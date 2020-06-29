Когда бизнес получит обещанные льготы по аренде?

Почему запаздывают меры по господдержке экономики, журналу «Директор» рассказала сопредседатель БСПН имени профессора М.С. Кунявского Жанна Тарасевич.

- Указ Президента Республики Беларусь №143 «О поддержке экономики» предусматривает льготы по аренде для части субъектов хозяйствования, включая «арендные каникулы» до 30 сентября т.г. с погашением до 31.12.20 г., заморозку базовой арендной ставки и др. Как вы считаете - достаточные это льготы или нет? Что предлагало в этой части деловое сообщество?

- Могу с уверенностью сказать, что это шаг, но очень маленький, который большинству организаций не поможет.

Во-первых, заморозка базовой арендной ставки - это, конечно, хорошо, но недостаточно. Так, например, ОО «Белорусский союз предпринимателей» провело исследование и подготовило аналитическую записку в Госкомимущество с выводами о том, что установленная базовая величина изначально завышена и к методике ее расчета имеется ряд претензий. Поэтому базовую величину нужно было не только замораживать, но и снижать хотя бы на 15-20%.

Во-вторых, идею «арендных каникул» до 30 сентября т.г. можно было бы только приветствовать, если бы они на самом деле были каникулами, т.е. освобождали субъектов от уплаты арендных платежей. Но Указ предоставляет только отсрочку уплаты. После выхода этого документа, я получила по вайберу вот такой крик души руководителя центра поддержки предпринимательства из региона: «Плакать хочется от такой «помощи»… Неужели хотя бы на три месяца нельзя было освободить от арендной платы по госсобственности? Причем здесь отсрочка! Где мы потом найдем эти деньги?!».

В-третьих, срок возврата полной суммы задолженности - очень короткий. Уже сегодня понятно, что многие отрасли, которые перечислены в приложении к Указу, до конца года не смогут заработать в полную силу. В данной ситуации логично было бы установить срок погашения - не позднее 31 декабря 2021 г.

Базовую арендную величину нужно было не только замораживать, но и снижать хотя бы на 15-20%.

- Совет по развитию предпринимательства, рассматривая подготовленный Государственным комитетом по имуществу проект Указа Президента Республики Беларусь «Об арендных отношениях», посчитал предложенные меры недостаточными. Однако этот подход был реализован в 143-м Указе. Получается, что позиция Совета была проигнорирована?

- Говорить о позиции Совета по развитию предпринимательства я в полной мере не могу, поскольку не являюсь его членом, хотя БСПН имени Кунявского является официальным партнером этого органа. О конкретных действиях в данном направлении я могу судить только по пресс-релизам и публичным выступлениям экспертов в данном вопросе.

Точно знаю, что Совет предлагал уделить особое внимание вопросам арендной платы в торговых центрах, где арендаторами являются в основном индивидуальные предприниматели, многие из которых находятся на грани банкротства. В силу разных обстоятельств: снижения покупательского спроса, отсутствия возможности закупки нового товара для реализации из-за закрытия границ, высоких издержек в виде арендной платы, расходов на кассовое оборудование и т.д.

Со стороны БСПН имени Кунявского в качестве общего подхода предлагалось «заморозить» арендные платежи на уровне 31.12.2019 г. для всех субъектов хозяйствования, а дальше - использовать дифференцированный подход в зависимости от влияния ситуации на экономику той или иной отрасли (освобождение на какой-то срок, применение понижающих коэффициентов, отсрочка по оплате и т.д.).

Некоторые бизнес-союзы предлагали и альтернативные варианты. Например, рассмотреть вопрос передачи арендуемых площадей в собственность арендаторов с рассрочкой выплат. Данное предложение, по мнению экспертов, укрепило бы позиции бизнеса в продолжении своей деятельности и снизило бремя государственных расходов на содержание такого имущества.

- Сейчас сложилась странная ситуация с арендой земли. Хотя ГКИ утверждает, что эти платежи равны налогу на землю, на самом деле все обстоит не совсем так. Во-первых, отличаются применяемые повышающие коэффициенты. Во-вторых, если налог на землю привязан к кадастровой стоимости, то арендные платежи остались на усмотрение местных органов власти. В результате «вилка» между налогом на землю и арендой земли порой достигает 25-30%. Что планируют делать бизнес-союзы для решения этой проблемы?

