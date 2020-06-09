Персональный аромат с доставкой на дом

Известный белорусский парфюмер Николай Ярец рассказал о новой рыночной нише, которая помогла компании в кризис увеличить продажи на 15-20%.

- На наш бизнес сильнее всего повлияла эпидемиологическая обстановка - границы закрыты и невозможно выехать на проекты за рубеж, не проводятся и общественные мероприятия.

Мы работаем как с физлицами, так и с юрлицами - в основном это ивент-агентства и салоны красоты. Клиентов-физлиц сейчас стало больше примерно на 50-60%, а вот юрлиц - меньше. Естественно, это сказывается на прибыли: с момента, когда начался кризис, она снизилась примерно на 30-40%. Встал вопрос: как выдержать этот удар? Признаюсь честно: нам пришлось оптимизировать рабочие процессы и попрощаться с некоторыми сотрудниками.

К нынешнему моменту мы уже оптимизировались и даже выросли на 15-20%. Причем это не предел. Самое важное изменение: я начал тестировать и создавать новые парфюмерные проекты удаленно, ориентируюсь на запросы физлиц. Так, например, в связи с самоизоляцией людей во многих странах и городах мы запустили новый проект «Сам себе парфюмер». Отправляем клиентам специальный документ - своеобразную форму для изготовления персонального запаха. После того как мы получаем ее обратно, наши парфюмеры связываются с заказчиком и уточняют детали. Далее идет производство, и через семь дней человек получает свой моноаромат на дом! Мы уже дважды протестировали этот проект и сразу же получили несколько заказов.

Кроме того, я стал заниматься разработкой парфюмерных наборов. Я прекрасно понимаю, что сейчас нужно идти в онлайн. Парфюмерная ниша имеет свою специфику: люди в большинстве своем привыкли выбирать ароматы, приходя в магазин или делая заказ через интернет-магазин. Но я не вижу за этим будущего и ставлю перед собой задачи и цели, которые помогут сделать небольшую революцию в парфюмерной индустрии. Ведь все самое огромное и масштабное начинается с малого - с «гаража».

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