Книжные магазины одними из первых столкнулись с падением спроса

Руководитель проекта «Сундучок детских книг» Татьяна СЛАВИНСКАЯ о среднем чеке и перспективах книготорговли в условиях кризиса.

- Наш бизнес включает одноименный интернет-магазин детских книг, литературный детский клуб «Сундучок», благотворительный проект «Подвешенная книга», youtube-проект Mainbooks. Ассортимент нашего книжного магазина на 90% состоит из книг российских издательств, а значит цена на них формируется с учетом колебания курса рубля. Учитывая, что книги поставляли до начала этого непростого периода, мы недополучаем прибыль.

Эпидемиологическая ситуация также дает о себе знать. Книги не являются товарами первой необходимости, поэтому в любой кризисной ситуации мы ощущаем падение спроса. Сейчас многие предпочитают покупать гречку и туалетную бумагу, а не детские книги Основное проявление текущего кризиса для нас - в уменьшении объемов продаж и среднего чека. Это связано, с одной стороны, с тем, что покупатели предпочитают повременить с покупками товаров не первой необходимости. Кто-то из них находится в режиме самоизоляции с сохранением зарплаты, кто-то ушел в отпуск за свой счет, кто-то продолжает работать, но никто не может прогнозировать, что будет дальше, и потому все стараются максимально экономить.

С другой стороны, у нас уже третью неделю нет поставок. Ассортимент не обновляется. Пока есть хороший запас книг, но если до 30 апреля Россия не начнет с нами работать, вымывание ассортимента неминуемо приведет к еще большему падению объемов продаж.

Средний чек просел на 38,4% по сравнению с январем и февралем 2020 г. И это на общем фоне не самые плохие цифры. В Беларуси продлили каникулы, многие самоизолировались, и книги в такой ситуации являются прекрасным подспорьем, чтобы проводить время с пользой. Кроме того, мы очень ощущаем поддержку наших постоянных покупателей, которые стараются заказать хотя бы одну-две книги, даже если в этом нет острой необходимости. Для некоторых из них такая покупка - способ сказать нам, что они рядом и очень хотят, чтобы мы продолжили работать и после того, как кризис пройдет.

Пока мы продолжаем работать с сохранением всех рекомендуемых мер безопасности. Дезинфицируем офисное помещение, наши курьеры доставляют заказы в перчатках и масках. Мы открыты покупателям и держим их в курсе всех наших нововведений. Кроме этого, упростили условия по доставке, сделав ее по Минску бесплатной, расширив зону доставки курьером до Боровлян и Сосен, взяли на себя основные затраты по доставке почтой по территории Беларуси. Сейчас наш офис работает и в выходные дни (до кризиса в выходные дни работали только интернет-магазин и доставка). К счастью, нам удалось договориться об отсрочке платежей с арендодателями и поставщиками. Мы не просим о льготах, но на отсрочку платежей пока согласились все, с кем мы говорили по этому поводу.

Сегодня сложно что-либо прогнозировать. Мы не знаем, когда ситуация нормализуется, будет ли введен в Беларуси жесткий карантин с неминуемым после этого коллапсом малого бизнеса, какой будет ситуация в стране, когда прекратится самоизоляция наших российских партнеров и т.д. Исходя из того, что происходит сейчас, однозначно могу сказать, что просто нам не будет – ведь только с начала года в Минске закрылись несколько книжных магазинов и издательств.

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