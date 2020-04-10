Аграрный сектор на стыке науки и технологий

Опыт брестского предприятия, которое более 80 лет успешно внедряет передовые мировые методики племенного животноводства.

РСУП «Брестплемпредприятие» - одно из ведущих в стране, крупный многофункциональный координационный центр племенной работы в регионе.

- Основная деятельность предприятия за 80 лет не изменилась: селекционно-племенная работа, организация воспроизводства стада сельскохозяйственных животных и искусственного осеменения маточного поголовья в хозяйствах области.За прошедшее время, отслеживая мировые направления в селекции, мы значительно изменили и улучшили качество разводимых животных, а также провели модернизацию и переоснащение производственных подразделений, - говорит генеральный директор РСУП «Брестплемпредприятие» Сергей Кондрасюк. - Сегодня наши лаборатории оснащены новейшим оборудованием для производства семени быков, хряков и проведения работ по трансплантации эмбрионов. А недавно для лаборатории Барановичского филиала приобрели аппаратуру, которая позволяет проводить полный анализ качества семени быков по всем морфологическим характеристикам.

В настоящее время РСУП «Брестплемпредприятие» полностью взяло на себя обязанности по обеспечению всех сельскохозяйственных предприятий Брестской области, а также крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, осуществляющих деятельность по ведению личных подсобных хозяйств, лучшим племенным материалом отечественной селекции и расходными товарами для искусственного осеменения КРС и свиней. Это позволяет до минимума снизить импортные закупки и сэкономить валютные средства.

В области селекционно-племенной работы предприятие продвигает в стране перспективные разработки в молочном и мясном животноводстве, свиноводстве и овцеводстве. И в том, что в 2019 г. средний надой молока в области составил 6132 кг на корову, несомненно, есть и немалая заслуга всего коллектива брестского племпредприятия.

Кроме искусственного осеменения КРС здесь активно применяют перспективное направление биотехнологии в молочном и мясном скотоводстве - трансплантацию эмбрионов. На базе племенного хозяйства «Литвиново» в 2017 г. создан центр биотехнологии и селекции в скотоводстве. Данная технология позволяет увеличить получение от выдающихся животных высокоценного в племенном отношении молодняка для селекционных целей.

Справка «Директора»

Брестское племпредприятие ведет свою историю с 1939 г. Сегодня в его состав входят 4 производственных подразделения: Барановичский филиал (основное структурное подразделение), племхозяйство «Литвиново» с центром селекции и биотехнологии (Кобринский район), центр селекции и генетики в свиноводстве (Каменецкий район) и экспортно-импортный пункт. Также действуют 16 региональных представительств (племенных станций) во всех районах Брестчины.

Однако наука не стоит на месте, и специалисты брестского племпредприятия при поддержке Института животноводства НАН Беларуси освоили технологию трансплантации in vitro, когда посредством вымывания яйцеклеток у коровы и их оплодотворения в пробирке получают эмбрионы для дальнейшей пересадки.

Многие аграрные хозяйства области уже включились в работу по трансплантации и качественному улучшению молочных стад. Среди них наиболее активную позицию занимают УП «Молодово-Агро» (Ивановский район), филиал УП «Брестооблгаз» СПУ «Доманово», ОАО «Снитово-Агро» и др.

Специалисты племпредприятия при поддержке Института животноводства НАН Беларуси освоили технологию трансплантации in vitro.

В условиях интенсификации молочного скотоводства и перехода на промышленный тип основой рентабельного производства молока являются поддержание на стабильном уровне показателей воспроизводства стада и проведение замены выбывшего поголовья коров.

Для этого в странах с развитым животноводством для искусственного осеменения используют разделенное по полу семя (сексированное). К слову, это инновационное направление выбрали и в РСУП «Брестплемпредприятие».

- Еще одним инновационным направлением в селекции является геномная оценка, в развитии которого мы принимаем активное участие. Сейчас «Белплемживобъединение» ведет работу по созданию национальной системы геномного анализа животных. Это позволит оперативно, без высоких затрат и с большой точностью прогнозировать характеристики будущего потомства и гарантировать получение высокоценных животных в племенном отношении, - поделился Сергей Анатольевич.

По его словам, хороший потенциал также имеет дальнейшее развитие в Брестском регионе племенного свиноводства, коневодства и овцеводства.

Надо отметить, что география реализации генетического материала предприятия не ограничивается только Брестской областью. Производственные мощности позволяют работать с другими регионами Беларуси и зарубежными партнерами - в России, Казахстане и Узбекистане. В прошлом году объем экспорта вырос в 3,5 раза по сравнению с 2018 г., что подтверждает правильность выбранной производственной политики в области качества.

Итоги производственной деятельности в 2019 г. свидетельствуют о хорошей динамике развития и устойчивом финансовом положении предприятия. Полученные доходы позволили удовлетворить текущие расходы и инвестировать значительные средства в его дальнейшее развитие.

Выручка предприятия в прошлом году увеличилась на 107,3%.

Общая выручка увеличилась на 107,3% по сравнению с 2018 г., рентабельность от реализации составила 15,6%, а рентабельность продаж - 12,1%. Объем инвестиций достиг 1, 3 млн руб. В «Брестплемпредприятии» соблюдают строгий режим экономии ресурсов. В 2017-2019 гг. добились значительного снижения затрат, доведя ежегодный показатель до минус 2,5%. Средняя зарплата на предприятии превысила 1 тыс. руб. Всем работникам обеспечивается соцпакет, предусматривающий добровольное страхование медрасходов.

- В 2020-м коллектив продолжит реализацию госпрограмм и планов селекционно-племенной работы в регионе. И мы готовы не только осваивать на стыке науки и технологий передовые тенденции мировой генетики, но и создавать их. Ведь не случайно наш девиз - «Профессиональный подход - отличный успех»,- подытожил генеральный директор РСУП «Брестплемпредприятие» Сергей Кондрасюк.

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