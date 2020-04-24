С 1970 г. количество отходов в Беларуси выросло в 3 раза

Почему так происходит, что делается для их утилизации и переработки вторичных материальных ресурсов?

Упаковки больше, чем товара

По данным директора ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Натальи Гринцевич, объем захоронения отходов стремительно растет: с 10 млн м³ в 2002 г. до 22 млн м³ в 2018 г., т.е. удвоился за 15 лет. Почему их так много? Не будем пока касаться набившего оскомину одноразового пластика, лишь отметим, что в погоне за презентабельным товарным видом дело дошло до того, что упаковка часто тяжелее самой продукции. Например, 120 пакетиков чая весят 211 г, а картонная пачка - 244 г.

За последние 30 лет также изменился состав отходов. В 1988 г. в условном мусорном ведре оказывались: стекло, бумага и пищевые отходы, а в 2018 г. преобладала различная полимерная и комбинированная упаковка.

При существующей системе сбора возврат тары составляет всего 24%.

Заместитель генерального директора по эксплуатации жилищного фонда и производственным вопросам ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Тимофей Кремез сообщил, что сейчас разрабатывается схема обращения с отходами, которая позволит определить правильную логистику: как лучше организовать их сбор, перевозку и сортировку, разместить контейнерные площадки с целью обеспечения максимальной утилизации. Также заключен договор с «Белжилпроектом» для проведения анализа морфологического состава ТБО: сколько в них пластика, стекла, металла и других материалов, как содержание отходов различается в зависимости от времени года. Последний раз такое исследование проводилось в 2010 г.

Мусор может стать энергоносителем

Сжигание ТБО на ТЭЦ с целью производства тепловой энергии - известный мировой опыт. Наша страна также намерена идти по этому пути. Создана рабочая группа из представителей Минэнергетики, Минприроды, Минжилкомхоза, городских властей Минска и других заинтересованных ведомств, которая прорабатывает вопрос реализации пилотного проекта по энергетическому использованию твердых коммунальных отходов (ТКО).

Пилотный проект по сжиганию ТБО будет опробован в столице на базе Минской ТЭЦ-4.

Как заявила на одной из встреч с журналистами заместитель министра энергетики Ольга Прудникова, ТКО можно рассматривать как нетрадиционный вид энергоносителей. Сжигание отходов - достаточно устойчивый способ получения энергии в отличие от ветрогенераторов, на производительность которых влияют погодные условия.

Пилотный проект по сжиганию ТБО будет опробован в столице, предварительно на базе Минской ТЭЦ-4. Напомним, что в городе ежегодно образуется свыше 880 тыс. т мусора. Примерно 0,5 млн т из них в дальнейшем нужно компостировать, захоронить или использовать в энергетике. Однако мощность ныне действующих сортировочных линий позволяет переработать не более 150 тыс. т отходов, поэтому есть чем загрузить ТЭЦ.

Сейчас разрабатывается предпроектная документация, которая предусматривает 3 схемы работы на ТЭЦ с учетом оценки воздействия на окружающую среду. Между тем в стране есть подобный опыт получения энергоносителей. О.Прудниква напомнила, что на Бобруйской ТЭЦ-1 реализован проект по использованию в качестве топлива отходов гидролизного производства.

Когда появятся тароматы и почему такие дорогие бумажные пакеты

В отношении снижения количества отходов и переработки вторсырья пока есть нерешенные или трудно решаемые проблемы.

При существующей системе сбора возврат тары составляет всего 24%. С внедрением депозитно-залоговой системы (ДЗС), о которой в Беларуси заговорили еще в 2011 г., этот показатель увеличится до 80%. Кроме того, не потребуются бюджетное финансирование и повышение тарифов на обращение с ТКО, сократятся объемы захоронения и вырастет сбор ВМР. По предварительным расчетам, новая система сбора упаковки обеспечит работой 1,5 тыс. человек.

ДЗС направлена на экономическое стимулирование потребителя к рациональному использованию вторичных ресурсов. Предполагается, что залоговая цена тары составит 20 коп. за единицу. К примеру, в Литве за пластиковую бутылку или жестяную банку возвращают 10 евроцентов, а залоговая стоимость указана на ценнике при покупке товара.

Как рассказали в литовском ГУ «Администратор депозитной системы», в стране установлено 1 тыс. тароматов, которые собирают 90% тары. Остальные 10% утилизируют вручную с помощью 1,7 тыс. точек.

В Беларуси некоторые представители бизнеса выступают против этой системы, но и без них введение ДЗС уже несколько раз переносилось. Однако теперь поступают предложения от инвесторов. Для участия в конкурсе необходим опыт работы проектирования и обслуживания такой системы. Управлять ею будет отечественная организация под контролем государства. Обещают, что уже в 2022 г. у нас будут установлены тароматы.

На совещании 9 марта глава государства возмутился тем, что чиновники ждут, «пока жареный петух, как в народе говорят, не клюнет в определенное место»: «Потом будем героически искать альтернативу, договариваться и т.д. Деньги под ногами - взять не можем». Он также недоволен сроками введения ДЗС только в 2022-м, ведь все эксперты и Администрация Президента одобрили этот способ сбора и переработки ВМР.

Что касается минимизации отходов пластика, то одна отечественная фирма - производитель бумажной упаковки - столкнулась с тем, что ритейл делает накрутку в 7-10 раз на ее продукцию. При таком раскладе, когда бумажный пакет стоит 69 коп., а пластиковый - 24, потребитель чаще выбирает последний. Большая часть товаров компании сегодня экспортируется в ЕС. В Литве, например, белорусские пакеты были замечены в одной из торговых сетей по 20 евроцентов.

Долой мини-полигоны!

Сейчас по всей стране ведется ликвидация мини-полигонов. Как сообщил начальник отдела водопроводно-канализационного хозяйства и благоустройства Минжилкомхоза Алексей Филанович, до 2023 г. их вообще не должно остаться, а освободившиеся площади подлежат рекультивации.

Напомним, что сейчас в Беларуси функционируют 7 мусороперерабатывающих заводов: в Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве, Минске, Барановичах и Новополоцке. Завершается строительство мусоросортировочного завода в Витебске. В перспективе появятся региональные объекты по обращению с ТКО в Барановичах, Бобруйске и Орше. Также в стране работают 80 линий по их сортировке и досортировке. Кроме того, продолжается строительство биогазовых комплексов, развивается компостирование отходов. То есть задействованы все способы и методы максимальной переработки вторсырья в экологических интересах.

Оксана НИКОЛАЕВА

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