- Еще в своем первом обращении в Совет Министров Республики Беларусь, направленном 27 марта т.г., БСПН имени Кунявского предлагал снизить повышающий коэффициент к ежегодной арендной плате до уровня коэффициента, применяемого для расчета земельного налога, и таким образом уравнять данные платежи. Мы также предлагали ввести однократный платеж за право аренды земельного участка путем внесения изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 27.12.2007 г. №667 и Кодекс Республики Беларусь о земле.

По поручению Совета Министров мы получили ответ от Госимущества, в котором данное ведомство соглашается с предложением о снижении повышающего коэффициента к ежегодной арендной плате до уровня коэффициента, применяемого для расчета земельного налога. А также отмечает, что данное предложение реализовано в проекте Указа Президента Республики Беларусь «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности», который находится в Администрации Президента.

По предварительным сведениям, проект Указа вошел в комплекс мер 2-го уровня по поддержки экономики и будет подписан в ближайшее время. Можно сказать, что наше предложение услышано, поддержано и формализовано. Остается ждать выхода нормативного акта. Повлиять на ускорение этого процесса мы, к сожалению, не можем.

Решение проблемы, изложенной во второй части вопроса, также возможно через упомянутый Указ. Если такой нормы в нем не окажется, придется работать напрямую с местными органами власти. Хотя, как показывает опыт, они в первую очередь являются ярыми сторонниками наполнения бюджета, а решать проблемы частного бизнеса зачастую предпочитают по остаточному принципу. Но здесь главное - найти сторонников хотя бы в одном регионе. В данном случае мы очень надеемся на руководство Минской области и лично на Турчина А.Г., который рассматривает частный бизнес как «драйвер» развития экономики Минщины.

- В 143-м Указе говорится, что местные органы власти должны самостоятельно принимать решения о предоставлении льгот бизнесу. Имеются ли уже прецеденты предоставления льгот по аренде помещений или земли в столице или в регионах, например, путем снижения коэффициента или привязки платежей к кадастровой стоимости?

- Пока, к сожалению, у меня такой информации нет. Прошло слишком мало времени, чтобы такие решения появились. Действительно, Указ адресовал решение данных вопросов на уровень местных органов власти. А они, по-моему, до конца еще не осознали, что с этими полномочиями делать и какие последствия от принятия таких решений могут быть.

Комментируя принятие Указа, Президент Беларуси отмечал, что местным органам власти виднее кого конкретно поддержать, и это правильно. Но на местах пока не понимают - какие последствия могут быть после принятия таких решений? Какие вопросы и кому будут задавать контролирующие органы по поводу обоснованности предоставления таких льгот? На основании чего должны предоставляться льготы? Кто и куда должен за ними обращаться?

Вопросов много, а ответов пока нет. Если руководствоваться положениями Налогового кодекса при применении понижающих коэффициентов по налогам на землю и недвижимость, то здесь предусмотрен категориальный подход, а не индивидуальные льготы, и необходимо решение местных Советов депутатов, которое принимается на сессии. Что же касается прямой финансовой поддержки конкретных субъектов, то нужно помнить, что все областные бюджеты (кроме Минска) являются дотационными и без централизованного финансирования источников для оказания поддержки у них нет.

То есть инструмент у местных органов появился, но как им пользоваться, они пока не понимают. А коль нет четких правил, то и бизнес не знает - что, где и как просить.

Все областные бюджеты (кроме Минска) являются дотационными. Без централизованного финансирования источников для оказания поддержки у них нет.

- Существует ли вероятность, что в новом пакете мер поддержки экономики, который анонсирован Минэкономики, могут появиться дополнительные льготы по вопросам аренды помещений или земельных участков?

- Вероятность существует всегда. Об этом я уже сказала выше. Будем надеяться, что ожидаемый Указ «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности» решит уже набившие оскомину вопросы бизнеса.

Константин КОРЖЕВИЧ

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