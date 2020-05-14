Нацбанк объявил о смягчении денежно-кредитной политики

Как заявил Председатель Правления Национального банка Павел КАЛЛАУР, это решение продиктовано необходимостью поддержать внутренний спрос и инвестиционную активность в реальном секторе.

Ставка рефинансирования в Беларуси с 20 мая снижена на 75 базисных пунктов - до 8% годовых. На соответствующую величину будут снижены также ставки по операциям регулирования ликвидности банков.

Как считают в Нацбанке, тенденция ускорения инфляции, отмеченная в 1-м квартале 2020 г., продлится максимум до середины года, и может расцениваться как временное явление. По прогнозу регулятора, уже в 3-м квартале инфляционные процессы замедлятся, а по итогу года инфляция не должна превысить 5-6%. При этом аналитики банка считают, что уже в конце текущего года экономический рост в стране возобновится и продолжится в 2021 г.

- Учитывая это, а также прогнозируемое замедление инфляции до уровня ниже 5% уже в начале 2021 года, Правление Национального банка посчитало возможным перейти от нейтральных к умеренно мягким монетарным условиям, - говорится в Заявлении Председателя Правления Национального банка. - В складывающихся экономических условиях снижение ставки рефинансирования до 8% годовых позволит сохранить приемлемый уровень ценовой стабильности, а также будет содействовать поддержанию финансовой стабильности. В свою очередь, уменьшение кредитной нагрузки и повышение доступности заемных средств для национального бизнеса и домохозяйств будут способствовать поддержанию потребительской и инвестиционной активности. Это позволит белорусским производителям товаров и услуг быстрее восстановиться после снятия в мире карантинных мер.

Глава Нацбанка также прокомментировал ситуацию с проблемной задолженностью, отметив, что пока значительного увеличения доли необслуживаемых кредитов не наблюдается. С марта по апрель она выросла с 5,33 до 5,36%. При этом, по словам П.Каллаура, коммерческими банками рассмотрено около 3 тыс. обращений о реструктуризации задолженности (в т.ч., порядка 1600 - от субъектов хозяйствования). Положительные решения приняты о реструктуризации задолженности на общую сумму около 1 млрд руб.

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