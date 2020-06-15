От кульмана до BIM-моделирования

Как благодаря использованию новых технологий проектирования предприятие «Белоруснефть-Нефтехимпроект» стало ведущим профильным институтом в стране.

Андрей ПРОТЬКО, директор государственного предприятия «Белоруснефть-Нефтехимпроект»

Справка «Директора»

Государственное предприятие «Белоруснефть-Нефтехимпроект» ведет свою историю от проектного бюро Белглавнефтеснабсбыта, созданного весной 1979 г. За прошедшее время оно несколько раз меняло название и организационно-правовую форму. В 2015 г. в результате реорганизации было выделено из состава РУП «ПО «Белоруснефть» как самостоятельное юридическое лицо - государственное предприятие «Белоруснефть-Нефтехимпроект». Численность сотрудников - 165 человек.

- За последние годы предприятие успешно освоило новые направления деятельности в области проектирования объектов и производств химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, автоматизированных систем управления технологическими процессами, энергоэффективных технологий, систем видеонаблюдения, охраны и контроля доступа, проведения инженерных изысканий, приобрело необходимое оборудование и технику для выполнения работ на высоком профессиональном уровне, - сказал Андрей Протько, который возглавил его в апреле 2019-го.

К слову, он связал свою жизнь с предприятием в 2004 г. В дальнейшем Андрей Васильевич прошел здесь практически все ступени служебной лестницы - от главного инженера проектов до директора. В 1999 г. окончил БГПА с дипломом инженера-строителя, а в 2012-м - Академию управления при Президенте Беларуси по специальности «управление промышленными предприятиями».

Техническая и программная оснащенность предприятия позволяет коллективу качественно выполнять проектно-изыскательские работы (ПИР) в максимально сжатые сроки. В результате заказчик получает полный пакет проектно-сметной документации, прошедшей тщательную проверку на соответствие всем требованиям и нормам действующих стандартов.

На предприятии в 2017 г. внедрена система менеджмента качества, соответствующая требованиям национального стандарта СТБ ISO 9001-2015 применительно к реализации функций генерального проектировщика, разработке предпроектной (предынвестиционной) документации, разделов проектной документации для объектов строительства 1-4 классов сложности, выполнению работ по обследованию зданий и сооружений, проведению инженерных изысканий, включая инженерно-геодезические, геологические и экологические изыскания.

В рамках данной системы ведется постоянный контроль качества разработанной проектно-сметной документации и сроков выполнения работ для непрерывного совершенствования деятельности организации и соответствия ожиданиям потребителей.

В 2019 г. предприятие прошло ресертификационный аудит в БелГИСС, который подтвердил высокий уровень и глубину внедрения системы менеджмента качества в производственные процессы, а также отметил, что она приносит реальные результаты, что подтверждают высокие оценки и отзывы заказчиков.

- Диверсификация проектных работ с 2018 г. в первую очередь направлена на увеличение доли сторонних клиентов в общем портфеле заказов. За последнее время список партнеров расширился за счет компаний «Гомельтранснефть Дружба», «Запад-Транснефтепродукт», Мозырского НПЗ, завода «Полимир», «Джи-Ойл» и других организаций, работающих на территории Беларуси, - отметил А.Протько. - При этом приоритетным направлением деятельности остается выполнение проектных работ для промышленных предприятий концерна «Белнефтехим». Это позволяет нам обеспечить равномерный производственный график и загрузку специалистов.

Диверсификация проектных работ направлена на увеличение доли сторонних клиентов в общем портфеле заказов.

Специалисты предприятия также оказывают консалтинговые услуги по разработке методик комплексного финансово-экономического анализа и прогнозированию эффективности капитальных вложений при реконструкции и строительстве объектов, в том числе для организаций розничной торговли нефтепродуктами.

Государственное предприятие «Белоруснефть-Нефтехимпроект» активно расширяет области проектирования по имеющимся аттестатам и лицензиям, что позволяет выполнять ПИР высокой сложности на особо опасных производственных объектах, требующих наличия в штате высококвалифицированных специалистов.

Руководство внимательно следит за последними тенденциями развития современных технологий. Одними из первых среди белорусских профильных организаций здесь в 2019 г. начали проводить работы по внедрению в процессы проектирования технологии информационного моделирования (BIM) на базе современного программного обеспечения Autodesk, Vitro-CAD, а также специализированных программных комплексов.

В 2020 г. предприятием с помощью BIM-технологии разработан проект по объекту АЗС на 1 км МКАД-2.

В 2020 г. предприятием разработан проект с применением технологии информационного моделирования по объекту автозаправочной станции на 1 км второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Минска. Основой проекта является 3-мерная информационная модель, на базе которой организована работа инвестора, заказчика, генпроектировщика, генподрядчика и эксплуатирующей организации.

Применение BIM-технологии обеспечивает высокое качество выполняемых работ, повышает скорость и минимизирует ошибки при проектировании, позволяет достичь существенного снижения затрат и времени при строительстве, сэкономить средства заказчика.

- Мы работаем рентабельно, обеспечены заказами до конца года. Сейчас активно участвуем в реализации поставленной главой государства задачи по строительству нового магистрального нефтепровода «Гомель-Горки» для диверсификации поставок нефти в Республику Беларусь. Выполняем работы по проектированию основных и промежуточных нефтеперекачивающих станций и объектов инфраструктуры нефтепровода «Дружба», который должен соединить «северную» и «южную» ветки, а также «Нафтан» и Мозырский НПЗ. Предприятие развивается, постоянно совершенствуется, открыто для предложений по реализации новых проектов и готово участвовать в них, - резюмировал руководитель предприятия Андрей Протько.

Алексей ВЛАДИМИРОВ

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