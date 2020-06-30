Какие правовые акты приняты в Беларуси с целью поддержки экономики

Юристы подготовили обзор основных «антикризисных» изменений в законодательстве в 2020 г.

Пандемия COVID-19 внесла существенные изменения в планы не только жителей планеты, которые оказались в самоизоляции, но и правительств многих государств, которые в экстренном порядке были вынуждены принимать различные решения, как в сфере здравоохранения, так и экономики.

Республика Беларусь не является исключением. Еще 30.03.2020 было принято постановление Совмина «О подготовке важнейших проектов правовых актов», целью которого являлось сокращение сроков подготовки, рассмотрения и принятия важнейших правовых актов, направленных на минимизацию влияния мировых кризисных явлений на экономику Республики Беларусь.

Начиная с марта 2020 г., в стране было принято более 30 различных правовых актов, которые тем или иным образом связаны с пандемией COVID-19. Большая часть из них касается сферы здравоохранения и социальной защиты и принята с целью недопущения распространения вирусной инфекции, установления мер социальной защиты и недопущения роста цен (падения количества предложений) на наиболее социально-значимые товары.

Начиная с марта 2020 г., в стране было принято более 30 правовых актов, которые так или иначе связаны с пандемией COVID-19.

Однако, поскольку пандемия негативно сказалась на многих отраслях экономики, это также вызвало необходимость принятия со стороны государства оперативных мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса. Целью разработки правовых актов, направленных на поддержку экономики, в первую очередь является создание наиболее благоприятных условий для осуществления деятельности субъектами хозяйствования.

Одним из первых правовых актов, направленных на поддержку реального сектора экономики, стало постановление Совмина и Национального банка от 01.04.2020 № 192/6 «О проведении внешнеторговых операций и открытии счетов в банках-нерезидентах». Этим правовым актом было предусмотрено автоматическое продление на 100 календарных дней сроков завершения внешнеторговых операций и срока действия разрешений, выданных Национальным банком на открытие счетов в банках-нерезидентах, в период с 01.04. по 30.06.2020.

Целью принятия данного правого акта явилась необходимость обеспечения стабильной работы экономики в связи с эпидемиологической ситуацией в мире и снижение административной нагрузки на субъекты хозяйствования, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, для которых исполнение внешнеторговых контрактов сделалось практически невозможным в связи закрытием границ и объявлением карантина во многих странах. В частности, в последнее время участились случаи, когда нерезиденты не могли рассчитаться перед белорусскими субъектами по той причине, что должностные лица компаний просто не могли добраться для банка и провести внешнеэкономический платеж.

В целях предоставления дополнительных гарантий работникам, находящимся за границей, в связи с закрытием границ, было принято постановление правительства Беларуси от 03.04.2020 №194, которым были отрегулированы вопросы нахождения работников в служебных командировках за границей в период пандемии. Этим постановлением были продлены сроки служебных командировок для сотрудников, которые не имеют возможности вернуться в Беларусь, а также предусмотрены гарантии в виде сохранения за ними места работы, а также заработной платы (денежного пособия) в период нахождения и после возвращения их из служебной командировки в самоизоляции.

Наиболее ожидаемым бизнес-сообществом нормативным актом стал Указ Президента Беларуси от 24.04.2020 №143 «О поддержке экономики», которым предусмотрен ряд мер поддержки предприятий и экономики Республики Беларусь в условиях пандемии.

Наиболее ожидаемым бизнес-сообществом нормативным актом стал Указ Президента Беларуси от 24.04.2020 №143.

Указ стал первым правовым документом, которым были предусмотрены различные меры поддержки субъектов хозяйствования. До этого Совмином принимались постановления, содержащие отдельные меры поддержки. Как, например, постановление Совмина от 15.04.2020 №229, которым организациям и индивидуальным предпринимателям было предоставлено право не начислять амортизацию в 2020 г. по объектам основных средств и нематериальных активов.

Отдельные положения Указа направлены на поддержку всех субъектов хозяйствования, а некоторые - применимы только к тем субъектам, чья экономическая деятельность наиболее подвержена неблагоприятному воздействию эпидемиологической ситуации, а также оказывающим бытовые услуги населению.

