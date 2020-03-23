Скупой платит дважды

За четверть века ЗАО «Аларм» стало безоговорочным лидером в своем сегменте белорусского рынка.

Справка «Директора»

Научно-техническое ЗАО «Аларм» - разработчик самой востребованной в нашей стране системы охранной сигнализации «Алеся». Уже более 20 лет она успешно эксплуатируется в 160 подразделениях Департамента охраны МВД Беларуси, а также на объектах многих отечественных промышленных предприятий. В 2018 г. компания стала эксклюзивным дилером в Беларуси крупнейшего российского производителя систем безопасности RUBEZH и вывела на отечественный рынок комплексную охранно-пожарную систему «Рубеж-ПБ».

Экономия на спичках…

В последние годы активизируется строительство, поэтому все новые здания с массовым пребыванием людей, складские и производственные помещения в обязательном порядке оснащаются адресными системами пожарной сигнализации (АСПС). Построенные ранее объекты также нуждаются в модернизации систем пожарной сигнализации, оповещения, пожаротушения и др. (средний срок службы такого оборудования - около 10 лет).

Однако, по мнению экспертов, руководители не всех госпредприятий осознают это: одни из-за недопонимания, другие надеются, что устаревшие датчики и другое оборудование еще поработают и ничего на вверенных объектах не случится. Тогда зачем тратить средства на обновление и приобретение современных систем пожарной сигнализации? Однако такой подход, когда речь заходит о человеческих жизнях и дорогостоящем имуществе, больше напоминает экономию на спичках…

Последний пример - ситуация на Гомельщине, где комитет Госконтроля области недавно подвел итоги мониторинга работы 527 школ. Так, в ноябре-декабре 2019 г. межведомственные комиссии выявили нарушения требований пожарной безопасности в большинстве из проверенных учреждений общего среднего образования региона.

В частности, установлены многочисленные факты неисправности средств противопожарной защиты и пожаротушения, а в 10 школах - систем автоматических пожарных сигнализаций. К чему может привести подобное безответственное отношение руководителей - хорошо известно. Наверное, все помнят трагедию в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где в результате пожара в 2018 г. погибли более 60 человек, большинство из которых - дети…

Новый вектор - «Рубеж»…

За более чем 25 лет из узкофункциональной системы передачи извещений о проникновении и пожаре «Алеся» превратилась в современную систему безопасности с гибкой адаптивной архитектурой, а также возможностью интеграции с другим специальным оборудованием и приборами, в том числе, территориально удаленными.

В 2018 г. ЗАО «Аларм» получило белорусский сертификат соответствия на АСПС «Рубеж-ПБ».

Хотя в последние годы работы специалистам «Аларма» хватает, а спрос на их продукцию и услуги в Беларуси и России не снижается, в компании приступили к диверсификации своей деятельности. Тем более что рынок систем безопасности очень многообразен и постоянно расширяется, и один из наиболее перспективных его сегментов - адресные системы пожарной безопасности.

К слову, это убедительно подтверждают итоги VI Международной конференции Security Systems Business (SSB-2019), которая прошла в Бишкеке. Ее участники отметили актуальную тенденцию: сокращение доли неадресного оборудования в общей емкости современного рынка систем безопасности.

В 2018 г. ЗАО «Аларм» получило белорусский сертификат соответствия на АСПС «Рубеж-ПБ». Выбор именно этого производителя, созданного более 30 лет назад, был не случайным. Научно-производственный холдинг RUBEZH - крупнейший в России и странах СНГ производитель технических систем обеспечения безопасности с собственными разработками, технологиями, заводами, уникальными испытательными лабораториями, солидными складскими запасами, проектным и инжиниринговым сервисом и учебным центром.

Сегодня ТМ RUBEZH представлена в 20 стран мира, а в активе альянса - более 1 млн оснащенных объектов суммарной площадью более 3 млрд кв. м.

«Белорусская прописка» системы

АСПС «Рубеж» также хорошо вписывается в потребности отечественного рынка. Тем более что с 1 января 2020 г. вступил в силу новый технический регламент ЕАЭС 043/2017, который ужесточил требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения на территории стран Союза.

Во-первых, это комплексная система, которая включает все необходимые модули - пожарной сигнализации, оповещения, дымоудаления, а также системы пожаротушения в зависимости от специфики объекта. Во-вторых - адаптивность и простота эксплуатации системы «Рубеж». Модульная структура позволяет использовать ее как на малых, так и на очень больших распределенных объектах: одновременно в ней может работать до 30 тыс. устройств. В-третьих, использование надежных каналов связи - преимущественно физических, но с возможностью организации работы и по радиоканалу.

Кроме того, компания RUBEZH с белорусскими партнерами обеспечивает заказчикам одно из лучших предложений по соотношению цена/качество на рынке (ее продукция на 10-15% дешевле аналогичных систем отечественных производителей (за исключением редко используемых европейских), качественный сервис и обучение специалистов вопросам монтажа, наладки и эксплуатации АСПС «Рубеж-ПБ». Все это также можно отнести к важным конкурентным преимуществам, которые увеличивают потенциал ЗАО «Аларм» и позволяют организациям «не экономить на спичках», обеспечивая пожарную безопасность. Потому что слишком высоки ответственность и спрос с руководителей за нарушения в данной сфере…

НТ ЗАО «Аларм»

220141, г. Минск, ул. Ф.Скорины, д. 51, литер Ж, к. 308А

Тел.: +375 (17) 285-94-01, 268-67-59

Тел./факс: +375 (17) 285-93-59

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

www.alarm.by

УНП 100435764