Брексит вносит коррективы во взаимоотношения Минска и Лондона

После выхода из ЕС правительство Великобритании направило усилия на активизацию торговли с другими странами, в том числе с Беларусью.

Подтверждением намерений стал прошедший в Минске бизнес-форум «Белорусско-британский сезон-2020», в котором приняли участие представители Посольства Великобритании в Беларуси, Министерства внешней торговли Великобритании, БелТПП и делового сообщества двух стран.

После брексита, по словам председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира Улаховича, для нашей страны открываются новые возможности в торговых отношениях с Великобританией. Помимо традиционного сотрудничества в нефтехимической и металлургической отраслях есть и новые ниши, связанные с современными технологиями.

Справка «Директора»

По данным Белстата, двусторонний товарооборот в прошлом году составил 2,6 млрд долл. (на 23,1% меньше, чем в 2018 г.). Экспорт сократился на 24,6% - до 2,3 млрд, импорт - на 8% и составил 288,3 млн. Положительное сальдо - почти 2,25 млрд долл. Основные сферы британских интересов в Беларуси - ИT-сектор, сельское хозяйство и машиностроение.

В частности, это касается долгосрочного проекта с Белкоммунмашем по производству электробусов - предполагается открытие британскими партнерами центра разработок электротехнологий в индустриальном парке «Великий камень».

Как отметил представитель Министерства внешней торговли Великобритании Майк Кинг, белорусские технологичные компании для расширения бизнеса могут использовать возможности венчурного капитала Соединенного Королевства. Британская сторона также оказывает помощь нашим организациям в открытии офисов в Великобритании, при этом они сохраняют офисы в Беларуси.

Основной интерес представляют отечественные ИT-компании, широко представленные в Великобритании, где хорошо развита экосистема, особенно в сфере «умных» городов, больших данных и искусственного интеллекта. Таким организациям предоставляются бесплатные офисы, гранты на исследования и развитие, оказывается помощь в поиске партнеров и расширении сотрудничества.

Кроме того, по словам М.Кинга, британская сторона сегодня изучает возможности сотрудничества с Беларусью в области сельского хозяйства. В частности, в сфере применения ИT-технологий для улучшения производительности в агропромышленном секторе.

Белорусский электробус на пути в Великобританию

Ранее представленный на выставке Coach and Bus UK в Бирмингеме электробус E4200P с правым рулем имеет все шансы занять достойное место на британском рынке. В случае успешных испытаний возможны переговоры о продаже данной модели автобусным компаниям Великобритании.

В ближайшей перспективе крупным британским операторам так или иначе придется заменять свой автобусный флот на электробусы - в стране введен запрет на производство транспорта с двигателями внутреннего сгорания вплоть до 2032 г.

При этом, по мнению директора по маркетингу и продажам CAD CAM Automotive/Wave Industries Томаса Эштона, сегодня на британском рынке есть проблемы с поставками и предложением электротранспорта, отсутствует достаточное количество электробусов, а также не хватает готовых решений по их выпуску.

Кроме того, белорусско-британское предприятие Wave Industries готовится к выпуску в английском Ковентри первого совместного электробуса, который будет представлен в ноябре 2020 г. на EURO BUS EXPO в Бирмингеме.

По словам Т.Эштона, сотрудничество продолжится в виде совместных разработок новой продукции, работы над развитием инноваций и снижением веса транспорта. Кстати, к разработке новинок планируют подключить и белорусских ученых.

Ожидается, что транспортные средства, выпускаемые на территории Беларуси, станут реализовывать в РФ и странах постсоветского пространства, а те, которые будут производить в Великобритании - на рынках Британского Содружества и Европы.

Проблемы выхода на зарубежный рынок

Генеральный директор инновационного высокотехнологичного предприятия «АДАНИ» Владимир Линев отметил, что в силу перенасыщения мирового рынка и конкуренции сегодня отечественному бизнесу очень сложно выходить на мировые рынки, а без значительных вложений - практически невозможно.

При этом он заметил, что в мире большим спросом пользуются инновации в медицинской сфере. Но здесь, помимо всего прочего, существует очень жесткая система сертификации продукции. Все это требует финансовых средств и времени.

Секрет успеха в том, чтобы создавать инновационный продукт для решения какой-либо актуальной проблемы с учетом потенциального пользователя.

Согласно проведенному Civitta BY исследованию, на экспорт идут около 90% услуг в ИT-отрасли. Представитель компании Карина Егоршина отметила, что в понимании белорусами рынка Великобритании есть «белые пятна» в вопросах законодательства, открытия банковских счетов, налоговых режимов и способа оптимизации налогов, а также кадровых вопросов и открытия виз. В свою очередь британцы недостаточно информированы о белорусском ИT-секторе.

Получить актуальную информацию по вопросам сотрудничества можно в посольстве Великобритании в Беларуси.

По словам представителя Министерства внешней торговли Великобритании Лины Ветовой, есть сложности в налаживании делового климата с нашей страной. В частности, порой невозможно получить ответы на официальные запросы и обращения британских компаний от белорусских госпредприятий и госорганов.

«Белорусско-британский сезон» - долгосрочный проект

Советник по торговым и экономическим вопросам посольства Великобритании в Беларуси Инесса Полторан подчеркнула, что с последствиями пандемии коронавируса в той или иной степени столкнутся все страны.

В 2019 году двусторонний товарооборот Беларуси и Великобритании составил 2,6 млрд долл. (на 23,1% меньше, чем в 2018-м).

Вопрос в том, насколько компании готовы противостоять новым вызовам. Однако любой кризис влечет за собой не только неприятные последствия, но и открывает неожиданные возможности. Поэтому представителям бизнеса двух стран надо скорректировать свои планы, текущие и будущие проекты и найти новые формы сотрудничества. В ближайшем будущем посольство представит электронную версию каталога британских компаний, которые ищут партнеров в Беларуси или рассматривают возможности выхода на белорусский рынок. Каталог на русском и английском языках будет доступен всем желающим.

Алевтина СНЕЖИНА

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