важный показатель, особенно в нынешних условиях.

- В прошлом году комбинат запустил в цехе детского питания новый технологический комплекс INDEX-6. Что это за оборудование?

- Этот проект был реализован с целью замены оборудования по выпуску детского питания в стеклянной таре, которое эксплуатировалось с 2005 г. и имело существенный физический и моральный износ. Новая линия позволила нам увеличить мощности производства консервов для детского питания на 117,6% (с 3 400 до 4 000 т в год), повысить автоматизацию технологического процесса. А также - улучшить дизайн и оформление продукции, поскольку теперь у нас появилась возможность наносить этикетки трех видов: бумажную, самоклеящуюся и слив-этикетку. Для финансирования данного проекта предприятие инвестировало 2 818 тыс. руб.

На данный момент предприятие производит более 100 наименований консервов, в том числе свыше 70 наименований детского питания.

- С каждым годом комбинат увеличивает объемы экспорта. За счет чего?

- Действительно, экспорт - одна из наших стратегических задач. Если ранее доля экспорта в общем объеме реализации составляла 15-20%, то в последние годы мы обеспечиваем стабильный рост этого показателя. В 2017г. он составил около 40%, в 2018-м - 49,7%, а в 2019 г. - 50,2%. В прошлом году наш экспорт достиг 5 452,4 тыс. долл. (темп роста к соответствующему периоду 2018 г. - 126,1%).

Пока основной торговый партнер предприятия - Россия. Туда поставляется 90% продукции. Но постепенно мы увеличиваем поставки на Украину, изучаем возможности для выхода на новые рынки. Что касается причин роста экспортных продаж, то, думаю, главная из них - высокое качество нашей продукции. Мы принципиально не используем консерванты, ароматизаторы и вкусовые добавки. Только свежее сырье и полуфабрикаты, причем в основном белорусского производства! Производственно-испытательная лаборатория комбината полностью соответствует критериям Национальной системы аккредитации Республики Беларусь и осуществляет контроль качества на всех этапах: от поставок сырья и технологических процессов, до готовой продукции.

Кстати, в 2019 г. соответствие продукции комбината самым жестким стандартам было подтверждено аудитом мирового производителя продуктов питания - компанией «Нестле». В результате мы заключили долгосрочный контракт с ООО «Нестле Россия» на производство детского питания в гибкой упаковке DOYPACK под ТМ NESTLE.

- Вы упомянули о новых видах продукции. Расскажите о последних, наиболее удачных, на ваш взгляд, новинках и изменениях в ассортименте.

- Наш основной продукт - детское питание - позиционируется на рынке как натуральная и полезная еда для малышей. По итогам пяти месяцев 2020 г. более половины (57,6%) этой продукции мы выпускаем в гибкой пауч-упаковке. Она является безопасной, экономной в использовании, ее удобно брать на прогулку или в дальнюю поездку. Кроме того, она развивает самостоятельность - ребенок может сам ее открыть, а дизайн колпачка выполнен таким образом, что его можно использовать в качестве конструктора, и это развивает моторику рук ребенка.

Новое направление в нашем ассортименте детского питания, появившееся в 2019 г., - пюре с добавлением злаков, полезных для пищеварительной системы и обладающих высокой пищевой и энергетической ценностью. Оно производится в стеклянной таре емкостью 190 г и рекомендовано к употреблению с 6 месяцев. Сегодня мы производим несколько видов такого пюре: из яблок с овсяной крупой; из груш, банана и малины с овсяной крупой; из яблок и малины с овсяной крупой с сахаром и из персика и банана с овсяной крупой. С каждым годом наблюдается рост потребления детского питания без добавления сахара. В 2020г. эта линейка дополнится новыми яркими вкусами: пюре из яблок, банана, малины и вишни, а также пюре из яблок, черники и малины. Несколькими новыми вкусами пюре без добавления сахара дополнится и ассортимент детского питания в мягкой упаковке.

И, конечно, одной из самых долгожданных новинок в ассортименте предприятия в 2020 г. станет функциональное питание. Это десерты на фруктовой и фруктово-овощной основе из пюре и соков прямого отжима с добавлением семян чиа, чая «Матча», ромашки и шиповника, сиропа агавы, муки киноа без добавления сахара. Мы уверены, что выпуск такой продукции, аналога которой на белорусском рынке пока нет, позволит увеличить объемы продаж и привлечь новую целевую аудиторию потребителей - людей, которые ведут активный образ жизни и следят за правильным питанием.

Николай ЗАГОРСКИЙ

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