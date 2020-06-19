Эксперт: «Рынок социальных сетей стал оживать»

Оксана Ванчук, СЕО Clever Communication Agency, считает, что к осени он вернется в стадию стабильного спроса, но стоимость продвижения будет на 20% ниже, чем до кризиса.

- Влияние и эпидемии, и девальвации было комплексным - не могу выделить «лидера». Из-за эпидемии люди перестали ходить в бары, посещать групповые образовательные мероприятия. Соответственно, бизнес клиентов пострадал, а по цепочке - и мы, подрядчики по созданию и распространению контента и рекламы в социальных сетях, так как маркетинговые бюджеты по старой доброй традиции урезаются в первую очередь, что бы ни происходило.

Другие клиенты закупают сырье за пределами Беларуси, поэтому с ростом валютного курса выросли их затраты, а после этого - стоимость продукта на полке, что также отразилось на продажах. И далее по цепочке… Социальные сети - это инструмент коммуникации бизнеса со своим клиентом, поэтому на специалистов, которые предоставляют услуги в области соцсетей, любые негативные процессы в стране и мире влияют точно так же, как и на любой другой вид бизнеса.

Наши клиенты хорошо понимают, что социальные сети - это рабочий инструмент, поэтому, как бы тяжело ни было, отказываться от него нельзя. Мир обязательно восстанет из «ада» и снова потребует и развлечений, и посиделок в ресторанах, и экскурсий на производства, и живого, реального обучения правильному питанию. Поэтому мы оптимизировали для наших клиентов стоимость услуг, согласовав при этом меньшее количество задач по публикациям, тем более что в некоторых необходимость временно отпала сама собой. В общем, договорились пойти друг другу навстречу, пока спрос на продвигаемые продукты и услуги снова не начнет расти.

Из-за сокращения количества задач и сумм контрактов сократилась и загрузка сотрудников. И здесь заметна все та же логичная цепочка взаимосвязанных процессов: пришлось уменьшить зарплату сотрудникам, отказаться, например, от сторонних подрядчиков по съемке видеорепортажей, потому что мероприятий не стало, а значит, и снимать нечего. От офиса мы отказались еще год назад, поэтому балласта в виде арендной платы у нас не было, и это сильно облегчило всю остальную оптимизацию.

В конце мая рынок социальных сетей стал оживать. Мало того, что активизировались имеющиеся клиенты, стали поступать запросы от новых, чего не было два последних месяца. Думаю, что к осени рынок продвижения в социальных сетях если не восстановится на докризисном уровне, то вернется в стадию стабильного спроса. Предполагаю, что стоимость услуг остановится на отметке минус 20% в среднем по рынку к докризисным ценам.

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