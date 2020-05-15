Государственная компания стала крупным игроком на ИТ-рынке

Созданные УП «ИВЦ Минфина» информационные системы, автоматизирующие финансовые и бизнес-процессы предприятий, применяются и в бюджетном секторе, и в частных компаниях.

Республиканское унитарное предприятие «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь» - современная государственная ИТ-компания, которая сегодня является крупным игроком на белорусском рынке информационных технологий, оказывающая полный комплекс работ и услуг в части автоматизации управления государственными финансами и обеспечения непрерывного функционирования информационных систем.

Трансформация управления государственными финансами

- Ключевые изменения в нашей деятельности начались в 2000-х гг., после того как в стране была создана казначейская система и кардинально изменились принципы планирования и исполнения бюджета, - рассказывает директор УП «ИВЦ Минфина» Андрей Нарчук. - Что послужило основой для создания автоматизированной системы финансовых расчетов (АСФР). Сейчас АСФР представляет собой совокупность программных и технических средств, средств телекоммуникаций и информационной безопасности, систем, правил и процедур формирования, контроля, ведения учета и формирования отчетности по исполнению бюджетов всех уровней.

С начала 2010-х гг. руководство Министерства финансов, видя неоспоримые преимущества, которые дает автоматизация процессов его деятельности, инициировало процессы по расширению системы новыми возможностями, в частности, был реализован принцип прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей. Создан программно-технический комплекс «Хранилище данных и система отчетности», который дал возможность внедрить и использовать системы аналитики, моделирования, преобразования и прогнозирования, а в дальнейшем - реализовать информационный ресурс «Открытость бюджета».

Непрерывное развитие АСФР силами УП «ИВЦ Минфина» позволяет решать стратегические задачи, обеспечивая сохранность информационных ресурсов, осуществляя взаимодействие и интеграцию с государственными информационными ресурсами и государственными информационными системами.

В настоящее время предприятие участвует в проекте «Модернизация системы управления государственными финансами в Республике Беларусь», который закладывает основы и принципы новой Интегрированной информационной системы управления государственными финансами (ИИСУГФ). ИИСУГФ должна охватить все операции, осуществляемые в рамках бюджетного процесса. Переход к ИИСУГФ планируется произвести в рамках трансформации АСФР в единую информационную систему с централизованным доступом к информации, предлагающую современные решения с использованием web-технологий и принципов микросервисной архитектуры для обеспечения гибкости при реализации требований пользователей и расширения возможностей системы.

Комплексный подход

Технические возможности и компетенции сотрудников позволяют предприятию оказывать широкий спектр услуг, а наличие собственных региональных представителей в каждом районе обеспечивает оперативность выполнения работ. Кроме того, стоит заметить, что УП «ИВЦ Минфина» выполняет работы и оказывает услуги с гарантией учета всех существующих нормативных требований.

- В последнее время мы нацелены на оказание именно комплексных услуг нашим заказчикам, среди которых, кстати, не только бюджетные организации, - говорит Андрей Нарчук. - Предприятие предлагает своим клиентам полный аудит их систем, предоставляет расчеты, доказывающие, что комплексный подход обойдется им значительно дешевле «лоскутной» автоматизации, и гарантирует не только создание и монтаж, но и надежное обслуживание информационных систем и ресурсов.

Электронный документооборот и не только

Одной из самых важных, даже «прорывных» разработок УП «ИВЦ Минфина» является система электронного документооборота (СЭД) «DoxLogic», обеспечивающая взаимодействие с ведомственным архивом электронных документов и системой межведомственного документооборота (СМДО). Особенность построения СЭД «DoxLogic» заключается в том, что данное решение легко вывести в «облако». Это позволяет оперативно обмениваться документами с другими контрагентами, даже не имея в наличии собственного сервера и технических специалистов.

Одной из самых важных, даже «прорывных» разработок УП «ИВЦ Минфина» является система электронного документооборота DoxLogic.

Благодаря постоянному развитию и внедрению инновационных технологий, СЭД «DoxLogic» - уже не просто система, регулирующая поток электронного документо­оборота в организации, а современное решение, мощнейший многопользовательский инструмент для управления широким спектром бизнес-процессов. Ключевым компонентом СЭД «DoxLogic» является архивный модуль «DoxFly», который предназначен для долгосрочного хранения документов различных объемов, типов и форматов, а также для организации оперативного доступа к ним в режиме реального времени и передачи документов в структурированном виде в Национальный архив.

В ближайших планах УП «ИВЦ Минфина» - запуск новой площадки по обмену юридически значимыми электронными документами (ЮЗЭД) различных категорий и типов с применением ЭЦП (договоры, соглашения, акты и иные ЮЗЭД). Сервис по обмену ЮЗЭД будет интегрирован с АСФР Министерства финансов Республики Беларусь.

- У нашего предприятия много интересных проектов, - говорит директор УП «ИВЦ Минфина». - Например, мы разработали и сопровождаем автоматизированную информационную систему «Государственный страховой регистр», которая позволяет получить страховую историю каждого страхователя и объектов страхования, минимизирует случаи мошенничества, дает информацию для качественной аналитики.

В ближайших планах предприятия - участие в комплексной автоматизации центров по обслуживанию бюджетных организаций в соответствии с Указом Президента Беларуси N475.

Еще одна из важнейших наших задач - принять участие в комплексной автоматизации центров по обслуживанию бюджетных организаций, которые образованы в соответствии с Указом Президента Беларуси N475 от 23 декабря 2019г. Программно-технические решения, предлагаемые УП «ИВЦ Минфина», обеспечат создание единой системы взаимодействия централизованных бухгалтерий, органов казначейства Министерства финансов, распорядителей и получателей бюджетных средств. Это даст возможность повысить оперативность и прозрачность совершаемых операций в режиме реального времени, а в дальнейшем позволит обеспечить бесшовную интеграцию с создаваемой ИИСУГФ.

Вот далеко не полный перечень наших задач на ближайшую перспективу. Сегодня технологии развиваются настолько стремительно, что без их постоянного совершенствования ни бизнес, ни государство не могут обойтись.

Николай ЗАГОРСКИЙ

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