Указом предусмотрен перечень видов экономической деятельности, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию эпидемиологической ситуации: услуги по общественному питанию (деятельность ресторанов), туристическая деятельность, розничная торговля (бытовыми товарами в специализированных магазинах; палатках, киосках и на рынках).

В качестве мер поддержки со стороны государства Указом предусмотрен ряд налоговых и иных послаблений, таких как:

- предоставление местными органами власти отсрочки с последующей рассрочкой при уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности государства, а также сумм налогов, сборов (пошлин), полностью уплачиваемых в соответствующие местные бюджеты;

- право местных органов власти принимать решение об уменьшении отдельным категориям плательщиков сумм налога на недвижимость и (или) земельного налога и пр.;

- сокращение срока зачета суммы превышения налоговых вычетов над общей суммой исчисленного НДС и пр.

Кроме того, Указом плательщикам предоставлено право:

- включать в состав внереализационных расходов с 1 апреля 2020 г. затраты на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий по определенному Минздравом перечню;

- в течение 2020 г. однократно изменить порядок учета курсовых разниц, выбранный в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №504 от 31.12.2019 «О курсовых разницах»;

- индивидуальные предприниматели, уплачивающие единый налог, получили право перейти на иной порядок налогообложения в течение 2020 г. ИП, уплачивающим единый налог, разрешено осуществлять перерасчет единого налога в связи с временным неосуществлением предпринимательской деятельности. Принятие указанных мер направлено на снижение налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования наиболее пострадавших отраслей экономки.

В целях сохранения занятости и увеличения трудовой мобильности, Указом предусмотрена также возможность изменения нанимателем существенных условий труда (без уменьшения размеров ее оплаты) с предупреждением работника за 1 календарный день. Кроме того, до 3-х месяцев продлен срок возможного временного перевода работников в связи с производственной необходимостью из-за неблагоприятного воздействия эпидемиологической ситуации, а также по причине замещения отсутствующего работника.

Одним из самых неожиданных нововведений Указа №143 стала норма, предусматривающая распространение оснований для субсидиарной ответственности, установленных в подпункте 5.6 пункта 5 Декрета №7 от 23.11.2017 «О развитии предпринимательства», на отношения, возникшие до принятия названного Декрета. Это означает, что принятые по 25 февраля 2018 г., но не исполненные на день вступления в силу Указа, судебные постановления о привлечении лиц к субсидиарной ответственности, в неисполненной части могут быть пересмотрены принявшим их судом, рассматривающим экономические дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Стоит отметить, что помимо мер поддержки Указом предусмотрено расширение контрольных мероприятий:

- расширяется перечень оснований для проведения внеплановых проверок, а также отменяется мораторий на их проведение в отношении организаций торговли и общественного питания в течение первых 2-х лет с момента регистрации;

- правительству предоставлено право установить дополнительный перечень товаров (работ, услуг), в отношении которых может быть принято регулируемое ценообразование.

Также Указом и иными правовыми актами внесены изменения в порядок проведения закупок в целях его упрощения, а правительству – предоставлено право определять специальный порядок осуществления государственных закупок, необходимость в оперативном принятии которого может возникнуть в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Одной из последних мер по поддержке экономики стало принятие Указа Президента Беларуси от 12.05.2020 №159. Данным документом установлено, что коммерческие организации (за исключением банков и НКФО) могут поэтапно относить до конца 2022 г. на текущий финансовый результат курсовые разницы, образовавшиеся с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2022 г. Эта мера призвана не допустить резкого ухудшения финансовых показателей деятельности субъектов хозяйствования и будет способствовать обеспечению стабильной работы коммерческих организацией в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире.

Ожидается, что в последующем государством будут приняты новые, более точечные меры поддержки отдельных секторов экономики и субъектов хозяйствования. Так, например, в настоящее время активно обсуждаются меры поддержки туристической отрасли, которая одной из первых столкнулась с проблемами, вызванными пандемией COVID-19.

Константин ОСТАПЮК,

адвокат Адвокатского бюро Евгения Малиновского

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